Recenze: Metoda cukru a klišé. Ed Sheeran nahrál album jako sbírku citátů o lásce

Když britský písničkář Ed Sheeran odehrál první koncert před vyprodaným stadionem ve Wembley, nechal vyklidit šatnu, otevřel pár piv a povídal si s manželkou o životě. Nebo tak přinejmenším líčí svůj životní triumf na novém albu nazvaném =. Posluchače se snaží přesvědčit, že je stále tím skromným, srdnatým klukem s omlácenou kytarou, pojem cukrová vata však na jeho páté desce dostává nový význam.

Je tomu deset let, co Ed Sheeran debutoval singlem The A Team. Tehdy platil za svérázného kluka s citem pro balady a chutí prorazit na trhu ovládaném elektronickým R&B a hip hopem. Byť se to mohlo zdát naivní, nebyl sám - s moderní verzí folku vkročili do druhé dekády století také Mumford & Sons, Jake Bugg nebo George Ezra. Nikdo se ale ani nepřiblížil úspěchu Eda Sheerana, který dodnes platí za největšího muže mainstreamové hudby.

Kariéru nastartoval deset let poté, co se hudební trh v důsledku internetového pirátství zhroutil, přesto zvládl prodat na 150 milionů alb. Jeho turné k nahrávce ÷ z roku 2019 se zapsalo do dějin jako nejvýdělečnější v historii, tentýž rok ho společnost Spotify označila za nejstreamovanějšího umělce dekády.

Třicetiletý písničkář vděčí za mimořádný úspěch především ochotě a talentu přizpůsobit se trendům, zároveň v posluchačích dokáže udržet pocit, že je stále tím srdnatým klukem s kytarou, který hrává v ulicích Londýna za pár liber a něco teplého k jídlu.

„Přestal jsem věřit v to, kým jsem byl / Pořád jsem jen řešil, jak se dostat nahoru a mít co nejvyšší čísla,“ rekapituluje nyní Sheeran v úvodní skladbě Tides, tak rockově okázalé, že by ji klidně mohli nahrát Foo Fighters. Tedy dokud nepřijde intermezzo, v němž zní pouze dojímavý hlas upravený studiovou ladičkou auto-tune. Otázkou každopádně zůstává, jaké období své kariéry má Sheeran na mysli.

Už na debutové EP No. 5 Collaborations Project z ledna 2011 přizval rapery Wileyho nebo JME, tehdejší špičky žánru grime, který se chystal k velkému revivalu. Písničkář se rychle napojil na špičkové producenty, jako jsou Rick Rubin nebo Pharrell Williams, a dokonce začal sám rapovat.

I když při tom působil spíš nepatřičně, odezírání ze rtů mainstreamu zafungovalo, na druhém albu x svou popularitu znásobil a stal se globální hvězdou. Dokázaly to také jeho předloňské sólové koncerty v pražských Letňanech, kam dohromady přišlo okolo 150 tisíc lidí, víc než v 90. letech minulého století na U2, Rolling Stones nebo Michaela Jacksona.

Akustická kytara je přitom už roky především součástí Sheeranovy image. Ve svém největším hitu Shape of You ji použil pouze jako perkusivní nástroj, jímž podkreslil zapamatovatelnou melodii. A novinka = naplňuje slova o honbě za „co nejvyššími čísly“ bezezbytku.

Singl Shivers z nového alba Eda Sheerana. | Video: Atlantic Records

Bezdomovec z prominentní rodiny

Sheeranovo páté album je výsledkem všeho, co na nahrávkách pojmenovaných po matematických symbolech dosud posčítal a znásobil. Na = používá všechny barvy současného mainstreamu - ať už jde o osmdesátkové disco, syntetický taneční pop, dozvuky zaměnitelných hitů Latinské Ameriky nebo intimní písničkářství. V textech se pak představuje jako zasněný romantik, pro nějž úspěch neznamená nic a čas strávený s rodinou všechno.

