Pokroku navzdory. Kapela Placebo v Praze představí desku o narušování soukromí

Po pěti letech se do Česka vrátí britská rocková kapela Placebo. Sestava vedená zpívajícím kytaristou Brianem Molkem a Stefanem Olsdalem, jenž hraje na basu i kytaru, vystoupí 31. října příštího roku v pražském O2 universu. Představí osmé studiové album nazvané Never Let Me Go, které vydá v březnu.

Vstupenky v cenách 1490 až 1590 korun budou v síti Ticketmaster k mání od příští středy 17. listopadu dopoledne, oznámila agentura Live Nation. Osmačtyřicetiletý Molko říká, že texty pro nové album začal psát, když zjistil, že ho špehují sousedé. "Začal jsem uvažovat o nesčetných způsobech, jakými bylo naše soukromí narušeno a ukradeno od zavedení CCTV kamer, které nyní využívají rasistické technologie rozpoznávání obličejů," popisuje. Deska podle něj pojednává "o vzestupu internetu a mobilních telefonů, které prakticky z každého uživatele udělaly paparazza a diváka vlastního života, a o tom, jak jsme většinou všichni nabídli osobní informace obrovským nadnárodním společnostem, jejichž jediným záměrem je nás vykořisťovat". Související Drželi jsme Abbě palce, z nového alba je ale nakonec největším dojákem jejich smíření Nové skladby Molko líčí z pohledu vypravěče, jenž je na konci sil, "beznadějný a vystrašený, zcela v rozporu s naším nově nabytým pokrokem“, dodává zpěvák. Jedna z nejznámějších rockových kapel posledního čtvrtstoletí dosud prodala přes 13 milionů alb. Debutovala roku 1994 a svého času představovala alternativu k žánru britpop. Průřez dosavadní kariérou Placebo představili také na svém zatím posledním koncertu, který na brněnském výstavišti v červnu 2017 slyšelo okolo tří tisícovek lidí. Zazněly více než dvě desítky skladeb od dávné Without You I'm Nothing až po novější Loud Like Love. Molko v průběhu večera často měnil kytary a vzpomínal na zesnulého zpěváka Davida Bowieho, který právě pro Without You I'm Nothing nazpíval doprovodné vokály. Molko jej vždy označoval za vzor. V Praze byli Placebo naposledy na podzim 2016, kdy vystoupili ve vyprodaném Foru Karlín. Poprvé přijeli roku 2001 na Brumlovku, později patřili k hvězdám královéhradeckého festivalu Rock for People nebo toho času ještě placené scény United Islands of Prague. První singl z příštího alba Placeba se jmenuje Beautiful James. | Video: SO Recordings Kapelu založili v roce 1995 záměrně androgynně stylizovaný kytarista a zpěvák Molko s baskytaristou a klávesistou švédského původu Stefanem Olsdalem. Trio později doplnil bubeník Steven Hewitt. Po roce vydali debutové album se syrovým kytarovým zvukem a texty o sexu či hledání vlastní identity. "Placebo, podobně jako o pár hudebních generací starší Cure, mají u náctiletých 'emo kids' nepochybný kredit, a to nejen kvůli tomu, že si Molko donedávna maloval nehty načerno, vystupoval v make-upu a ve většině písniček se při jejich nejednoznačnosti dala rozpoznat témata nepříliš vydařených osobních vztahů a drog," napsal o nich v Hospodářských novinách před lety novinář Petr Vizina. Placebo bývají někdy označováni za představitele žánru glam rock. Než začali sami vyprodávat sportovní haly, předskakovali například irským U2. K jejich vzorům patří sestavy Sonic Youth, The Smashing Pumpkins nebo Depeche Mode.