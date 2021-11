Zemřel slovenský zpěvák Miro Žbirka, byl v nemocnici na infuzích

"Skládání je vedle rodiny základ mé činnosti," říkal. Ve věku 69 let tuto středu zemřel známý slovenský zpěvák Miroslav Žbirka. Informaci, která se objevila na jeho facebookovém profilu, s odvoláním na manželku potvrdil Žbirkův manažer Rado Messa pro deník SME.

Podle něj hudebník před měsícem skončil v nemocnici na infuzích. "Přátelé, dostihl mě nějaký zákeřný bacil. Posílejte energii, budu ji potřebovat," napsal.

Žbirka letos na jaře koncertoval v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady coby poděkování sestrám a lékařům, kteří se starali o pacienty v prvních vlnách pandemie koronaviru. "Je to i mé osobní poděkování, ve vinohradské nemocnici mi několikrát pomohli, když mi šlo o život. Vím, jak to teď mají těžké, a proto bych je rád alespoň tímto způsobem potěšil," uvedl.

Těsně před začátkem pandemie, v prosinci 2019, v zaplněné pražské O2 areně oslavil 40 let na scéně s hosty včetně fotbalového brankáře Petra Čecha.

Bratislavský rodák a autor písní jako Biely kvet, Atlantída, Nemoderný chalan či Čo bolí, to prebolí se v roce 1982 stal prvním slovenským Zlatým slavíkem. Po Waldemaru Matuškovi byl druhým, kdo dokázal porazit Karla Gotta.

"Myslím, že mě to změnilo v dobrém i ve zlém," ohlížel se za vítězstvím. "Neměl jsem ani čas to strávit a je možné, že jsem ztratil určitou míru skromnosti a začal jsem si připadat důležitý," uvažoval.

Poslední nahrávku vydal před třemi roky, jmenovala se Double album. Vytvořil ji ve slavném londýnském studiu Abbey Road se známými britskými muzikanty včetně kytaristů Robbieho McIntoshe a Hamishe Stuarta, kteří spolupracovali s Paulem McCartneym.

Žbirka pocházel ze smíšeného manželství, jeho matka byla Angličanka, otec Slovák.

"Anglie mi byla odepřená celý život. Neměl jsem po mámě žádný anglický pas, neměla ho koneckonců ani ona sama. Anglii jsem tak mohl jen obdivovat, mohl jsem o ní jen snít," říkal. Začínal v 70. letech minulého století ve skupině Modus, kde se sešel s Jankem Lehotským a Marikou Gombitovou.

V roce 1977 společně získali zlatou Bratislavskou lyru za píseň Úsměv. O čtyři roky později založil s Lacem Lučeničem skupinu Limit a zahájil sólovou dráhu. Postupně vydal desítky desek v Česku, na Slovensku a v Německu. Koncertoval téměř po celém světě, s Gombitovou si zahrál také v muzikálu Neberte nám princeznu.

"Je pravda, že se skupinou Modus jsem poprvé zazářil už v 16 letech. Hned nato jsme ale vletěli do normalizace, která všechno zpomalila. Doba nebyla nakloněná klukům jako já, kteří měli dlouhé vlasy a milovali angloamerickou rockovou hudbu. Režim nám bránil vystupovat, nahrávat ve studiu a my jsme to nechápali," vzpomínal v loňském rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Patřil ke generaci vychované kapelou Beatles, v pubertě z rádia opisoval anglické texty k písním jako Yesterday od Beatles nebo (I Can't Get No) Satisfaction od Rolling Stones.

Mladým hudebníkům, kteří by se chtěli hlásit do televizních talentových soutěží, radil, aby se naučili říkat ne. "'Oblečeš si tohle, vystoupíš tamhle a zazpíváš tam tenhle text.' Mladí zpěváci by tyhle příkazy měli umět odmítat, přestože je to těžké," říkal.

Miro Žbirka u klavíru zpívá svůj hit Atlantída z roku 1982. Foto: ČTK | Video: Muzika CS

Úspěšné období zažil Žbirka také v poslední dekádě života. V roce 2012 oslavil šedesátiny v pražské O2 areně se symfonickým orchestrem Cappella Istropolitana a představil své hity v tradičním, symfonickém, rockovém i akustickém provedení.

Symphonic Album, které vyšlo o rok dříve, získalo platinovou desku za více než 12 tisíc prodaných nosičů. V roce 2015 měl v pražském divadle Kalich premiéru muzikál Atlantida doprovázený Žbirkovými písněmi.

Žbirkův videoklip k písni She‘s Out Of Control, anglické verzi Cesty zakázanou rýchlosťou z roku 1982. | Video: Warner Music Group

Životní příběh slovenského muzikanta popsala kniha Miro Žbirka - zblízka, kterou napsal hudební novinář Honza Vedral. Vloni o něm režisér Šimon Šafránek natočil dokumentární film Meky.

Žbirka byl podruhé ženatý, s první manželkou Helgou má dceru Denisu, s druhou manželkou Kateřinou dceru Lindu a syna Davida.