Obrazem: Indie-popová kapela The xx vyprodala pražský koncert. Zazněly i písně z připravovaného alba

30. 11. 2016

V pražském Fóru Karlín vystoupila v úterý večer britská indie-popová formace The xx, které se podařilo multifunkční sál o kapacitě tří tisíc míst vyprodat. Trojice muzikantů se vrátila do hlavního města po třech letech v rámci svého evropského miniturné, které předchází vydání nové desky s názvem I See You. To kapela plánuje na leden 2017, některé písně z něj zahrála však už na pražském koncertě. V rámci něj jako předskokan vystoupila i norská zpěvačka Jenny Hval. Kapela doposud vydala dvě kritikou nadšeně přijatá alba - debutové xx, které získalo cenu Mercury Music Prize, a v roce 2012 pak desku Coexist.

autoři: Magazín, Čestmír Jíra