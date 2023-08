Byl na Krymu a podpořil Rusko. Moldavsko nevpustilo hudebníka Gorana Bregoviće

Z "bezpečnostních důvodů" zamezilo Moldavsko ve vstupu do země populárnímu balkánskému hudebníkovi Goranu Bregovićovi, jehož muzika zní ve filmech režiséra Emira Kusturici. Informuje o tom agentura AFP. Třiasedmdesátiletý sarajevský rodák se ocitl na černé listině kvůli svým proruským názorům.

Moldavsko sousedí s napadenou Ukrajinou. Od začátku loňské ruské invaze na Ukrajinu zesílilo kontroly na hranicích.

Podle agentury AFP přiletěl Bregović s kapelou v sobotu, úředníci u pasové kontroly jej však nevpustili do země. "Goran Bregović s kapelou dnes večer bohužel nevystoupí z důvodů, které jsme nemohli ovlivnit," napsali na Facebooku pořadatelé festivalu Gustar Music. Ten se koná v památkové oblasti s klášterním komplexem zvané Staré Orhei. "Bohužel do Moldavské republiky nebyli vpuštěni, přestože už přiletěli na Mezinárodní Kišiněvské letiště," dodali organizátoři zhruba sedm hodin předtím, než měl koncert začít.

Bregović koncertoval na Krymu v březnu 2015, rok poté, co tento ukrajinský poloostrov anektovalo Rusko. Podle agentury AFP na místě řekl, že ho nezajímají protiruské sankce, hovořil o "velikosti ruské kultury, kterou jsme my Balkánci vždy pociťovali", a vyzval Západ, aby se "vyléčil ze své paranoie". Ukrajinci akci odsoudili a zrušili hudebníkův plánovaný koncert v Kyjevě. Tentýž rok festival v polské Osvětimi odřekl jiné Bregovićovo vystoupení.

Poslední roky se umělec k politice vyjadřuje zřídka. Letos v květnu nicméně u příležitosti vydání alba The Belly Button Of The World poskytl interview italskému deníku Corriere della Sera, kde řekl, že truchlí "za všechny mrtvé, vojáky i civilisty, Ukrajince i Rusy", jak uvedl. "Celá jedna generace zničená kvůli sporu o hranice. Ti, kdo jsou u moci, neberou ohled na utrpení," prohlásil.

Nad zrušením vystoupení v Moldavsku vyjádřil Bregović lítost. "Nedostal jsem žádné oficiální zdůvodnění. Moc mě to mrzí, cestuji s kapelou po celé Evropě a nikde jsme neměli problémy," uvedl.

Podle agentury AFP nicméně organizátoři byli dopředu informováni, že Bregović je persona non grata. Totéž na svých stránkách, aniž by umělce výslovně jmenovalo, posléze napsalo moldavské ministerstvo vnitra. "Co se týče mediálně propírané kauzy zahraničního interpreta, kterému byl nedávno zamezen vstup do země, organizátoři byli dopředu informováni, že na tuto osobu se od roku 2022 vztahuje zákaz," konstatovalo ministerstvo.

Podle rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa / Rádio Svoboda moldavský ministr vnitra Adrian Efros potvrdil, že Bregović nebyl vpuštěn kvůli svým proruským názorům a podpoře ruské anexe Krymu. "Kromě toho tam byl po dohodě s bezpečnostními složkami ještě další důvod," sdělil ministr bez upřesnění.

Moldavsko pociťuje obavy, aby se po Ukrajině nestalo dalším terčem ruské agrese. Už nyní je na jeho území přítomných 1500 ruských vojáků v separatistickém podněsterském regionu. V dubnu jeden z ruských generálů oznámil, že Moskva chce po dobytí jihu a východu Ukrajiny vytvořit spojnici právě s Podněstřím, což je separatistický region na území Moldavska. Krátce po začátku ruské invaze na Ukrajinu podalo Moldavsko přihlášku do Evropské unie.

Srbsko-chorvatský popularizátor balkánské hudby Goran Bregović se narodil roku 1950 v Sarajevu srbské matce a chorvatskému důstojníkovi. Rockovou hvězdou někdejší Jugoslávie se stal v 70. a 80. letech coby kytarista populární kapely Bijelo dugme, jež vydala devět desek.

Mezinárodní slávy pak dosáhl coby skladatel filmové hudby zužitkovávající motivy z balkánské lidové hudby. Spolupracoval s režisérem Emirem Kusturicou na snímcích Dům k pověšení, Arizona Dream nebo Underground. Kvůli válce v Jugoslávii se začátkem 90. let odstěhoval s rodinou do Paříže, později mimo jiné založil nadaci na podporu romských dětí.

Zároveň se ale mnohokrát stal terčem sporů, například předloni před koncertem v Albánii čelil výzvám k bojkotu kvůli písni nazvané Kalašnikov a setkání s Radovanem Karadžičem, bývalým bosenskosrbským předákem odsouzeným za válečné zločiny.

S kapelou zvanou Svatební a pohřební orchestr Bregović mnohokrát vystoupil také v Česku, například v letech 2003 a 2007 na festivalu Colours of Ostrava. V obou případech uvedl směs filmové hudby, balkánské klasiky, rockových písní a romských melodií.

Roku 2011 hudebník navštívil karlovarský festival, od jehož prezidenta Jiřího Bartošky převzal cenu a tamním koncertem pro asi tři tisíce lidí podpořil nadaci Taťány Kuchařové.

V roce 2018 zase Bregoviće ve velkém sále pražské Lucerny doprovodil Český národní symfonický orchestr. Tento večer pořádaný festivalem Prague Proms umělec absolvoval vsedě s kytarou, obklopen čtyřmi desítkami hudebníků a sboristů, napsala tehdy agentura ČTK.

