Recenze: Jako v newyorském VIP klubu. Raper 50 Cent v Praze desetkrát přidával

První ze dvou pražských koncertů absolvoval americký raper 50 Cent symbolicky v den 50. narozenin svého mentora Eminema. Ten ho před 20 lety uvedl do showbyznysu. Navzdory své drogové a násilnické minulosti hvězda předvedla uvolněnou a suverénní show.

"Nevyplýtvejte všechno, nechte si něco na později. Teprve jsme začali," uklidňuje sedmačtyřicetiletý 50 Cent, vlastním jménem Curtis James Jackson III, rozjásané publikum po několika prvních písních. Když pak začne jeden ze svých největších hitů jménem P.I.M.P., ochozy pražské O2 areny zdánlivě na povel vyskočí na nohy a začínají tančit. Mnozí se ze sedaček stahují do uliček, aby měli víc prostoru.

Největší česká zastřešená hala byla v pondělí zaplněná přibližně ze tří čtvrtin, v úterý bude vyprodáno. Newyorský raper pro velký zájem jeden termín přidal.

Před začátkem koncertu se sálem line odér marihuany. Přesně před týdnem tu vystoupil Kendrick Lamar, první muž současného rapu, se show na pomezí avantgardního divadla a galavečera. Kontrast nemůže být větší. 50 Cent je hvězdou staré školy, kdy hip hop znamenal především zábavu a hédonismus.

Stal se jedním z tahounů poslední vlny podžánru gangsta rap, v jehož textech se střílí, bojuje s konkurencí, souloží, a především vydělává. Rapeři tento život nutně neadorovali, ani ho ale nelakovali narůžovo. Do hudby přenesli princip pouličního trhu s drogami - pojali ji jako výsostně soutěživou disciplínu, v níž na sebe každý dělá ramena.

V Praze teď 50 Centova obří ramena nezakryje ani volný dres hokejového klubu New York Rangers, který má na sobě. Jinak mu ale stačí menší dvoupatrové pódium bez rampy vyvedené do hlediště. Po stranách stojí jediné dekorace: obří lahve se šampaňským.

Na scéně se pohybuje celá kapela včetně kytaristy, baskytaristy, bubeníka, dvou klávesistů či DJe. Hvězdě asistují dva hype mani neboli doprovodní rapeři, kteří zdůrazňují kusy textů a hecují publikum. Po několika písních dokonce přicházejí tanečnice, víc nahé než oblečené. Záběry kamer se ihned soustředí na jejich těla. Iluze newyorského VIP klubu se zdá být dokonalá. A protože plátno promítá videoklipy, které natočil za více než dvacetiletou kariéru, 50 Cent je neustále přítomný i ve svých mladších verzích. Celé to působí jako výlet do nultých let.

Sedmnáctiminutové video shrnuje 50 Centovo současné světové tour. Foto: Lukáš Bíba | Video: 50 Cent

Čí je ta holka

Kapela jeho písním svědčí, většina jich stojí na samplech kopavých funky beatů. Podle toho se hýbe také pražské publikum. Při vystoupení Kendricka Lamara se tu do zvuku syntetických bicích neustále točily takzvané circle pity, tedy skrumáže těl narážejících do sebe jako při punkových koncertech.

Nyní všichni upírají oči k pódiu a nad davem se houpe les rukou. Povětšinou směrem nahoru dolu, dojde ale i na hej-hou, kdy lidé mávají rukou ze strany na stranu. Skoro jako by člověk sledoval dokument mapující historii rapu.

"To je tvoje holka?" ptá se 50 Cent fanouška v první řadě. "Hezká. Ale to je ok, my budeme potřebovat jenom kousíček," říká v narážce na název tracku Just a Lil’ Bit. Jinak toho ale moc nenamluví a představuje song za songem. Při Many Men (Wish Death) scéna potemní do modré, na obrazovce se skví zlatý revolver, zatímco obraz plní seshora padající nábojnice. Vrství se, dokud nevyplní celý prostor.

Ve skutečnosti jich 50 Cent schytal "jen" devět. Stalo se to v roce 2000, dva měsíce před plánovaným vydáním debutového alba Power of the Dollar, které se nakonec na pultech oficiálně nikdy neobjevilo. 50 Cent tehdy po napadení skončil s průstřely rukou a nohou, jedna kulka mu prolétla tváří. Strávil 13 dnů v nemocnici.

