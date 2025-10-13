Zavrť tím zadkem. Návrat do devadesátek se nekonal, Groove Armada diktovala nadčasově

Dlouho dopředu se vědělo, že půjde "jen" o dýdžejský set. Ovšem díky tomu, co duo Tom Findlay & Andy Cato v posledních letech v taneční muzice způsobilo a jak svou hudbu přiblížilo tanečním parketům, to bylo jasné znamení, že jejich vystoupení v pražském klubu Roxy v noci na neděli 12. října přinese do Prahy velký elektronický impulz.
Ono ale nešlo jen o samotnou Groove Armadu (řada lidí si ji nechala ujít a do Roxy dorazila až po sobotní půlnoci). Špičkový závan současných britských trendů ve svém devadesát minut trvajícím setu naservírovala i Sarah Story. Jinak také jedna z "dýdžejek" londýnského BBC Radio 1.
Energické vystoupení bylo plné chytlavých vokálů, čerstvých singlů a beatů na pomezí nestárnoucího housu a v Česku už skoro zapomenutého žánru UK Garage. Nemá smysl jmenovat jednotlivé skladby, jež Sarah Story ve svém setu vršila a promíchala, ovšem třeba absolutně čerstvý singl Cool Vibration od producenta Midase Fielda a vokalistky Fyzy má natolik hitový potenciál, že slyšet teď zřejmě bude velmi často.
Člověka na parketu několikrát napadlo, že i ona by klidně mohla být hlavní hvězdou večírku. Naprosto bez potíží by to unesla. Tak čerstvé jméno britské scény se v Česku skutečně nevídá a neslýchá často. Jenže ta hlavní bouře teprve měla přijít.
"Shaking that ass" - zavrť tím zadkem
Krátce před jednou hodinou ranní se na pódiu objevila Groove Armada a jejich soukromý technik. Ten jim do mixážního pultu zapojil vše potřebné a Tom Findlay & Andy Cato se mohli pustit do práce. Vyprodaný klub Roxy jim precizně připravila Sarah Story a přišli vlastně "do hotového".
Ovšem tu atmosféru dokázali vykroutit ještě na vyšší level. Prvních čtyřicet minut ze své dvouhodinovky rozjeli tak freneticky, že muzice někdy bylo těžké stačit. Precizní přechody mezi jednotlivými skladbami, gradující beaty a do toho nesmrtelné vokály "I see you baby shaking that ass" či silná pasáž podbarvená nestárnoucí melodií ze skladby At The River.
Findlay & Cato bodovali i mash-upy (tedy dvěma či třemi vzájemně prolnutými skladbami), kdy třeba soukolí svých hitů promazali současným tanečním lepidlem Glue z dílny mocných ekvilibristů Bicep.
Zcela logicky pak muselo přijít zklidnění. To si Groove Armada vybrala během druhé čtyřicetiminutovky. Bylo to znát i v sále, kdy se mezery mezi tanečníky zvětšily a řada lidí si odešla na bar pro pití.
Poslední třetinu si ale britští hudebníci zase řádně osedlali a gradovali až k posledním minutám, které patřily skladbě, jejíž motivy už několikrát zazněly, ale na celou verzi se stále tak nějak tajně čekalo. Šlo o čtyřiadvacet let starou vypalovačku Superstylin’ s vokálem MCho M.A.D.
Dubové orgie na rozloučenou? Proč ne. Vždyť tohle je Groove Armada, jak ji znají miliony skalních fanoušků. Andy Cato se pak do mikrofonu rozloučil, zamávali a hotovo.
Recept i pro další dinosaury
A nepočkat na závěr večírku v podání Josefa Sedloně by bylo jako odejít z kina před závěrečnými titulky. Jeho set zase ukázal, jak hudebně "všehoschopným" a nepostradatelným dýdžejem s pestrým citem pro selekci je. Ostatně jen pár dnů před Groove Armadou otevíral Sedloň pražské vystoupení dua Kruder & Dorfmeister, mistrů vídeňské elektronické školy, ve velkém sále Lucerny.
Sobotní večírek v Roxy českým fanouškům ukázal, že třicet let poté, co se Groove Armada oficiálně zformovala, píše další kapitolu své tvorby. A možná ještě daleko zábavnější a energičtější, než jakou servírovala na svých prvních albech. Což je možná signál i pro další "dinosaury" devadesátých let.
Andy Cato a Tom Findlay, kteří už oslavili své padesáté narozeniny, očividně našli cestu, jak zůstat relevantní i pro mladší publikum a navíc neztratit nic z toho, proč je tolik velebí ti, kdo na jejich muzice na přelomu tisíciletí vyrůstali. Což je zpráva pozitivní minimálně tolik jako atmosféra, již v pražském klubu Roxy dokázali s publikem vytvořit. A na kterou se ještě chvíli bude vzpomínat.
