Hudba

Festival Colours of Ostrava zveřejnil další hvězdy programu. Přijede LP i Audery Nuna

Kultura

Festival Colours of Ostrava doplňuje červencový hudební program další desítkou jmen. Druhý festivalový večer bude patřit silným interpretkám. Už potřetí se v Ostravě představí LP, přijede i americká zpěvačka s korejskými kořeny Audery Nuna nebo japonská dívčí skupina Atarashii Gakko! založená v roce 2015.

LP, Laura Pergolizzi, zpěvačka, hudebnice, Prague Pride 2023, LGBT+ festival, Pride Park, koncert, hudební vystoupení
Americká zpěvačka Laura Pergolizzi neboli LP během svého vystoupení na festivalu Prague Pride 2023. Letos v červenci zazpívá i na Colours of Ostrava.Foto: Profimedia
Zpěvačka LP se do Dolních Vítkovic vrací po čtyřech letech. „Existuje několik málo interpretů, se kterými mají festivaly bližší vztahy. Většinou jde o hudebníky z domácí scény, o to víc nás těší, že my máme tak blízké vztahy s někým, jako je LP. Hlas Laury Pergolizzi milují fanoušci po celém světě, jsme rádi, že můžeme být součástí tohoto vyprávění už bezmála deset let, od prvního koncertu v Praze a nedlouho nato i festivalového vystoupení. Těšíme se, co nás čeká v Ostravě tentokrát, prý by mohla v létě zaznít také nová hudba,” říká umělecký ředitel Filip Košťálek.

Britští rockeři i Američanka s korejskými kořeny

Na Colours zavítají i britští rockeři The Libertines, pro něž půjde teprve o druhé vystoupení v Česku, první festivalové. Kromě osvědčených hitů formujících zvuk milénia se můžou fanoušci těšit také na comebackové album All Quiet On The Eastern Esplanade. A Peter Doherty naznačuje, že by mohly zaznít i novinky.

Na celosvětový úspěch animované série K-pop: Lovkyně démonů naváže zpěvačka Audrey Nuna, která vokálně ztvárňuje hrdinku Miru ze skupiny HUNTR/X. Hudebnice prorazila před zrozením fenoménu, který dosáhl na prestižní ocenění Zlatý glóbus i první příčku nejstreamovanějších skladeb Spotify roku 2025.

Své příznivce jistě do Dolních Vítkovic naláká i japonská skupina ATARASHII GAKKO!. Čtyři zástupkyně seishun, tedy mladé generace, doplní program čtvrtečního dne svou energickou směsí popu, jazzu, rocku a elektroniky, kterou si získaly před dvěma lety publikum Coachelly.

Svérázní Gruppo Salsiccia či Ondřej Ruml

„Moc nás těší, že se do hry zapojují čím dál tím více i samotní hudebníci. Už teď se těším, jakou show si speciálně na FRESH Stage přichystají Gruppo Salsiccia, které jinde posluchači v létě neuvidí. Jejich koncertů je jak šafránu, vidět živě The Best of Greatest Hits této svérázné partičky bude zážitek. Stejně jako zažít českou premiéru autora virálního hitu I Only Smoke When I Drink,” naráží Filip Košťálek na britského producenta nimino, který je aktuálně zapsán u prestižního sublabelu Ninja Tunes Counter Records. Zmíněný hit nasbíral na Spotify už víc než 200 milionů přehrání, nemluvě o dalších milionech použití v tiktokových a instagramových příspěvcích.

Aktuální seznam více než čtyřiceti zveřejněných jmen rozšiřuje nově také mezinárodní skupina Tolstoys, americký DJ Kotiēr nebo Ondřej Ruml, který vydává své nové sólové album posouvající hudebníkovu tvorbu do nových poloh a žánrů.

Další novinky odhalí pořadatelé nejpozději v březnu, kdy bude zveřejněn program divadelních scén nebo oblíbené Full Moon Stage. Aktuální ceny čtyřdenních vstupenek jsou nyní 4 490 korun, dvoudenní pořídí zájemci za 3 190 korun. V nabídce jsou za zvýhodněné ceny také FRESH tickety nebo lístky pro děti nad 140 cm a do dovršení 15 let věku. V limitovaném počtu jsou v prodeji čtyřdenní VIP+ vstupy. Veškeré informace jsou dostupné na webu colours.cz.

