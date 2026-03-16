Prague Philharmonia vstupuje do Kristových let. Chystá wagnerovské gala i poctu Bělohlávkovi

Orchestr Prague Philharmonia ve své 33. koncertní sezoně propojí velké orchestrální večery v Rudolfinu s komorními a soudobými projekty i rodinnými koncerty. Součástí programu je osm abonentních koncertů, mimořádné wagnerovské gala a jubilejní desátý ročník donátorské řady Lobkowicz abonmá.
Orchestr vstupuje do nové koncertní sezony 2026/2027 s čerstvě jmenovaným ředitelem Pavlem Trojanem, který dříve vedl festival Pražské jaro, v nové funkci působí teprve několik měsíců. Přesto si svůj nový „hudební domov“ nemohl vynachválit.
„Prague Philharmonia je orchestr, který je srdcovou záležitostí. Nejen mou, ale i všech hudebníků, kteří v ní působí,“ řekl na úvod, zatímco se mu v klopě třpytila ozdoba se zlatým srdcem, kterou dostal od členů orchestru. Stejná slova shodou okolností volila v hovoru po tiskové konferenci koncertní mistryně orchestru Pavla Tesařová, jež zahrála na úvod a závěr celé akce a obohatila ji tak hudbou.
„Srdce je důležité, protože oživuje každý živý organismus. Pohání krev kupředu. Ten pohyb je naprosto zásadní. A když se hudba dostane do pohybu, způsobuje rezonanci. A právě ta kombinace srdcové záležitosti a pohybu hudby je pro nás důležitá natolik, abychom rezonanci měli jako téma 33. koncertní sezóny,“ uvedl Trojan, který nejprve připomněl úspěchy orchestru v předchozím roce.
„Vstupujeme do 33. sezony plni inspirace, kterou nám přinesl uplynulý rok. Po koncertních zastávkách v řadě evropských měst, intenzivní podzimní cestě po Japonsku i úspěšném americkém turné zakončeném v Carnegie Hall se cítíme posíleni a ve skvělé umělecké kondici,“ uvedl.
Zahájení v duchu Beethovena a Martinů
Zahajovací koncert s hudbou Bohuslava Martinů, Samuela Barbera a Ludwiga van Beethovena se uskuteční 4. září v Rudolfinu. Ten připomene úspěšné turné tělesa v USA a má být jakýmsi mostem mezi starým a novým světem – mezi Evropou a Amerikou.
Martinů v Sinfoniettě La Jolla z emigrace v Spojených státech vzpomínal na svou vlast, americký skladatel Samuel Barber zase svůj Houslový koncert zkomponoval na evropské půdě. To vše zarámuje Beethovenova Pátá symfonie c moll zvaná „Osudová“.
„Orchestr je ve skvělé umělecké kondici a my s hrdostí přinášíme jméno našeho hlavního města k posluchačům po celém světě. Už více než tři desetiletí naplňujeme svou vizi orchestru, který zůstává mimořádný a zároveň si navždy uchovává mladistvého ducha,“ doplnil Emmanuel Villaume, hudební ředitel a šéfdirigent Prague Philharmonia. Také on připomněl úspěch v Carnegie Hall, dodal však, že těžištěm orchestru zůstává domácí koncertní činnost.
„Turné jsou pro orchestr důležitá a přivážíme si z nich spoustu poznatků a zkušeností, které pak můžeme sdílet doma společně s tím, co všechno jsme se naučili. To je základ toho, co děláme,“ dodal.
Mimořádné gala
V programu osmi koncertů orchestrálního cyklu A nabídne těleso kromě již zmíněného zahajovacího koncertu také hudbu Sergeje Prokofjeva, Franze Schuberta, Dmitrije Šostakoviče, Edvarda Griega, Wolfganga Amadea Mozarta, Christopha Willibalda Glucka, Josepha Haydna nebo Jeana Sibelia. Vystoupí klavíristé Andrew von Oeyen a Charles Richard-Hamelin, houslista Jan Mráček nebo kontratenorista Hugh Cutting.
Závěrečný koncert vlajkového cyklu přinese 20. dubna příštího roku v Rudolfinu pod taktovkou šéfdirigenta Villauma Violoncellový koncert h moll Antonína Dvořáka a První symfonii Johannnese Brahmse.
Na úplný závěr sezóny nabídne Prague Philharmonia 22. června 2027 v pražském Obecním domě velkolepý wagnerovský gala koncert, na němž vystoupí hvězda nadcházejícího ročníku slavného festivalu v Bayreuthu, basbarytonista Nicholas Brownlee spolu s oceňovanou mezzosopranistkou Jennifer Feinsteiovou.
Komorní cyklus K bude ve znamení výročí Beethovena, který zemřel 26. března 1827 ve Vídni. Je mu věnován březnový a lednový koncert sezony, který je zároveň vzpomínkou na Jiřího Bělohlávka, zakladatele Prague Philharmonia.
