Poprvé bez ZZ Top. Do Česka přijíždí kytarista a zpěvák Billy Gibbons

Poprvé se svým sólovým projektem vystoupí toto pondělí 26. června v pražské hale O2 universum americký zpěvák a kytarista Billy Gibbons, známý jako lídr kapely ZZ Top. Zatímco s tou v Česku účinkoval mnohokrát, s vlastní sestavou nazvanou The BFGs se dosud nepředstavil.

Češi už Billyho Gibbonse zažili mnohokrát s kapelou ZZ Top, s triem The BFGs ale přijíždí poprvé. | Foto: Profimedia.cz

Koncert pořádá agentura Liver Music v rámci cyklu Prague International Bluenight, vstupenky v cenách 1690 až 4990 korun jsou ještě k dispozici v sítích Ticketmaster a Ticketportal.

Třiasedmdesátiletého Gibbonse, proslulého typicky dlouhým vousem, černými brýlemi a hlavně osobitou bluesrockovou hrou, doprovodí druhý kytarista Austin Hanks a bubeník John Douglas. "Diváci se mohou těšit na prvotřídní blues i jižanský rock," slibují pořadatelé.

Gibbons zahájil sólovou kariéru v roce 2015 albem Perfectamundo, které bylo ovlivněné afrokubánskou hudbou. Od té doby vydal ještě dvě desky, The Big Bad Blues a naposledy předloni Hardware. Do Česka přijíždí díky evropskému turné, které začalo ve Švédsku a dále pokračovalo do Německa, Velké Británie či Francie.

Rodák z texaského Houstonu byl přes půl století spojený s kapelou ZZ Top, jež vydala první album roku 1970. Kombinovala hard rock, blues rock nebo takzvaný jižanský rock, vycházela z odkazu 70. a 80. let minulého století. Její texty se nejčastěji točily okolo aut, motorek a žen. Muzikanti byli známí typickou "choreografií", tedy rozvážně synchronizovanými krokovými variacemi. ZZ Top si říkali podle značky cigaretových papírků.

Gibbons hrál v ZZ Top s bubeníkem Frankem Beardem a baskytaristou Dustym Hillem, v tomto složení také roku 2004 vstoupili do Rokenrolové síně slávy. Předloni však baskytarista Hill zemřel. V poslední době jej na turné nahradil dlouholetý technik kapely Elwood Francis, který je nyní už právoplatným členem.

Kromě toho ale začal Billy Gibbons v minulé dekádě hrát s vlastním triem. "Poslední turné ZZ Top bylo skvělé a rozhodl jsem se energii z něj přenést i na své hudební alter ego. A tak vzniklo toto turné," objasňuje Gibbons. Pořadatelé pondělního koncertu doplňují, že je frontman také majitelem mnoha cenných starých kytar. Kromě toho vlastní několik automobilových patentů, maluje a sbírá africké umění.

Češi už Gibbonse zažili vícekrát, vždy ale s formací ZZ Top. Poprvé přijela roku 1997 do Prahy, později se ukázala v Brně, Pardubicích, Plzni či naposledy roku 2019 v pražském Edenu na dvojkoncertu s kapelou Kiss.

Jako předkapela toto pondělí v O2 universu vystoupí česká Flamengo Reunion Session. Tu tvoří dvojice původních členů bigbítového uskupení Flamengo, konkrétně kytarista Pavel Fořt a baskytarista Vladimír Guma Kulhánek. Doplní je zpívající varhaník Jan Holeček, bubeník Jiří Zelenka a saxofonista Vladimír Boryš Secký. Hrát budou především písně z jediné desky Flamenga nazvané Kuře v hodinkách, na které roku 1972 zněl hlas Vladimíra Mišíka a Ivana Khunta.