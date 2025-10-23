Spousta emocí za plnovousem. Americký zpěvák Teddy Swims míří na Colours of Ostrava

"Teddy Swims se v rámci svého celosvětového turné I’ve Tried Everything But Therapy představí poprvé před českým publikem. Autor hitů Bad Dreams nebo Lose Control je známý svými bezchybnými vystoupeními, na kterých naplno vyniká jeho zpěv," uvedl Bambas.
V roce 2024 si uživatelé Spotify pouštěli skladbu Lose Control tak často, že se stala světově pátou nejhranější daného roku. Singl přitom vyšel už v červnu předchozího roku. Ale i na vrchol prestižní Billboard Hot 100 mu to trvalo od startu na 99. příčce 32 týdnů. V hitparádě se udržela skladba více než dva roky, z toho 80 týdnů byla v přední desítce nejhranějších.
"Koncertně se máme na co těšit. Spousta emocí a žánrů schovaných za plnovousem třiatřicetiletého zpěváka, který vám doručí to, co má. Bez příkras," řekl umělecký ředitel festivalu Filip Košťálek. Koncert podle něj doprovodí i skvělá dramaturgie, scénografie se spoustu efektů, projekcí, světel a bombastická choreografie. Nebo to může být zcela nepodstatné. Protože na pódiu stojí někdo, kdo se jen přiblíží k mikrofonu a vy jdete do kolen. To je Teddy Swims. Jsme rádi, že ho můžeme do Česka přivézt poprvé právě my," dodal Košťálek.
Swims vydal své debutové album I’ve Tried Everything But Therapy (Part 1) v roce 2023. O rok později přidal několik bonusových skladeb a na začátku roku 2025 přišel s druhým dílem. Na něm navázal na hity Lose Control a The Door neméně úspěšnými singly Bad Dreams či Guilty. Zatím poslední vydaná skladba Gone Gone Gone je společnou spoluprací s Davidem Guettou a Tones And I.
Festival Colours of Ostrava obsadí areál Dolní oblasti Vítkovic 15. až 18. července 2026. Čtyřdenní vstupenky jsou aktuálně v prodeji za cenu 3 990 korun, o tisíc korun levněji vyjdou vstupenky pro mladé od 15 do 21 let, 1 490 korun stojí vstupné pro děti nad 140 centimetrů a do dovršení 15 let věku. Na 15 990 vyjde VIP vstupenka. Veškeré informace jsou dostupné na webu colours.cz.