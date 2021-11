Drželi jsme Abbě palce, z nového alba je ale nakonec největším dojákem jejich smíření

Švédská kapela Abba v době největší slávy zasáhla celou Evropu, Asii a Austrálii, trochu méně Ameriku. Když deset let po rozchodu vyšlo Best of Abba Gold, začal velkolepý posmrtný život. Abba se stala legendou, jejíž rozměry v novém tisíciletí ještě přifoukl film Mamma mia!. Jak skvělý by musel být nový materiál po 40 letech, aby ve srovnání s velkou minulostí obstál?

Celá desetiletí se zdálo, že čtyři švédské hvězdy to prostě nikdy nepřipustí: Abba už spolu nechce nic mít. Avšak vzrušené očekávání návratu rostlo od roku 2016, kdy čtveřici přesvědčil ke spolupráci Simon Fuller, britský producent a jedna z nejmocnějších osob popové branže. Fuller vyvinul reality show Pop Idol, u nás známou jako Česko hledá SuperStar, a licencoval ji celému světu. Byl manažerem Spice Girls, Davida Beckhama i Amy Winehouseové.

S Lisou Marií Presleyovou, Elvisovou dcerou, si vyzkoušel koncerty s virtuální, promítanou hvězdou. Tak proč nechtít víc? Fuller přesvědčil Abbu k návratu, při němž místo hudebníků stanou na pódiu hologramy. Byl nadšený, kápl na to: vždyť přesně to bývalé manželky a bývalí manželé chtějí, pokud možno se ani nepotkat v jedné místnosti!

Je paradoxní a krásné, že Fuller svým vychytralým návrhem rozpoutal dění, které jeho představu postavilo na hlavu. Jakmile se Agnetha Fältskogová, Anni-Frid Lyngstadová, Björn Ulvaeus a Benny Andersson sešli ve studiu, zjistili, že v živlu hudby je jim spolu dobře. A že víc než digitální avataři je zajímá živá přítomnost: být spolu a ještě něco nahrát.

V roce 2013 přitom Agnetha sdělila novinářům, ať se svět prostě smíří s nemožností návratu Abby. Před třemi roky už švédská televize avizovala nové písně: I Still Have Faith in You a Don’t Shut Me Down se staly dvěma singly, k nimž Björn Ulvaeus a Benny Andersson záhy dopsali celou desku. Pandemie zbrzdila plány, a tak album Voyage (Putování) oznámili až letos v září. Minulý pátek se rozletělo do světa.

Přicházejí Abbataři

Ten návrat se mnoho let skutečně zdál málo pravděpodobný. S vydáním posledního alba Abby The Visitors v roce 1981 se oba páry rozváděly. Měly za sebou úmorné období, kdy už byly vztahy mrtvé, oni však pořád plnili smlouvy a usmívali se vedle sebe na scéně.

Jejich manažer Stig Anderson byl génius s trochou šílenství v sobě: razil radikální metody, například od Sovětského svazu si za desky Abby nechal platit ropou a podnikání kapely přivedl ke šťavnatému krachu. Naštěstí jen dílčímu. Nekonečné tantiémy nikdy nepřestaly proudit jako zlaťáky z pohádkového "oslíčku, otřes se" a Abba jimi dodnes spolufinancuje švédské školství i hudební cenu Polar, kterou předává král. Tady byl další důvod, proč se Abba mohla rozejít: členové už nikdy v životě neměli starost o peníze.

Skladba I Still Have Faith In You z nového alba Abby. | Video: Universal Music

V dalších letech odmítli řadu finančně fantaskních nabídek na reunion. Největšímu tlaku čelili, když muzikál Mamma Mia! dospěl z divadel k hollywoodskému filmu: za světové turné jim nabídli astronomické částky. Abba se však nechtěla sejít za žádnou cenu: trauma bylo silnější. Šťastně tak podpořili legendu o hudbě, která existovala jen v původní podobě a nezkalily ji pozdější slabší verze.

Touha Simona Fullera spojit se producentsky s Abbou tedy utrhla lavinu dění. S ním samotným se hudebníci záhy rozloučili: virtuální postavy, tzv. Abbatary, pro koncerty chystané na příští květen ve zvláštní londýnské hale nakonec vyvinula společnost Industrial Light & Magic založená stvořitelem Hvězdných válek, filmařem Georgem Lucasem.

