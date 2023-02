Nenechám si vzít chuť tančit. Mám se prostě ráda, říká zpěvačka Pink

O neuspořádanosti i kráse života vypráví nové album americké zpěvačky Pink nazvané Trustfall. Třiačtyřicetiletá autorka hitů So What nebo Raise Your Glass svou devátou studiovou desku pokřtila minulý pátek na intimním, akustickém koncertu v New Yorku.

Rodačka ze státu Pensylvánie a držitelka tří Grammy, která celosvětově prodala přes 135 milionů nahrávek, vstoupila na scénu okolo přelomu tisíciletí. Upozornila na sebe zprvu v žánru R&B, později kombinací stadionového popu se slyšitelnou příměsí rocku. Výraznou stylizací do sebevědomé výřečné holky s vlasy nabarvenými narůžovo předznamenala pozdější trendy.

Dnes se Pink ohlíží za více než dvěma dekádami v showbyznysu. Poté, co se dlouho hledala, po všem, co zažila, se teď "prostě mám ráda", konstatuje. "Čím je člověk starší, tím víc toho zná, tím víc nabyl zkušeností, o to pohodlněji se cítí ve své kůži," říká. "Myslím, že mám dobrou osobnost. Dneska se prostě mám ráda. To je pro mě nečekané," dodává.

V červnu vyrazí na turné, které začne ve Velké Británii, pokračuje ve Francii či Německu a vyvrcholí v listopadu opět v USA. Na vybraných koncertech ji doprovodí písničkářka Brandi Carlile a rocková zpěvačka Pat Benatar s manželem Neilem Giraldem. "Turné mě baví nejvíc. Je to jako skupinová terapie. Setkáváme se, abychom ze sebe vymetli démony a popustili uzdu," tvrdí Pink. Česku, kde naposledy před deseti lety strávila část vystoupení zavěšená na akrobatických lanech, bude nejblíž 1. a 2. července na vídeňském Stadionu Ernsta Happela s kapacitou až 50 tisíc lidí.

Pink vydala studiové album po čtyřleté pauze, slyšet ale o ní bylo už vloni. Tehdy protestsongem Irrelevant zareagovala na rozhodnutí amerického Nejvyššího soudu, který zrušil federální právo na potrat pro všechny Američanky. Rozhodnutí tím přenechal jednotlivým státům.

"Pokud si fakt myslíte, že vláda má mluvit ženám do pohlavních orgánů, homosexuálům do jejich záležitostí či sňatků, nebo jestli schvalujete rasismus, tak prostě odprejskněte," napsala Pink za použití vulgarismů na Twitter a dodala, že si nepřeje, aby zastánci takových názorů poslouchali její hudbu.

Tweet vzbudil mnohoznačné reakce. Názoroví odpůrci umělkyni okřikovali, ať se nevyjadřuje ke společenským záležitostem a prostě zpívá. "Když vám říkají, ať mlčíte a zpíváte, vezměte je za slovo," reagovala Pink na sociálních sítích, načež zveřejnila právě skladbu Irrelevant. Songem mísícím pop, punk a rock se vymezuje vůči argumentu, že její stanoviska nikoho nezajímají. "Já jsem relevantní už tím, že existuji, že jsem člověk. Nikdo není irelevantní. A nikdo mi nemůže sebrat můj hlas," vysvětlila časopisu Slant.

Verdikt amerického soudu vloni kritizovalo více hudebnic, například na britském festivalu Glastonbury ho odsoudily mladé popové celebrity Billie Eilish a Olivia Rodrigo, na ostravských Colours se vůči němu vymezila písničkářka Phoebe Bridgers.

Nové album Pink mísí prvky popu, rocku i country. Spolupracovali na něm producent Greg Kurstin, švédské duo First Aid Kit či momentálně populární britský DJ vystupující pod pseudonymem Fred Again. Jednotlivé písně se týkají sebepřijetí, zranitelnosti, lásky či ztráty, jinde převažuje jednoduše povznášející nálada.

V tanečním singlu Never Gonna Not Dance Again zpívá Pink, že ať se na světě stane cokoliv a ať se příště přiřítí sebevětší katastrofa, stejně si nenechá vzít chuť tancovat.

Dle časopisu Billboard hvězda za pandemie zažila temné chvilky. V roce 2020 její tříletý syn těžce zápasil s nemocí covid-19, rok nato podlehl rakovině její otec, veterán americké války ve Vietnamu.

"Táta vždycky říkal, ať si nestěžuji, že moje generace nic neprožila. Já mu pokaždé namítala, že to je relativní, ale faktem je, že jsme dlouho nic neprožívali. Až teď ty poslední tři roky, ještě pořád to zažíváme a netušíme, co přijde dál," uvažuje zpěvačka o pandemii v Billboardu. Otci na nové desce věnovala skladbu When I Get There.

Singl Never Gonna Not Dance Again z nového alba zpěvačky Pink. | Video: RCA Records

V interview rovněž vysvětluje, proč odmítla připojit se na rychle rostoucí sociální síť TikTok. "Nechci být za dinosaura. Ale zároveň bych ráda, aby se vrátilo Atari a zase jsme všichni začali hrát Froggera a Excitebike," reaguje v žertu. Frogger a Excitebike byly v 80. letech minulého století hry pro tehdy populární ranou herní konzoli firmy Atari.

"Na moje koncerty chodí lidi, kteří jsou podobně staří jako já. Vyrůstali jsme spolu. Já mám ráda pop, Beatles, doo-wop, písně z Broadwaye. Jsem prostě z jiného světa a nehodlám se přetvařovat. V rádiích mě stejně nikdy moc nehráli, takže o to nejde," zdůvodňuje Pink, proč by se na TikToku necítila pohodlně.

Podle britského nedělníku The Observer je její nové album spíše průměrné. Podobně jako předešlé desky kombinuje balady, kytarové skladby s náznakem punku či nablýskané popové hity. Zatímco hlas má Pink pořád v nejlepší formě, skladby jsou ale zaměnitelné, napsal list.