Na předloňské desce No. 6 Collaborations Project sám sebe vykreslil jako romantického introverta, který se necítí dobře na okázalých večírcích a před šampaňským dává přednost plechovce piva s pytlíkem brambůrků. A možná to není jen póza - než aby roku 2018 letěl do New Yorku převzít dvě sošky Grammy, koukal se doma na televizi s kočkou. A samozřejmě z toho večera nezapomněl zveřejnit fotku na Instagramu.

Nyní se apoštol normálnosti poprvé představuje jako dojatý otec. „To nejlepší, čeho jsem kdy dosáhl, jsou čtyři krátká slova, když jsem klečel na kolenou,“ vzpomíná v písni First Times na moment, kdy svou milovanou požádal o ruku. Mnoho okamžiků z Sheeranova života působí jako z pohádky - svou ženu Cherry potkal na střední škole v třítisícovém Framlinghamu, kde spolu dnes bydlí a od loňska také vychovávají dceru jménem Lyra Antarctica Seaborn Sheeranová.

Britský zpěvák za svou popularitu vděčí mimo jiné image kluka odvedle, s nímž může každý zajít na pivo a poklábosit. Ed Sheeran si dlouhodobě buduje pověst, která je opakem nadpozemských celebrit typu Michaela Jacksona nebo Freddieho Mercuryho. Už od začátku jeho kariéry se například traduje, že žil na ulici.

„Čtyři roky jsem neměl místo, kde bych složil hlavu / Musím ale říct, že mě to drželo při zemi jako těžítko,“ rapoval v písni Take It Back z alba x. Ten příběh koluje mezi fanoušky dodnes, ostatně zpěvákův průlomový singl The A Team pojednával o dívce žijící na ulici, která si přivydělává prostitucí a bere drogy.

Ve skutečnosti se ale Sheeran narodil do prominentní rodiny obchodníků s uměním, jeho matka k tomu navrhuje luxusní šperky. V pamětech A Visual Journey z roku 2014 mimo jiné napsal, že přespával v parku u Buckinghamského paláce, bezdomovcem ale nikdy nebyl.

V médiích později upřesnil, že kolem roku roku 2008 hrával hodně koncertů v Londýně, večírky opouštěl nad ránem, a když mu vypršel pronájem, raději přespával u kamarádů, než aby si hledal nový. „Byla to velká zábava, moc jsem si to užil,“ vzpomněl v rozhovoru pro anglické rádio Capital FM. Na albu = se teď někdejší král večírků mění v muže, pro nějž jsou na prvním místě klid a rodina.

Cukrová vata v akci

„Když se ty a já střetneme, přivedeš mě k životu,“ zpívá v syntezátorové baladě Collide a navzdory tomu, že jeho odhadovaný majetek dosahuje 200 milionů liber, tedy skoro šest miliard korun, se svou dívkou v písni kromě domu sdílí i kartáček na zuby.

Na konci se milují na obloze tak vášnivě, že zaspí a propásnou polární záři, načež žena ztratí snubní prsten. „Ale mně to nevadí / Protože já mám, bejby, pocit, že budeme v pořádku,“ zpívá muž, který ve Framlinghamu skoupil přes nevůli sousedů několik nemovitostí, aby si mohl vybudovat vlastní vesnici. Takzvaná Sheeranville se skládá z několika domů, bungalovů, jezera a jeskyně, přičemž vše propojují podzemní tunely.

Na albu = dostává pojem cukrová vata nový význam. „Dnes večer chci lásku / Jeden na jednoho ve světle svíček / Pořád a pořád dokola, tak trávíme své životy / Žijeme rychle, ale ne dnes večer,“ zpívá Sheeran v Love in Slow Motion a ve finále se rozpálí tak, že za podobný chraplák by se nestyděl ani Bryan Adams v nejlepších letech.

Začátek Overpass Graffiti zní, jako by na beat Take on Me od norské synth-popové kapely A-ha ve studiu nasadili jinou píseň. V textu pak Sheeran fistulí slibuje, že jeho láska „nikdy nevybledne jako graffiti na dálničním nadjezdu“.

