Česko bude na Eurovizi reprezentovat Daniel Žižka se skladbou Crossroads

V mezinárodní písňové soutěži Eurovize bude Česko v květnu ve Vídni reprezentovat zpěvák a herec Daniel Žižka se skladbou Crossroads. Píseň bude mít premiéru 11. března na oficiálním YouTube kanále Eurovision Song Contest. Český zástupce vystoupí v první polovině druhého semifinále 14. května.
Ke své skladbě Žižka sdělil, že vsadil na emoce a na jejich napojení na hudbu. V rozhovoru pro ČT24 uvedl, že píseň připravoval zhruba dva roky.
Skládá od deseti let, vystudoval muzikál
"Když Daniel přišel do studia a zazpíval svou skladbu na první dobrou s absolutní lehkostí, v místnosti zavládlo naprosté ticho. Ne proto, že by byl hlasitý, ale proto, že byl naprosto soustředěný a jistý. Ten výkon byl odzbrojující – technicky přesný, ale zároveň plný emocí," uvedl šéf české delegace ESC Kryštof Šámal.
Žižka se od dětství věnuje hudbě a herectví. Vlastní písně skládal od deseti let. Studoval obor muzikál na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Vystupuje na koncertních a klubových pódiích v Česku. Zahrál si v seriálech Taneční nebo ve filmu Případ se štěnicí. Pod pseudonymem Daniell vydal několik singlů, poté začal opět vystupovat pod vlastním jménem.
Česko dosud nebylo v Eurovizi moc úspěšné
Českým interpretům se v Eurovizi zatím příliš nedaří. Rocková kapela Kabát se v roce 2007 umístila na posledním místě, o rok později skončila Tereza Kerndlová o jedno místo lépe. Poté, co kapela Gipsy.cz zůstala v roce 2009 bez bodu, čeští hudebníci soutěž na několik let opustili. Návrat se uskutečnil v roce 2015, kdy Česko reprezentovali Marta Jandová a Václav Noid Bárta. Před šesti lety se do finále Eurovize poprvé dostal český zástupce - zpěvačka Gabriela Gunčíková obsadila 25. místo. V roce 2017 ČR reprezentovala Martina Bárta, která neuspěla v prvním semifinále.
Mezi nejlepší se naopak v roce 2018 dostal Mikolas Josef, který ve finále získal pro ČR dosud nejlepší umístění, šesté místo. Česká indie-popová kapela Lake Malawi o rok později skončila se skladbou Friend Of A Friend na 11. místě. Předloni se zpěvačka Aiko do sestavy původně 26 finalistů nedostala, stejně jako loni slovenský zpěvák ADONXS, který na Eurovizi reprezentoval Česko.
Letošní ročník Eurovize bude od 12. do 16. května ve Vídni pořádat rakouská veřejnoprávní televize a rozhlas ORF poté, co letošní ročník vyhrál rakouský zástupce JJ alias Johannes Pietsch. Soutěž provázejí dohady ještě před tím, než začala. Část států vyzvala k vyřazení Izraele ze soutěže. Podle nich páchá válečné zločiny v Gaze. Následně oznámily Nizozemsko, Španělsko, Irsko, Slovinsko a Island, že se letošního ročníku nezúčastní. Loňský vítěz švýcarský zpěvák Nemo řekl, že na protest proti letošní účasti Izraele v klání vrátí pohár pro vítěze ESC.
Nová rodinná komedie volně navazuje na předchozí divácky úspěšné filmy Přání k narozeninám a Přání Ježíškovi, které dosud vidělo přes čtyři miliony diváků. V hlavních rolích se objeví David Švehlík, Matěj Hádek, Simona Babčáková, Jaroslav Plesl, Táňa Pauhofová a další. Do českých kin snímek vstoupí 12. března.