Zemřel Dusty Hill. Vousatý basista byl přes půl století oporou ZZ Top

Ve věku 72 let zemřel americký hudebník Dusty Hill, který více než 50 let hrál na baskytaru v rockové kapele ZZ Top. Podle časopisu Rolling Stone úmrtí ve středu oznámili zbylí dva členové tohoto texaského tria Billy Gibbons a Frank Beard.

Jejich kolega zemřel ve spánku u sebe doma v Houstonu. "Budeš nám moc chybět, amigo," vzkázali zpěvák Gibbons a bubeník Beard.

Dusty Hill se narodil 19. května 1949 ve městě Dallas jako Joseph Michael Hill. S Gibbonsem a Beardem se spojil těsně před dokončením první desky ZZ Top a sestava už se od té doby neměnila. Až v poslední době Hilla na turné nahradil dlouholetý technik kapely Elwood Francis, který hraje na kytaru, foukací harmoniku a právě baskytaru, doplňuje agentura AP.

"Nám a nespočtu fanoušků po světě bude chybět tvoje spolehlivost, tvoje dobrácká povaha a tvoje neochvějné odhodlání dodávat 'Topu' ten monumentální podklad," napsali Gibbons a Beard. Časopis Rolling Stone doplňuje, že Hill začal na baskytaru hrát ve 13 letech, předtím zpíval.

Kapela ZZ Top vydala své první studiové album v roce 1970, dnes jich má na kontě 15. Na počátku kariéry v USA předskakovala skupinám Humble Pie, Ten Years After, Mott the Hoople nebo Janis Joplinové, Alici Cooperovi či Rolling Stones.

Velký úspěch jim přinesly desky Tres Hombres z roku 1973, o dva roky mladší Fandango! nebo Eliminator z roku 1983.

ZZ Top kombinují hard rock, blues rock nebo takzvaný jižanský rock, vycházejí z odkazu 70. a 80. let minulého století. Na programu nejčastěji mívají hity Gimme All Your Lovin', Sharp Dressed Man nebo coververzi Foxy Lady od kytaristy Jimiho Hendrixe. Jejich texty se zpravidla točí okolo aut, motorek a krásných žen. Hudebníci jsou známí také typickou "choreografií", tedy rozvážné synchronizovanými krokovými variacemi. ZZ Top si říkají podle značky cigaretových papírků.

V roce 2004 bylo trio uvedeno do Rokenrolové síně slávy. "Tihle chlapi vycházejí z blues, stejně jako já. A vědí, jak se na to oháknout," řekl kytarista Keith Richards z Rolling Stones, když je do síně slávy uváděl. Narážel na to, že zpěvák a basista zásadně vystupují s dlouhými vousy a v černých brýlích. "Když jsem je viděl poprvé, říkal jsem si: doufám, že neutíkají před zákonem, protože v těchhle převlecích by se daleko nedostali," dodal Richards.

ZZ Top mnohokrát vystoupili také v Česku. Poprvé přijeli roku 1997 do Prahy, pět let nato do Brna, roku 2014 hráli v Pardubicích, o dva roky později v Plzni. Naposledy je Češi mohli vidět předloni v pražském Edenu na dvojkoncertu s kapelou Kiss, kde měli ZZ Top na jevišti mikrofon ve tvaru výfuku a bicí stylizované tak, jako by byly umístěné na zadní straně trucku. Večer byl součástí turné, na němž sestava oslavila 50 let na scéně.

"Kytarista Billy Gibbons a basista Dusty Hill podle očekávání předvedli typické vizuální prvky své značky, včetně synchronizovaných pohybů s různými kytarami. Střídali je skoro po každé skladbě. Všichni samozřejmě čekali na pověstné chlupaté kytary pokryté kožešinou. Ani v tom ZZ Top nezklamali," napsal o koncertu kritik Josef Vlček na Aktuálně.cz.