Ve skladbě Overpass Graffiti slibuje Sheeran, že jeho láska „nikdy nevybledne jako graffiti na dálničním nadjezdu“. | Video: Atlantic Records

V Leave Your Life se loučí před odletem na turné a ženu utěšuje, že se každý večer budou dívat na stejnou oblohu. „Nikdy neopustím tvůj život / Pořád na tebe myslím / Dokonce i ve chvílích, kdy nás dělí nekonečné míle“.

Ed Sheeran téměř celé album poslepoval z povědomých frází, které jsou už naprosto vyprázdněné, dokážou ale zachytit pozornost nakupujících v obchodních domech. Přesto - klišé o bezpodmínečné lásce jsou u zpěváka, jenž nejen ve svém největší hitu Shape of You redukuje ženu na krásné tělo, vítaným posunem.

Snad jediným songem, který vybočuje ze zamilovaného patosu, jsou Visiting Hours názvem odkazující na pomyslné návštěvní hodiny v nebi. Sheeran je napsal v průběhu dvoutýdenní karantény, do níž se uvrhl, aby mohl na pohřeb svého dobrého přítele Michaela Gudinského.

Promotér Gudinski patřil mezi nejvlivnější muže australského showbyznysu, zemřel v březnu na věku 68 let. Toxikologie jako příčinu smrti určila kombinaci 12 látek v krvi včetně kokainu, morfia nebo oxykodonu. Písničkář ve skladbě lituje, že jeho kamarád nemohl sledovat, jak vyrůstá Sheeranova dcera. „Všechno, co se naučila ode mě / Naučil jsem se já od tebe.“

Skladba Visiting Hours názvem odkazující na pomyslné návštěvní hodiny v nebi. | Video: Atlantic Records

Právě patnáctiměsíční Lyře Antarctice je určena následující píseň Sandman. Ed Sheeran by jako novopečený otec očividně mohl nahrát celé album pro děti, není ale jasné, proč na nahrávku určenou dospělým umístil skladbu, v níž do břinkání na ukulele a cinkání rolniček zpívá: „Čokoládové střechy a auta z bonbonků / Řeka z cukrové duhy, po níž plujeme / Knížky z maršmelounů a jahůdek / Sněhulák ze zmrzliny / Přes pole květin se proletíme“.

Nic z toho ale Sheeranovy fanoušky a fanynky nejspíš nerozhodí. Svůj idol z trůnu současného popu sesednout nenechají. Po náročném období pandemie covidu-19 jim připomíná nekomplikovaný svět, v němž láska překoná vše.

První dva singly strávily na první příčce britské hitparády 15 týdnů, když Shivers na prvním místě vystřídaly pilotní Bad Habits. Celé album pak za první týden zaznamenalo nejlepší letošní prodeje, a dokonce překonalo rekord, který držel sám písničkář s předchozí nahrávkou %.

Ed Sheeran přišel na to, jak vyvolat emoce v co nejširším publiku a přitom si udržet punc prvoligového hráče. Za to patrně vděčí svému produkčnímu týmu, protože i kvalitou zvuku novinka odpovídá spíš druhořadému zboží. Ze všeho nejvíc tak album = připomíná bytostně masovou zábavu, například nízkorozpočtové filmové romance nebo citáty o lásce z kategorie „moudré“, jež na internetu doprovází ilustrace kočky, medvídka nebo holubice.

Příběh i zvuk nového alba Sheeran vepsal do jeho prvních slov: „Vyrostl jsem, teď jsem otec / Všechno se změnilo, ale já jsem pořád tak nějak stejný.“ Drtivá většina posluchačů rozhodla o své přízni k anglickému písničkáři už před deseti lety a ti, kteří se mezi fanoušky a fanynky nepočítají, se mohou s touto informací klidně spokojit a desku vypnout. Ty písně si je najdou tak jako tak.