Hudební (ne)přátelství i Knížákovy skladby
Ponese se v duchu leitmotivu Hudební (ne)přátelství. Poodhalí tak například něco z přátelského vztahu Dvořáka a Brahmse, poprvé na programu bude také Vivaldiho Čtvero ročních dob, jež reflektuje přátelství italského hudebního skladatele s hrabětem Václavem z Morzinu. Mezi další přátele patřili i Bohuslav Martinů a český klavírní virtuos Josef Páleníček, jehož hudbu představí Smetanovo trio, v němž působí jeho syn.
Cyklus S nabídne soudobé hudební skladatele jako hosty šesti koncertů, debaty a interprety z řad členů orchestru Prague Philharmonia. Hosty sezony budou mimo jiné hobojista Vilém Veverka, klavírista Miroslav Beinhauer, klarinetistka Anna Paulová nebo sólista na vibrafon Štěpán Hon. Reflektovat bude také hudbu Milana Knížáka, který je známý spíše jako výtvarník a bývalý ředitel Národní galerie, je ovšem také uznávaným hudebním skladatelem.
Ve spolupráci s orchestrem bude pokračovat také trojice skladatelů známých z minulých sezon – Vladimír Franz, Zdenek Merta a Vadim Petrov, kteří galavečerem s názvem Repete aneb tentokrát společně na scéně plným světových premiér zakončí celou sezonu.
Desátý ročník donátorské řady Lobkowicz abonmá přinese v roce 2026 od 8. dubna v prostředí Lobkowiczkého paláce na Pražském hradě opět setkání s osobnostmi světové hudební scény, kurátoři Lobkowiczkých sbírek představí příběhy dějin umění.
Mezi dalšími aktivitami Prague Philharmonia budou koncerty pro děti a rodiče, vystoupení na zahraničních festivalech a v evropských sálech, jako jsou Philharmonie Kolín či hamburská Labská filharmonie.
Předseda správní rady orchestru Martin Klimpl také promluvil o budoucích prioritách managementu tělesa. Půjde zejména o shánění financí na provoz orchestru, ale i o seznámení s novým politickým vedením ministerstva kultury.
„Podstatným úkolem bude komunikace s ministerstvem kultury, kde s napětím očekáváme schůzku s novým panem ministrem Oto Klempířem (Motoristé), kterého si budeme snažit přesvědčit o tom, aby orchestry nebo představitelé živého umění našeho typu – to znamená subjekty, které nemají svého zřizovatele, nemají napojení na přímé rozpočty krajů nebo státní rozpočet, ale které mají svoji mezinárodní věhlas, svoji kvalitu, jak uměleckou, tak lidskou – našli odpovídající podmínky,“ doplnil s odkazem na plánované škrty v rozpočtu resortu, které se mají dotknout zejména živé kultury.
Obecně prospěšná společnost Prague Philharmonia pravidelně účinkuje se světoznámými dirigenty a sólisty a natočila desítky kompaktních disků pro prestižní světová i domácí hudební vydavatelství. V září 2024 získala nahrávka filharmonie s tenoristou Jonathanem Tetelmanem prestižní ocenění Gramophone Awards ve vokálně-instrumentální kategorii.
ŽIVĚ Ukrajina v noci zaútočila na Moskvu, na jihu Ruska hoří zásobník ropy
Ukrajina v noci na pondělí podnikla rozsáhlý vzdušný útok na Moskvu. Ruská protivzdušná obrana podle ministerstva obrany zničila nad metropolí a jejím okolím 53 dronů. Na jihu Ruska hoří po útoku dronu zásobník ropy, informovaly místní úřady.
Zabije vás ve válce budoucnosti robot? „Má to zádrhel,“ tvrdí výrobce
Do „zóny smrti“ míří AI a roboti. Estonské start-upy mění pravidla války na Ukrajině a budují autonomní „hlídací psy“ pro ochranu hranic i mořského dna. Redakce deníku Aktuálně se vydala do dvou firem obranného průmyslu, které inovují. Jak to bude s autonomními drony? Hrozí, že vojáky ve válce budoucnosti zabije nějaký „Terminátor“?
ŽIVĚ Útok v "srdci Teheránu". Izrael zničil íránský vesmírný komplex
Izraelská armáda oznámila, že při „útoku v srdci Teheránu“ zničila íránský vesmírný komplex, který podle ní využíval tamní režim k vývoji rozličných vojenských kosmických programů, včetně "kapacit pro útoky proti satelitům". To podle Izraele představovalo hrozbu nejen pro jeho satelity, ale i vesmírná zařízení ostatních zemí světa.
ŽIVĚ Česko je připravené stát v čele mise k obnově ropovodu Družba, oznámil Havlíček
Česká republika je připravena stát v čele mise, která by zjistila stav ropovodu Družba poškozeného na Ukrajině ruskými útoky, uvedl dnes v Bruselu ministr průmyslu Karel Havlíček. Ukrajina by podle něj měla umožnit návštěvu skupiny evropských odborníků. Česko je připraveno dát dohromady tým profesionálů, například ze společnosti Čepro, který bude schopen situaci posoudit.
Katastrofa, nešťastník roku. Polák si dal dva vlastní góly během dvou minut
Na titul fotbalového nešťastníka roku může aspirovat Kasjan Lipkowski. Obránce týmu Tychy si dal v úvodní čtvrthodině nedělního druholigového utkání se Slaskem Wroclaw dva vlastní góly během dvou minut.