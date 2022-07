Do hip hopu dávám punkovou špínu. Feminismus je právo, říká raperka Princess Nokia

Festival Colours of Ostrava příští týden díky americké experimentální raperce, producentce a módnímu vzoru Princess Nokii ovládnou kromě ostrého rapu také feminismus a queer aktivismus.

"Tohle říkám, protože vím, že můžu, protože já jsem právník! Já chodil na New York University. Takže jděte všichni do p*dele!" vyřvává agresivní a zjevně opilý muž na videu, které se zkraje října 2017 objevilo na serveru Gothamist. Muž se ve vlaku newyorského metra dostal do konfliktu se spolucestujícími poté, co rasisticky urážel opodál sedící teenagery. Z incidentu se nakonec stalo virální video nejen proto, že se pasažérům podařilo otrapy zbavit poté, co mu jedna žena chrstla na hlavu polévku.

Onou odvážnou byla tehdy vycházející hvězda amerického rapu, brooklynská raperka Princess Nokia, která příští čtvrtek 14. července vystoupí na hlavní scéně festivalu Colours of Ostrava.

"Zastávám se, koho můžu, byla jsem tak vychovaná. Úplně jsem zapomněla, že jsem Princess Nokia," komentovala to později pro televizi MTV. "V téhle rasistické společnosti se musíte naučit projevovat solidaritu a bránit svoje sestry i bratry, ukázat lidem, že rasistický jazyk a způsob chování už dál nelze tolerovat," řekla.

Dodala, že nepropaguje násilí, rozhodně ale podporuje ženy, zejména ty mladé, aby se chovaly konfrontačně a hlasitě dávaly najevo, když se jim něco nelíbí. "Když nebudeme používat svůj hlas, nikdy se nic nezmění," apeluje hudebnice.

Nedávno se stala jednou z mluvčích protestů proti zákazu práva na potrat, jež způsobilo rozhodnutí amerického Nejvyššího soudu. Nejen její soukromý aktivismus, i její tvorba se řídí podobnými principy. Byť sama ji za politickou nepovažuje. "Feminismus není politika, ale právo, se kterým jsme se už narodili. Je to způsob života, nástroj, jak porozumět sama sobě a útlaku, který po staletí zažíváme. Moje přesvědčení vychází ze soucitu, ne z ideologie," říká raperka a autorka úspěšného podcastu Smart Girl Club.

Polévkový incident v newyorském metru nezůstal jen virálním videem, raperka se zálibou v jízdě na skateboardu ho zmiňuje také na předloňském albu Everything is Beautiful. "V metru házím misky s polívkou po rasistech, co nám vyhrožujou / Nejsem gangster, ale rvačky se nebojím," rapuje neohroženě v tracku Sugar Honey Iced Tea.

Desku plnou hřejivé energie, ukotvenosti i nadhledu psala dva roky, během nichž stihla navštívit rodné Portoriko. Na nahrávce spolupracovalo devět producentů včetně Adama Pallina, známého pod pseudonymem 1-900.

"Jsem blíženec, dvě hlavy, jedno oko," rapuje Princess Nokia ve skladbě Gemini, česky Blíženec, o mnohostrannosti vlastní osobnosti i příběhu. "Jsem plná protikladů, jedna strana mně je zhulenej flákač s mnoha sociopatickými sklony, co jezdí na skatu, a pak je tu moje další já, kreativní génius," smála se při rozhovoru na Brownově univerzitě v USA.

Dnes třicetiletá Princess Nokia, vlastním jménem Destiny Nicole Frasqueri, vyrůstala obklopena křesťanstvím, islámem, judaismem i náboženstvím původně ze západní Afriky, ke kterému mají Portoričané blízko. Kromě smíšeného původu se hlásí ke queer identitě, neochotu nechat se jasně zařadit do genderových rolí v pubertě řešila androgynní image, dnes si užívá všechny polohy. Jak výraznou ženskost, tak obří trička s kšiltovkou i cokoli mezi tím.

