Rok vzpomínek na kytaristu Hladíka přinese turné i knihu. Vyvrcholí dokumentem Má hra

Rodina, přátelé a spolupracovníci kytaristy a skladatele Radima Hladíka si letos připomenou jeho nedožité 80. narozeniny a 10. výročí úmrtí. Vrcholem série připomínek bude v prosinci premiéra celovečerního dokumentárního filmu Radim Hladík: Má hra, na kterém se podílí tvůrčí tým vedený Radimem Hladíkem jr. a Borisem Machytkou.
Nápad na dokument se objevil už za Hladíkova života, on k němu ale přistupoval se zdrženlivostí. K filmu se proto tvůrci vrátili až po jeho smrti. Významnou roli v přípravách sehrála jeho manželka Zlata Hladíková, která byla od počátku garantem projektu. Její náhlé úmrtí 2. ledna 2024 vedlo k proměně původní koncepce filmu a k hledání nové vypravěčské perspektivy.
Projekt se aktuálně nachází ve finální fázi příprav na výrobu. Tvůrci mají za sebou takzvané předtáčky s vybranými umělci a dokončují rozsáhlé rešerše i probírání archivních a rodinných materiálů. Práce s archivem otevřela přístup k obrazovým, zvukovým i filmovým materiálům, o jejichž existenci se dosud nevědělo.
"Některé nahrávky jsme slyšeli poprvé až teď a sami jsme byli překvapení, že vůbec existují. Díky dokumentu tak mohou poprvé vyjít věci, které zůstávaly desítky let uložené v archivech, včetně unikátního záznamu koncertu skupiny The Matadors z roku 1966," říká Radim Hladík jr.
Tvůrci předpokládají dokončení filmu letos tak, aby se premiéra mohla uskutečnit v prosinci jako ústřední bod vzpomínek na Radima Hladíka. Na film naváže koncertní turné Má hra: Pocta Radimu Hladíkovi, na němž vystoupí členové poslední sestavy Blue Effect spolu s přáteli a hosty, kteří Hladíka provázeli napříč jeho hudební dráhou.
Zazní jak zásadní skladby jeho tvorby, tak i repertoár projektu Nová syntéza v provedení s CBC Big Bandem a připomenuty budou i písně skupiny The Matadors v podání Viktora Sodomy. Turné začne 1. prosince příštího roku v Ostravě a do 15. prosince bude pokračovat v Brně, Praze, Plzni a Hradci Králové.
Rok 2026 přinese i první knižní monografii věnovanou Hladíkovi od Honzy Vedrala a zveřejnění dosud nevydané hudební nahrávky u vydavatelství Supraphon.
Radim Hladík se narodil 13. prosince 1946 v Praze a zemřel 4. prosince 2016 ve věku 69 let. Skladatel, producent a člen Beatové síně slávy uchvacoval zejména s Blue Effectem svou technikou posluchače několika generací. V dalších letech kapela několikrát pozměnila název (Modrý efekt, M. efekt) a především obsazení. Postavení Hladíka jako vůdčí postavy však bylo nezpochybnitelné. Hladík také produkoval desky o generaci mladších kapel, byl garantem dokumentárního cyklu České televize s názvem Bigbít a psal hudbu k filmům a divadelním inscenacím.
