Všechno vyhrál Mišík. Na cenách Anděl uspěli i Zvíře jménem Podzim nebo Hugo Toxxx

Singl Jednou z vítězné desky Vladimíra Mišíka. Foto: František Ortmann / Ceny Anděl. | Video: Supraphon

Mišíkův úspěch

V průběhu sobotního ceremoniálu Vladimír Mišík obdržel 6 z 15 vyhlašovaných cen, o nichž pod dohledem notáře rozhodlo 365 hlasujících akademiků. Nahrávka Jednou tě potkám získala Anděly pro nejlepší album, skladbu, videoklip a folk i rock. Mišík byl rovněž vyhlášen nejlepším sólovým interpretem.

Předávající nechávali sošky Mišíkovi v restauraci Vegtral na pražské Letné, neboť bydlí poblíž. Tu první mu donesly manželka Eva Mišíková a dcera Barbora Mišíková, další pak režisér Jan Hřebejk, moderátorka a zpěvačka Emma Smetana nebo zpěvák Miro Žbirka. "A kterej ty seš z Beatles?" zeptal se ho žertovně Mišík.

"Já moc nejsem na ty recepce, medaile a tak," řekl zpěvák v jedné z šesti děkovných řečí. "Samozřejmě to album není jen moje zásluha," doplnil později, když už sošky rozděloval mezi muzikanty a producenta alba, jinak právníka a hudebníka Petra Ostrouchova. "Chtěl bych poděkovat Vláďovi, že s námi natočil desku, o které dlouho říkal, že bude jeho poslední, a my doufáme, že poslední nebude," doplnil Ostrouchov.

"Já nemůžu dejchat," žertoval Mišík, když od svých synů dostal posledního Anděla. "V mém věku je to úžasná záležitost. Děkujeme akademii, zvukařům v Sonu, kamarádům, chlapcům muzikantům, vydavateli a všem, co nám ty ceny přinesli, protože jsou fajn," rozloučil se Mišík v závěru pořadu.

Nadžánrové album Jednou tě potkám je Mišíkovou první nahrávkou, kterou po více než 40 letech spolupráce nenahrál s Etc…, svou domovskou kapelou. Na Jednou tě potkám účinkují kytarista Josef Štěpánek, bubeník Martin Novák nebo baskytarista Matěj Belko.

Mišík na desce zhudebnil texty Jiřího Ortena, Františka Gellnera, Bohuslava Reynka nebo píseň Václava Hraběte Jednou, za kterou teď obdržel Anděla pro skladbu roku. Na Andělech teď uspěl 27 let poté, co byl uveden do zdejší Síně slávy.

"Je s podivem, jak dobře Ostrouchovova kapela Blue Shadows s muzikanty o generaci mladšími, než je Mišík, dokázala adaptovat zaoceánský zvuk a integrovat jej do českého prostředí. Výsledkem není nějaká 'hra na Ameriku', ale svébytná nahrávka," napsalo o desce Aktuálně.cz, které prorokovalo, že album bude "bodovat v prodejních žebříčcích i výročních anketách".