Praha zrušila koncert ruské pěvkyně Anny Nětrebkové. Ta nebude žádat odškodné

Organizátoři zrušili koncert ruské operní pěvkyně Anny Nětrebkové, který se měl uskutečnit 16. října v pražském Obecním domě. Ve čtvrtek odpoledne to oznámili jeho šéf Vlastimil Ježek a Alena Kunertová z agentury Nachtigall Artists, jež akci pořádala.

Podle Kunertové se jedná o společnou dohodu a umělkyně sdělila, že po Obecním domě nebude požadovat kompenzace.

"Dohodli jsme se, že ustoupíme politickému tlaku a že Anna nebude požadovat kompenzace ani na Nachtigall Artists Management, ani na Obecním domu," upřesňuje Kunertová. Podle ní zpěvačku situace mrzí, chápe ale, že se vymkla kontrole a že vznikly politické tlaky. Management umělkyně již kontaktovaly české skupiny známé pořádáním demonstrací, kterým se všichni chtěli vyhnout, dodala Kunertová.

Nětrebková měla vystoupit ve Smetanově síni Obecního domu, jejž prostřednictvím své stejnojmenné akciové společnosti vlastní město. "Nikdo se zúčastněných se zrušením koncertu nesouhlasí," uvedl ve čtvrtek šéf společnosti Vlastimil Ježek. Podle něj se nicméně z koncertu stala politická a společenská otázka a obě strany se dohodly, že bude lepší jej zrušit. Vstupné na vyprodaný večer bude vráceno v plné výši.

Obecní dům také pořádající agentuře vynahradí dosud vzniklé náklady na organizaci koncertu tím, že jí poskytne slevy na podnájem Smetanovy síně v příštím a přespříštím roce. Sleva by se měla týkat šesti koncertů a náklady by měly být do milionu korun.

Světoznámá sopranistka Nětrebková žije v Rakousku, roky však podporovala ruského prezidenta Vladimira Putina. Vyslovila mu například podporu ve volební kampani roku 2012, později o něm obdivně hovořila v rozhovoru pro časopis Newsweek.

V zimě 2014 navštívila Rusy anektovaný ukrajinský Krym a finančně podpořila tamní proruské separatisty.

Po loňském začátku ruské války na Ukrajině měsíc váhala, než konflikt odsoudila. Od Vladimira Putina se však distancovat odmítla. Kvůli svým postojům momentálně nesmí účinkovat například v newyorské Metropolitní opeře. Nětrebková ji začátkem měsíce zažalovala a žádá odškodné nejméně 360 tisíc dolarů, v přepočtu téměř osm milionů korun, napsala agentura AP.

"Přestože jsme měli řádně uzavřenou smlouvu, přišlo nám amorální cokoliv Anně Nětrebkové platit s ohledem na její úzký vztah k Vladimiru Putinovi," zdůvodnil to Peter Gelb, ředitel Met. Přiznal, že přerušení spolupráce je po umělecké stránce ztrátou, podle něj by ale ani pracovníci instituce, ani většina abonentů přítomnost Nětrebkové na jevišti nestrpěli.

Nětrebková dříve mnohokrát účinkovala v Praze. Nesouhlas s jejím návratem začátkem měsíce vyslovili pražští politici v čele s náměstkem primátora Jiřím Pospíšilem z TOP 09 a doporučili, aby vedení Obecního domu začalo jednat o podmínkách zrušení vystoupení.

"Všechny koaliční strany jednoznačně nesouhlasí s tím, aby v Praze proběhl tento koncert. Všechny strany vnímají, že v době, kdy válka dále probíhá a každý den čteme v médiích o obětech ruských útoků, je necitlivé, aby takováto interpretka zde v Praze vystupovala," zdůvodnil tehdy Pospíšil.