Postavy budou omlazené: představení vychází z nafilmovaného turné v roce 1979, kdy měla Abba nejvíc es v rukávu. „Jestli nám to nepřijde divné? Uvědomte si, že s našimi mladšími já jsme po rozpadu kapely konfrontovaní pořád, už čtyřicet let,“ řekl Benny Andersson v rozhovoru pro Guardian. Agnetha ani Frida novinám neřekly nic.

Na přípravách živého vystoupení Voyage se prý intenzivně podílejí, ale jednou z jejich podmínek bylo, že se nezúčastní propagace kolem obnovení Abby. „Ani jsme je k účasti nemuseli moc přemlouvat, ovšem museli jsme oběma slíbit, že se nebudou muset bavit s novináři,“ pravil Benny.

Skladba Just A Notion z nového alba Abby. | Video: Universal Music

Řemeslo, masáž, hobiti

Teď je tu tedy album Voyage. Zatímco koncem 70. let bylo téměř povinností nemít rád Abbu, kterou média obehrávala až k nesnesení, dnes zestárlým superhvězdám svět mnohem spíš fandí: ať něco pořádného stvoří pro svou potěchu i pro všechny další večírky! Jenže ani držení palců a modlitby za novou Dancing Queen nebyly moc platné: nedá se přeslechnout, že deska Voyage neurazí, ale také nenadchne.

Skladatelé Benny a Björn prohlásili, že nové písničky napsali „trend-blind“, tedy s upřímným ignorováním toho, co se v hudbě přihodilo od rozpadu kapely a co utváří dnešní žánry nebo styly. Abba zůstala Abbou, což by nebyl problém: jen tu mnohem víc přetrvalo spolehlivé řemeslo a masáž sentimentem než jiskry skvělých nápadů. Které si ovšem nikdo nemůže objednat.

Naštěstí je na desce čeho se chytit. Obecně jsou snesitelnější rychlejší skladby: singl Don’t Shut Me Down a především No Doubt About It, ve kterém se sbíhají „abbovské“ honkytonkové klávesy s tvrdší kytarou: podobně, i když ne tak skvěle, jako v dávné Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight). Keltskou melodikou včetně dud překypuje When You Danced With Me a při slavnostní fanfárovitosti písně by na ni snadno mohli hopkat filmoví hobiti v nějaké příští velkorozpočtové adaptaci.

Nejchytřejší písničkou je napínavá Keep an Eye on Dan (Dávej pozor na Dana): vypravěčem je rozvedený rodič, který se směsicí pocitů sleduje dítě, jež „pendluje“ mezi oběma exmanželi, snad bez přílišných zranění na duchu. Björn Ulvaeus se tu napojil na téma rozpadlých manželství, neoddělitelnou součást příběhu Abby. Je to podobně zralá hořká píseň jako kdysi S. O. S. nebo The Winner Takes It All, i když ne tak sugestivní hit.

Najdeme i slabší momenty. U vánoční Little Things snad ještě můžeme ocenit umění vlezlosti: ladně kučeravou melodii zjevně školenou muzikály Andrewa Lloyda Webbera. Ale když se do věci vloží školáčci z dětského sboru, marně si přejeme, aby všechno shodil kvákavý témbr Jana Vodňanského nebo montypythonovský vstup Erica Idlea, autora nejvulgárnější vánoční písně všech dob.

Krátké video přibližující vznik alba Voyage. | Video: Universal Music

Agnetha dokáže zazpívat titulní slovo písně Bumblebee (Čmelák) se srdcem na dlani, zůstává však otázkou, zda pění o klimatické krizi za doprovodu lesu smyčců a klokotajících píšťal lidstvu spíš nepřitíží. Just A Notion bylo hotovo už v roce 1978 a oprášená verze jen připomíná nepříjemný pocit: toto jsou slabší písně kvarteta, které by dřív skončily jako B-strany singlů.

Když to zvládla Agnetha…

Nakonec je tu album Voyage ze všeho nejvíc pro příběh svého vzniku. Říká: Pokud jste se s někým rozešli na život a na smrt, nezapomeňte, že smíření je možné. Dokonce i tehdy, kdy v to svět už ani nedoufal. A jestli vám spolu bylo dobře, zkuste to obnovit. Alespoň na chvíli. Když to dokázali Agnetha, Björn, Benny a Anni-Frid, proč by to nesvedli jejich posluchači? Spojuje je přece tolik emocí.