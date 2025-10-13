Hudba

Zavrť tím zadkem. Návrat do devadesátek se nekonal, Groove Armada diktovala nadčasově

Ondřej Stratilík Ondřej Stratilík
před 3 hodinami
Všechny předchozí přešlapy jsou zapomenuty. Ať už jde o rok 2004, kdy za sebe do Prahy poslali náhradní muzikanty, anebo o vystoupení o pět let později, kdy zase jejich koncert zlikvidoval špatný zvuk a krátká metráž. Tentokrát britské duo Groove Armada do Česka dorazilo ve vynikající formě. Ve dvě hodiny trvajícím setu ukázalo, že jejich obrat k čisté taneční muzice byl vynikající nápad.
Andy Cato a Tom Findlay si v noci na neděli 12. října podmanili pražský klub Roxy. I proto, že vedle samplů ze svých starších hitů předvedli hlavně současnou tvář taneční muziky.
Andy Cato a Tom Findlay si v noci na neděli 12. října podmanili pražský klub Roxy. I proto, že vedle samplů ze svých starších hitů předvedli hlavně současnou tvář taneční muziky. | Foto: Filip Kůstka, Roxy

Dlouho dopředu se vědělo, že půjde "jen" o dýdžejský set. Ovšem díky tomu, co duo Tom Findlay & Andy Cato v posledních letech v taneční muzice způsobilo a jak svou hudbu přiblížilo tanečním parketům, to bylo jasné znamení, že jejich vystoupení v pražském klubu Roxy v noci na neděli 12. října přinese do Prahy velký elektronický impulz.

Ono ale nešlo jen o samotnou Groove Armadu (řada lidí si ji nechala ujít a do Roxy dorazila až po sobotní půlnoci). Špičkový závan současných britských trendů ve svém devadesát minut trvajícím setu naservírovala i Sarah Story. Jinak také jedna z "dýdžejek" londýnského BBC Radio 1.

Energické vystoupení bylo plné chytlavých vokálů, čerstvých singlů a beatů na pomezí nestárnoucího housu a v Česku už skoro zapomenutého žánru UK Garage. Nemá smysl jmenovat jednotlivé skladby, jež Sarah Story ve svém setu vršila a promíchala, ovšem třeba absolutně čerstvý singl Cool Vibration od producenta Midase Fielda a vokalistky Fyzy má natolik hitový potenciál, že slyšet teď zřejmě bude velmi často.

Poznámka autora

Když redakce deníku Aktuálně.cz ve středu 8. října požádala o akreditaci na vystoupení britského dua Groove Armada, klub Roxy si vymínil několik podmínek. Třeba tu, aby report obsahoval zmínku o novém zvukovém systému, jímž je prostor v pražské Dlouhé ulici už několik týdnů vybaven. Za této situace deník Aktuálně.cz akreditaci logicky nevyužil.

Historickým faktem nicméně je, že zvuk a jeho kvalita byly pro návštěvníky Roxy velkým a mnohaletým tématem. Sobotní večírek s britskými hlavními hvězdami v té souvislosti neměl žádné větší potíže, výjimkou bylo několik extrémně hlasitých momentů během vystoupení Groove Armady, které systém neunesl. Rovněž nešlo na parketu ani úplně čistě rozumět rozlučkovým slovům Andyho Cata, když se před třetí ráno přes mikrofon loučil s vyprodaným klubem. 

To vše jsou ale "porodní" a očekávatelné bolesti.

Člověka na parketu několikrát napadlo, že i ona by klidně mohla být hlavní hvězdou večírku. Naprosto bez potíží by to unesla. Tak čerstvé jméno britské scény se v Česku skutečně nevídá a neslýchá často. Jenže ta hlavní bouře teprve měla přijít.

"Shaking that ass" - zavrť tím zadkem

Krátce před jednou hodinou ranní se na pódiu objevila Groove Armada a jejich soukromý technik. Ten jim do mixážního pultu zapojil vše potřebné a Tom Findlay & Andy Cato se mohli pustit do práce. Vyprodaný klub Roxy jim precizně připravila Sarah Story a přišli vlastně "do hotového".

Ovšem tu atmosféru dokázali vykroutit ještě na vyšší level. Prvních čtyřicet minut ze své dvouhodinovky rozjeli tak freneticky, že muzice někdy bylo těžké stačit. Precizní přechody mezi jednotlivými skladbami, gradující beaty a do toho nesmrtelné vokály "I see you baby shaking that ass" či silná pasáž podbarvená nestárnoucí melodií ze skladby At The River.

Tom Findlay (vlevo) a Andy Cato sice nezahráli všechny své hity, ale i tak (nebo právě proto?) byl jejich set tolik zábavný.
Tom Findlay (vlevo) a Andy Cato sice nezahráli všechny své hity, ale i tak (nebo právě proto?) byl jejich set tolik zábavný. | Foto: Filip Kůstka, Roxy

Findlay & Cato bodovali i mash-upy (tedy dvěma či třemi vzájemně prolnutými skladbami), kdy třeba soukolí svých hitů promazali současným tanečním lepidlem Glue z dílny mocných ekvilibristů Bicep.

Zcela logicky pak muselo přijít zklidnění. To si Groove Armada vybrala během druhé čtyřicetiminutovky. Bylo to znát i v sále, kdy se mezery mezi tanečníky zvětšily a řada lidí si odešla na bar pro pití. 

