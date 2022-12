Rapoval o tom, co kupuje v second handu. Na ostravské Colours míří Macklemore

Na festivalu Colours of Ostrava příští rok vystoupí americký raper Macklemore. Doprovodí jej kapela a skupina tanečníků, oznámili ve čtvrtek pořadatelé. Akce se koná od 19. do 22. července v Dolních Vítkovicích. Už dříve organizátoři zveřejnili jméno druhé hlavní hvězdy, kapely OneRepublic rovněž z USA.

Skladby devětatřicetiletého Američana ze Seattlu, který roku 2000 začínal rapovat pod přezdívkou Professor Macklemore, mají na internetu téměř 13 miliard přehrání a dostaly se do čela hitparád.

K celosvětové slávě interpret prorazil ve dvojici s producentem Ryanem Lewisem. Získali čtyři ceny Grammy za album The Heist z roku 2012 a singl Thrift Shop, míchající rap a pop s taneční hudbou. Macklemore v něm vyprávěl, jak si užívá nakupování na bleších trzích nebo v obchodech s označením second hand. Bylo to možné vnímat i jako satiru na fakt, že se rapeři rádi honosí drahými luxusními oděvy a značkami.

"Rapeři mají pořád spoustu řečí o tom, co si všechno koupili, kolik utratili, jaké pili šampaňské, kolik nechali v klubu. Tak tohle je přesný opak," řekl tehdy Macklemore. "Snažím se ukázat, že je také fajn si některé peníze nechat, všechno neutratit. Že přitom pořád můžete vypadat svěže," dodal.

Na dotaz stanice MTV, čím si vysvětluje úspěch Thrift Shopu, raper řekl, že asi tím, nakolik se odlišuje od běžných hiphopových textů. "Úspěch rapera, jakým je Macklemore, ukazuje, že kdysi konzervativní žánr dokázal vstřebat jinou tematiku, než je pouliční život a s ním spojené problémy či kratochvíle," napsalo tehdy Aktuálně.cz.

Macklemore s Ryanem Lewisem na úspěch navázali roku 2016 druhou deskou nazvanou This Unruly Mess I've Made. Do Ostravy však raper příští rok přijede sám. "Když jsme viděli jeho koncert, hned jsme věděli, že ho chceme mít," říká ředitelka festivalu Zlata Holušová. "Je to zážitek, na rozdíl od obvyklých rapových koncertů je Macklemore doprovázen živou kapelou s velkou výpravou, choreografiemi a podobně," dodává.

Raper se dlouhodobě vyjadřuje proti rasismu, založil hiphopový program pro mládež poskytující příležitosti umělcům z chudších oblastí USA a roku 2016 účinkoval v pořadu MTV s tehdejším americkým prezidentem Barackem Obamou, po jehož boku varoval před užíváním návykových opioidů. Vloni hudebník založil vlastní golfovou a oděvní značku Bogey Boy, také je jedním z menšinových vlastníků fotbalového klubu Seattle Sounders a hokejového mužstva Seattle Kraken.

Do Ostravy přiveze výpravnou show s muzikanty i tanečníky. Zároveň na jaro ohlásil vydání druhého sólového alba nazvaného Ben, prvního od Gemini z roku 2017.

Macklemorea mohli Češi vidět v srpnu 2012, kdy byl s Ryanem Lewisem hostem Hip Hop Kempu. Zatím naposledy se představil už sám před čtyřmi lety v Panenském Týnci, kde završil program přehlídky Aerodrome. Předloni si Macklemorea jako svou hvězdu vybral pražský festival Metronome, ten se však nekonal kvůli pandemii koronaviru.

Colours of Ostrava nabídnou od 19. do 22. července v industriálním areálu ostravských Dolních Vítkovic program na desítce scén. Ten nehudební zahrnuje diskusní fórum Meltingpot, divadelní představení, filmové projekce, workshopy či výstavy.

K dalším potvrzeným účinkujícím kromě OneRepublic patří Gilberto Gil z Brazílie, anglické duo Sleaford Mods, které vynahradí letošní zrušené vystoupení, moderní jazzová kapela The Comet is Coming, izraelská zpěvačka s marockými a brazilskými kořeny Lala Tamar nebo klavíristé Lubomyr Melnyk a Hania Rani.