Téma duality pak podtrhuje i tím, že poslední desku vydala společně s jejím temným dvojčetem, nahrávkou Everything Sucks. Tu v New Yorku naopak vytvořila za jediný týden s kamarádem a producentem Chrisem Larem známým jako Owwwls. Je plná neklidu a úzkosti, které se projevují mohutně agresivním tónem. Ten zjemní až v závěrečné skladbě Just a Kid, kde se dozvídáme, odkud všechen ten spalující vztek pochází. "Nikdo mi nedal možnost žít se svojí rodinou / Dali mě pryč k člověku se skrytými úmysly / Předali mě cizince, která potřebovala prachy / Byla úplný psycho, nikdy mě neměla ráda," rapuje Princess Nokia v tracku, kterým mapuje temné okamžiky svého dětství.

Interpretka, jež se hlásí k africkému a latinskoamerickému původu i předkům z řad původních obyvatel amerického kontinentu, je až mrazivě přesným archetypem raperky. V dětství byla snící otloukánek z chudého prostředí. Jako desetileté jí zemřela matka. Protože otec, závislý na drogách, se o ni nedokázal postarat, putovala do péče babičky. Ta ale záhy také zemřela a dívka skončila v pěstounské péči. Bezpečí v něm nenašla. Místo teplého domova zažívala kruté zacházení, podle vzpomínek si ji opatrovnice vzala jen kvůli penězům.

Mladá Newyorčanka ze čtvrti Harlem, která sebe sama z té doby popisuje jako toho nejstereotypnějšího queer teenagera, před restriktivním životem utíkala k rapu, drogám a večírkům. Čas trávila v undergroundovém raveovém LGBTQ prostředí. Rapovat začala v roce 2010, kdy na Soundcloud nahrála track Destiny, tehdy ještě pod přezdívkou Wavy Spice. Slovo wave, česky vlna, odkazovalo k dědictví karibských čarodějnic, které zdědila po matce. Konkrétně se vztahuje k Yemayi, jorubské bohyni mateřství a moře.

I Like Him je s téměř 16 miliony zhlédnutí jedním z nejúspěšnějších klipů Princess Nokie na YouTube. | Video: Princess Nokia

Téma karibského čarodějnictví se objevuje třeba ve španělsky zpívané skladbě se silným otiskem západoafrické hudby Corazón en Afrika z debutového alba Metallic Butterfly, vydaného roku 2014. To zveřejnila už pod dnešní přezdívkou Princess Nokia. Vybrala si ji jako připomínku skromného původu.

"Nokia je odkaz na Obama phone, který jsem tehdy měla," řekla. Obama phone se podle tehdejšího amerického prezidenta říkalo levným telefonům, jaké v USA dostávali lidé čerpající dávky z programu Lifeline na podporu sociálně slabého obyvatelstva.

"I když už jsem byla docela slavná, pořád jsem chodila zařizovat věci na turné do veřejné knihovny. Bydlela jsem tehdy už zase s otcem, ale byli jsme pořád chudí, neměli jsme doma počítač. Princess Nokia mi připomíná, kolik jsem toho vytvořila z ničeho," ohlíží se dnes raperka, které změnilo život, když americká popová a R&B hudebnice Beyoncé v roce 2013 vydala svou desku nazvanou prostě Beyoncé. Tehdy přestala Princess Nokia pít i brát drogy a začala brát rap vážně. Chtěla dokázat to, co Beyoncé.

"Ráda do hiphopu dávám tu punkovou špínu, hodně mě ovlivnilo hnutí Riot grrrl. Pomáhalo mi to z hiphopu vytvořit bezpečný prostor jak pro mě samotnou, tak pro ostatní," vysvětluje. Riot grrrl se říká stylu feministické punkové hudby vycházející převážně z žánrů grunge a hardcore.

Alba, která Princess Nokia vydala před rokem 2020, byla v mnohém odlišná. Hiphop používala jako útěk do fantazie, a tak jsou její starší nahrávky 1992 Deluxe i Metallic Butterfly experimentální, jiné než současný zvuk, jaký představí na Colours of Ostrava.

Postupem času v její tvorbě ubývá vlivů punku, noisu i elektronické taneční muziky, přibývá trapu i odkazů na karibské kořeny, jež jsou nejpatrnější na jejím nedávném tracku Diva. Z aktivistických pozic však Princess Nokia neustoupila. Zůstává sebevědomou obhájkyní těch, na které se zapomíná.