Poslední třetinu si ale britští hudebníci zase řádně osedlali a gradovali až k posledním minutám, které patřily skladbě, jejíž motivy už několikrát zazněly, ale na celou verzi se stále tak nějak tajně čekalo. Šlo o čtyřiadvacet let starou vypalovačku Superstylin’ s vokálem MCho M.A.D.

Dubové orgie na rozloučenou? Proč ne. Vždyť tohle je Groove Armada, jak ji znají miliony skalních fanoušků. Andy Cato se pak do mikrofonu rozloučil, zamávali a hotovo.

Recept i pro další dinosaury

A nepočkat na závěr večírku v podání Josefa Sedloně by bylo jako odejít z kina před závěrečnými titulky. Jeho set zase ukázal, jak hudebně "všehoschopným" a nepostradatelným dýdžejem s pestrým citem pro selekci je. Ostatně jen pár dnů před Groove Armadou otevíral Sedloň pražské vystoupení dua Kruder & Dorfmeister, mistrů vídeňské elektronické školy, ve velkém sále Lucerny.

Sobotní večírek v Roxy českým fanouškům ukázal, že třicet let poté, co se Groove Armada oficiálně zformovala, píše další kapitolu své tvorby. A možná ještě daleko zábavnější a energičtější, než jakou servírovala na svých prvních albech. Což je možná signál i pro další "dinosaury" devadesátých let. 

Andy Cato a Tom Findlay, kteří už oslavili své padesáté narozeniny, očividně našli cestu, jak zůstat relevantní i pro mladší publikum a navíc neztratit nic z toho, proč je tolik velebí ti, kdo na jejich muzice na přelomu tisíciletí vyrůstali. Což je zpráva pozitivní minimálně tolik jako atmosféra, již v pražském klubu Roxy dokázali s publikem vytvořit. A na kterou se ještě chvíli bude vzpomínat.

Groove Armada v Praze

  • Místo: klub Roxy, Dlouhá ulice
  • Datum: 11. října 2025
  • Line-up: Groove Armada (UK), Sarah Story (UK), Josef Sedloň, Michael C
  • Hodnocení Ondřeje Stratilíka: 95 %
 
Mohlo by vás zajímat

Dvojitá dávka hvězd. Po Nicku Caveovi na Metronomu Prague 2026 zazpívá i Sting

Dvojitá dávka hvězd. Po Nicku Caveovi na Metronomu Prague 2026 zazpívá i Sting

Mozartova osobní zpověď v Národním jako přehlídka šílenství na pozadí ropné krize

Mozartova osobní zpověď v Národním jako přehlídka šílenství na pozadí ropné krize
17 fotografií

Dano, děkujeme! Ve Foru Karlín budou hudebníci a přátelé vzpomínat na Drábovou

Dano, děkujeme! Ve Foru Karlín budou hudebníci a přátelé vzpomínat na Drábovou

Nenechte si ujít: John Wick v sukních nebo nejchytlavější píseň z Eurovize v Praze

Nenechte si ujít: John Wick v sukních nebo nejchytlavější píseň z Eurovize v Praze
Přehled
hudba kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Roxy elektronická hudba koncert

Právě se děje

Aktualizováno před 4 minutami
"Když vy tomahawky Kyjevu, tak my atomovky." Medveděv (zase) hrozí Trumpovi

ŽIVĚ
"Když vy tomahawky Kyjevu, tak my atomovky." Medveděv (zase) hrozí Trumpovi

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 8 minutami

Nejdražší Dacia v historii má přelomovou techniku. Jezdí na elektřinu i plyn

Nejdražší Dacia v historii má přelomovou techniku. Jezdí na elektřinu i plyn
Prohlédnout si 14 fotografií
před 13 minutami
Francouzský exprezident Sarkozy už zná datum svého nástupu do vězení

Francouzský exprezident Sarkozy už zná datum svého nástupu do vězení

Pařížský soud informoval bývalého francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho o místě a času jeho nastoupí do vězení.
před 17 minutami

Wellness bez hostů, paneláky bez lidí. Návrat do zapomenutého Ferienparku B.

Wellness bez hostů, paneláky bez lidí. Návrat do zapomenutého Ferienparku B.
Prohlédnout si 21 fotografií
Aktualizováno před 23 minutami
Uprchlý exposlanec Wolf odsouzený za dotační podvod je zpět v Česku

Uprchlý exposlanec Wolf odsouzený za dotační podvod je zpět v Česku

Uprchlý politik odsouzený za dotační podvod je téměř po 13 letech v českém vězení.
před 40 minutami

Hřiba ve vedení Prahy nahradí Beránek, Pospíšila pak Slabihoudek

Dosavadního náměstka pražského primátora pro dopravu Zdeňka Hřiba nahradí ve vedení města zastupitel Jaromír Beránek (oba Piráti). Místo dalšího náměstka Jiřího Pospíšila (TOP 09) v radě zasedne jeho…
Přečíst zprávu
před 47 minutami
"Rusové budou hysteričtí." Moldavsko zbrojí a z Moskvy létají velmi ostré vzkazy
1:09

"Rusové budou hysteričtí." Moldavsko zbrojí a z Moskvy létají velmi ostré vzkazy

Moldavsko představilo novou vojenskou strategii na dalších deset let. Ta vyvolala silné reakce z Moskvy.
Další zprávy