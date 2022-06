"Zemře spousta žen." Billie Eilish a Olivia Rodrigo kritizují zákaz potratů

Přestože každá účinkovala samostatně, mladé americké popové zpěvačky Billie Eilish a Olivia Rodrigo měly na britském festivalu Glastonbury společné téma. Dvacetiletá Eilish i devatenáctiletá Rodrigo odsoudily rozhodnutí amerického Nejvyššího soudu, který v pátek zrušil právo na potrat. Rodrigo pětici soudců vyjmenovala a stejnojmennou písní jim vzkázala, "jděte do p*dele".

"Dnešek je opravdu temný den pro americké ženy," konstatovala Billie Eilish na hlavní scéně Glastonbury už v pátek. "Řeknu jenom tohle, protože teď nad tím nedokážu déle přemýšlet," dodala a píseň Your Power o zneužívání moci věnovala všem, kdo se s problémem potýkají.

Americký Nejvyšší soud v pátek zvrátil vlastní verdikt z kauzy Roe versus Wade z roku 1973 a tím zrušil federální pojistku garantující ženám, že do 23. týdne mohou přerušit těhotenství. USA nemají federální zákon o právu na potrat, to se dosud opíralo o 15. dodatek ústavy zaručující právo na soukromí. Nyní budou o interrupcích rozhodovat jednotlivé státy unie. Dle agentury AP jich možná až polovina potraty zakáže. Řada států to hodlá učinit bez výjimky, kdy potraty nebudou možné ani po znásilnění či incestu.

Billie Eilish calls the Supreme Court’s repeal of abortion rights “a really really dark day for women” pic.twitter.com/oRvVbsCJxj — Consequence (@consequence) June 24, 2022

Odpůrci interrupcí usilovali o jejich zákaz několik desetiletí. Dočkali se teprve při současném složení Nejvyššího soudu, který ovlivnil předchozí republikánský prezident Donald Trump. Ten na tři uvolněná místa devítičlenného soudu jmenoval své kandidáty a zvrátil poměr sil ve prospěch konzervativců. Současný demokratický prezident Joe Biden naopak rozhodnutí Nejvyššího soudu z tohoto týdne označil za tragický omyl a výsledek extremistické ideologie.

Stejný názor na festivalu Glastonbury tuto sobotu vyslovila devatenáctiletá Olivia Rodrigo, která Bidena vloni navštívila v Bílém domě. "Úplně mě zničilo a vyděsilo to, co se stalo v Americe, kde Nejvyšší soud zvrátil verdikt z kauzy Roe versus Wade. Kvůli tomuhle zemře tolik žen a dívek," konstatovala Rodrigo.

Píseň nazvanou Fuck You následně věnovala "pěti členům Nejvyššího soudu, kteří nám ukázali, že ve skutečnosti je jim svoboda ukradená. Jsou to Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett a Brett Kavanaugh. Nenávidíme vás, opravdu vás nenávidíme," řekla podle serveru Variety.com.

V tu chvíli už na pódiu měla hosta, sedmatřicetiletou britskou zpěvačkou Lily Allen. Právě ta song Fuck You v roce 2009 vydala na albu It's Not Me, It's You. Na Glastonbury ho zazpívala s Olivií Rodrigo minimálně desítkám tisíc lidí v publiku.

Olivia Rodrigo a Lily Allen na Glastonbury věnovaly skladbu Fuck You americkému Nejvyššímu soudu. Foto: ČTK/AP | Video: BBC Music

K přelomovému verdiktu Nejvyššího soudu se na menší scéně Glastonbury vyslovila i sedmadvacetiletá americká písničkářka Phoebe Bridgers, která bude ve čtvrtek 14. července jednou z hvězd festivalu Colours of Ostrava.

"Budu upřímná, je to tady úžasné, surreálné a zábavné, ale já mám dneska úplně zkažený den," řekla na Glastonbury. "Jsou mezi vámi nějací Američani? Nechcete si někdo zakřičet 'jdi do p*dele, Nejvyšší soude'?" zeptala se, načež to s publikem skutečně začala skandovat. "Jděte s tímhle do p*dele. Ať jde celá Amerika do p*dele. Jako fakt. A s ní všichni tihle irelevantní staří s*áči, kteří se nám snaží nařizovat, jak máme zacházet se svými těly," dodala Phoebe Bridgers.