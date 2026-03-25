Zapomenutá Neckářova píseň umlčená po roce 1968 se vrací. Má i nový videoklip

Skladba s názvem Píseň pro mne, kterou Václav Neckář natočil v roce 1968 pro televizní pořad Zvědavá kamera a která po srpnových událostech zazněla pouze jednou, se nyní po téměř 60 letech vrací – nově v podobě videoklipu s původním vokálem zasazeným do současného aranžmá. Ten bude uveden online na YouTube kanálu Supraphonu 1. dubna přesně v 18 hodin 18 minut.
„Pamatuju si, že jsme natáčeli v září 1968 na Staroměstském náměstí,“ vzpomíná Václav Neckář. Text k písni napsal Ivo Fischer, pod hudbou je podepsán Jan Neckář. Byla to první písnička, kterou pro svého bratra složil. „Měl jsem na starém magneťáku Sonet Duo nahraných několik demo snímků a Ivo si k otextování vybral právě tuhle věc. Já jsem to ani nevěděl, protože jsem v té době byl na vojně a naše divize se právě stěhovala z Milovic do Topolčan,“ dodává Jan Neckář.
Postupem let na písničku i sám Václav Neckář zapomněl. Objevila se až nedávno při natáčení televizního dokumentu. A protože její poselství je opět aktuální, přišel nápad ji „oprášit“ a znovu poslat do světa.
Díky unikátní současné technologii se podařilo z původní nahrávky izolovat zpěv Václava Neckáře, který byl následně zasazen do nového hudebního aranžmá, na němž se podílel Jan Neckář a skupina Bacily. Skladba tak dostala současný zvuk, ale zůstaly v ní emoce, které do ní Václav Neckář v atmosféře roku 1968 vtiskl.
K písničce vznikl také nový videoklip, který režíroval Daniel Hnát, a v němž citlivě propojil archivní černobílé záběry s nově vzniklými barevnými sekvencemi a novým příběhem. „Když jsem přemýšlel o tom, jak příběh obsažený v téhle písni vyprávět dnešnímu divákovi, napadlo mě jít cestou dnešních mladých. Zkusit si představit situaci, kdy je z jejich komfortní zóny vytrhne setkání s minulostí. S takovou, která je pro ně možná stále aktuální,“ popisuje vznik klipu režisér.
Výsledkem je klip, který propojuje generace. „Je zvláštní, jak silně ta píseň zní i dnes. Možná ještě víc než tehdy,“ říká Václav Neckář. Je symbolickým vzkazem „Palachovy generace“. Poukazuje na pocity nejistoty a obavy z budoucnosti, které jsou dnes opět aktuální v souvislosti s politickou situací a konflikty na Ukrajině a v Íránu.
Vydavatelství Supraphon, které Václava Neckáře provází celou jeho kariéru, vydává Píseň pro mne jako singl společně se skladbou Pomíjivá, která pochází původně z alba Mezi svými Václava Neckáře. Aktuální verzi nazpíval její autor Jan Neckář, který zároveň upravil i výsledný mix. „Tato hudba měla být původně ústřední melodií k filmu, který se ale nenatočil. Jsem ale moc rád, že si v Pomíjivé se mnou zahrál můj vrstevník, skvělý houslový virtuos Bohuslav Matoušek,“ říká Jan Neckář.
Singl bude dostupný na všech hlavních streamovacích platformách (včetně Spotify, Apple Music, YouTube Music a Deezer) od půlnoci z 31. března na 1. dubna.
Text skladby Píseň pro mne (1968)
Kdybych byl sloup tak můžu stát a čnít
Kdybych byl chrám ozvěnou můžu znít
Být jarní alejí dovedu dávat chladný stín
Být modrou říčkou
Tak budu hnát proudem vodní mlýn
Umět jak stéblo trávy kvést
Nemusel bych tíhu světa nést
Smět jako pták si letět bůhvíkam
Být být bílý mrak všem dole vláhu dám
Já vím že k smíchu je to moje přání naivní
Že mám svou úlohu a že teď právě hraji v ní
Že mým smutným houslím po strunách
Někdo jenom dlouze smyčcem táh…
Stoup na můj práh a tam si hrál a hrál
A já mám strach co bude dál…