Po incidentu s ním nahrávací společnost rozvázala smlouvu. Obestírala ho pověst rizikového zboží, přesto se nenechal odradit a dva roky nato zveřejnil mixtape Guess Who’s Back?, z jehož obalu míří na posluchače pistolí. Díky tomu si jej všiml o tři roky starší Eminem a nechal ho natočit desku.

50 Cent vyrůstal během epidemie cracku, levnější verze kokainu, která zachvátila odříznuté černošské komunity v amerických metropolích. Jeho matka, dealerka, zemřela při požáru, když mu bylo osm. Vychovávali ho prarodiče. Jako malý začal boxovat, od dvanácti prodával drogy. Na základní škole neprošel detektorem kovu, když měl u sebe střelnou zbraň a crack. Sám ho podle svých slov nikdy neužíval.

V devatenácti letech byl zatčen poté, co prodal kokain policistovi v civilu. Tři týdny nato u něj doma strážci zákona našli další drogy a pistoli. Byl odsouzen k několika letům ve vězení, díky nižšímu věku si však odsloužil jen půl roku ve výchovném zařízení.

Odmalička projevoval neobyčejnou houževnatost a schopnost adaptovat se na okolí, které nebylo zrovna přívětivé. Svou životní filosofii zkraje roku 2003 vepsal do názvu debutového alba Get Rich or Die Tryin’, volně přeloženo Zbohatni, nebo zhebni, až to budeš zkoušet.

50 Centův track In Da Club má na YouTube přes 1,5 miliardy přehrání. | Video: Shady Records

Výlet do minulosti

Jeho éra symbolicky skončila v roce 2007, kdy se termín vydání jeho alba Curtis sešel s deskou Graduation od Kanyeho Westa. Ten platil za inovátora, mesiáše nového hip hopu mířícího k melancholii. Rapeři se vsadili, kdo prodá víc, přelomový moment přiživovala média. Byl to jeden z mála zápasů, který 50 Cent v životě prohrál. West zvítězil, za nahrávku získal i cenu Grammy a pomyslně odstartoval novou éru žánru.

Toto pondělí v Praze nic z toho není znát. 50 Cent přijel lidi prostě pobavit. Suverénně rapuje jednu skladbu za druhou a směje se, zatímco do úderů bicích vybuchuje pyrotechnika. Z některých písní uvádí jen kusy, zvládne tak předvést víc z repertoáru a show si udržuje dynamiku.

Ve finále I’m The Man, jediného pomalejšího tracku večera, zazní monumentální sólo na kytaru a jinak taneční show dostává kontury rockového spektáklu. "To se trochu předvádíš, ne?" dobírá si kytaristu. Při písni No Romeo No Juliet na scénu přichází houslista, což působí lehce nadbytečně.

Ve druhé třetině energie trochu ubývá. Například vzpomínka na nedávno zesnulého rapera Coolia vyznívá rozpačitě. Když se ozvou první tóny Cooliova hitu Gangsta’s Paradise, schyluje se k velkému momentu. Jenže raper se odchází převléct do zákulisí, píseň hraje jen z předtáčky a hype mani hecují publikum, aby zpívalo místo hvězdy. Vyznívá to jako promarněná příležitost a zároveň zvláštní doklad toho, že i s písničkou puštěnou z playbacku lze rozezpívat celou arénu.

Atmosféra naplno ožívá zase v hitu In Da Club, poslední skladbě před přídavkem, kdy se znovu uplatňuje houslista. Přesně podle pravidel staré školy se 50 Cent nechává několik minut vytleskávat, aby nakonec zahrál deset dalších kusů. Na plátně za ním běží působivé záběry z ulic jeho rodného New Yorku.

50 Cent předvedl poctivý výlet do hip hopu na přelomu milénia, kdy koncerty ještě nebyly kolektivní psychoterapií jako u mladších interpretů žánrů. O dnešní době už sice mnoho nevypovídá, minimálně ale ukazuje, že nejpopulárnější žánr současnosti obstojí a baví i ve svých starších verzích.