Zdaleka sice ještě není hotovo, ale ze zatím odtajněných koncertů začíná být zřejmé, že letošní jarní klubová sezona v Česku – a především v metropoli – nabídne hned několik elektronických špeků. Tím, kdo ohňostroj kvalitních beatů a tanečních melodií odpálí, bude první únorový pátek britský producent Romare. I když se dřívější hvězda slavné stáje Ninja Tune o něco zklidnila, parket zabaví stále.
Začátek desátých let 21. století patřil jemu. To, co se po roce 2012 dělo kolem Archieho Fairhursta, se dá zpětně popsat jako „daydream“. Jeho elektronická muzika stojící na rovných základech bohatě pomalovaných samply a vokály nejrůznějšího stáří se natolik zalíbila britské značce Black Acre, že Fairhurstovi vystupujícímu pod jménem Romare nabídla kontrakt.
První DJské show, první singly a první větší vydělané peníze. Díky nim se producent přestěhoval do Londýna a začal pracovat na dlouhohrajících nahrávkách. Jeho muziky si všimli takové hvězdy jako Gilles Peterson, Tiga či Bonobo a jméno Romare se začalo objevovat v jejich setech a kompilacích.
Bum, rok 2015 a značka Romare se dostala do katalogu legendárního labelu Ninja Tune. A do line-upu řady zásadních festivalů. Z jeho tehdejších alb a setů dodnes čiší nepovrchní radost z oživování starého funku a diska a stále tryská olbřímím tanečním spiritem kořeněným sedmdesátkovými vokály, u nichž by se posluchač nejradši roztekl.
Všechno odstartovalo deskou Projections. Rok a půl nato přišel další bestseller, Love Songs: Part Two (LS:PT).
„Před vznikem alba Projections jsem se velmi zajímal o jazz a blues a měl jsem spoustu jazzových a bluesových desek. Před LS:PT se můj zájem posunul a koupil jsem si mnohem více západní folkové hudby. Také jsem si koupil více americké a italské disco hudby, kterou používám ve svých DJských setech. Chtěl jsem se dostat do jiných hudebních kultur, přejít na více evropské věci a experimentovat s nimi. Předtím jsem se věnoval více americké hudbě a ještě předtím africké hudbě. Proto zní docela dost skladeb jinak než mé starší písně,“ popisoval Romare webu Ransom Note.
Romare (UK), pátek 6. února 2026
Palác Akropolis, Praha
Start: 19.30
Vstupné: v předprodeji za 790 Kč
Od těch dob se hodně změnilo. A nejde jen o Fairhurstovu vizáž, kdy krátce střižené vlasy vystřídal mulet. Hudebník se „odstěhoval“ z Ninja Tune pod vlastní značku You See. Zklidnil se, na pódiu o něco zpomalil a ve studiu začal víc experimentovat a pracovat se syntezátory.
Základ ale zůstává stále stejný. Kolážová práce s útržky melodií a vokálů, jejichž pojítkem jsou rovné taneční beaty. I když už jeho dnešní živé sety nejsou tak přímočaré jako DJská show Romareho z období kolem roku 2015, stále moc dobře ví, kudy a jak do davu zasunout přívod párty atmosféry.
Zkrátka ideální elektronický koktejl na probuzení ze zimního spánku a odstartování klubové sezony. You see.
Konflikt s ukrajinským párem: soud uložil řidiči tramvaje obecně prospěšnou práci
Soud uložil řidiči tramvaje Danielu Bejvlovi 200 hodin obecně prospěšných prací za jeho loňský konflikt s cestujícím ukrajinským párem. Muž se také musí podrobit programu sociálního výcviku a uhradit páru odškodné 55 tisíc korun. Podle středečního nepravomocného verdiktu se Bejvl dopustil výtržnictví, nikoliv ale i hanobení národa, jak tvrdila obžaloba.
Dočkal se. Olympijský oheň zapálí vyhlášený italský playboy
Italské lyžařské legendy Alberto Tomna a Deborah Compagnoniová budou mít podle listu Gazzetta dello Sportu tu čest zapálit oheň při slavnostním zahájení olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Pohled do duše prokletého básníka. Vyšla unikátní románová biografie Paula Verlaina
Rumunský spisovatel Octavian Soviany a český překladatel Jiří Našinec se osobně poznali v roce 2019 na Měsíci autorského čtení v Brně. Vzájemná spřízněnost vyústila v Našincovo odhodlání přeložit Sovianyho rozsáhlý románový cyklus Lelian, který vznikal v letech 2019 až 2025. Celkem čítá tři tisíce stran a u nás bude vycházet postupně v šesti svazcích. První s názvem Mladý bolestín je už v prodeji.
ŽIVĚRusko znovu útočilo drony, při nočním útoku zahynuli dva lidé
Rusko v noci na středu zaútočilo na Ukrajinu 105 drony, oznámilo ráno ukrajinské letectvo. Při útoku v Dněpropetrovské oblasti dva lidé zahynuli a dva další byli zraněni, informovaly ráno tamní úřady. Děje se tak před zahájením druhého kola přímých třístranných rozhovorů zástupců Ukrajiny, USA a Ruska v Abú Dhabí o možném ukončení války.