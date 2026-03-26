Splašení vlámští bratři míří do Prahy. Bez ruchadla předvedou umění v hudební orbě

Tohle nebude klasický koncert, tohle ale nebude ani tradiční taneční party. Pokud se belgickou dvojici 2manydjs snažíte vměstnat do jakéhokoliv šuplíku, z každého po chvíli vypadne a ještě přitom stihne smíchat elektronickou muziku s kytarovým riffem. Jejich páteční představení v pražském klubu Roxy tak slibuje rockovou euforii podpálenou tanečními beaty.
Je to už třicet let, co z divokého podhoubí vlámského Gentu vyklíčil několikačlenný hudební projekt Soulwax kombinující rokenrolovou zběsilost s elementárními DJskými postupy, elektronickými zlepšováky a beatovými kopanci do zad.
Aby se belgičtí bratři David a Stephen Dewaelovi mohli v taneční muzice pohybovat víc volněji, utvořili pak ještě sami dva tandem 2manydjs. V této konstelaci se nyní, téměř na den přesně po jedenácti letech a jednom měsíci, vracejí do Prahy, aby v klubu Roxy roztočili DJskou tutovku s několika zaručenými výhrami.
Dá se totiž čekat, že podobně jako v line-upech řady festivalů, kde okysličují program nečekanými výlety do mnoha hudebních zákoutí, překvapí svým záběrem a orbou v žánrech i během páteční noci v Praze. Ostatně přesně tohle je trademark 2manydjs.
2manydjs (BE), pátek 27. března
Roxy, Praha
Start: 23.00
Vstupné: v předprodeji za 700 Kč
Support DJs: Maceo, Lumiere
Základním citem bratří Dewaelových je obdiv k rovné a breakbeatové taneční muzice, do jejíchž otevřených okýnek vkládají notoricky známé kytarové riffy, melodie či vokály. Pod jejich rukama tak pokaždé vzniká něco čerstvého, žádných tradičních postupů nebo pravidel mixování elektronické muziky se nedrží.
V okamžicích, když už se zdá, že návštěvník party dokázal odkrýt podstatu jejich DJských postupů, šlapající konstrukci 2manydjs znovu přeorají, zkypří samply dechových nástrojů nebo melodickými nástupy, které stejně jako při koncertech rockových kapel nutí lidi skákat a zvedat ruce.
Aby ale nedošlo k mýlce. Belgičtí 2manydjs stále velmi detailně sledují dění na hudební scéně a své sety nabité notoricky známými motivy oživují novotou vonícími kousky. Ovšem v jiných souvislostech, než jsou posluchači zvyklí od tradičních DJs.
Nastávající jaro v Praze potřebuje hudební zpestření. Je jisté, že 2manydjs jej v Roxy naloží vrchovatě.
