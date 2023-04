Vztah k tělu a dospívání v sektě. Dva krátké filmy z FAMU míří do Cannes

Na festivalu v Cannes budou soutěžit dva krátkometrážní snímky z pražské FAMU. Elektra režisérky Darji Kaščejevy a drama Petra Pylypčuka nazvané Osmý den se stanou součástí sekce La Cinef, dříve známé jako Cinéfondation, jejíž program pořadatelé zveřejnili toto úterý.

Studentka magisterského programu na katedře animované tvorby Kaščejeva za předešlý krátký film Dcera, což byl intimní příběh o vztahu dcery a otce, posbírala desítky ocenění v zahraničí včetně studentského Oscara. Dostala se také do užších nominací na Oscara za nejlepší krátký animovaný film, později dostala Českého lva a Cenu české filmové kritiky.

Pro nynější diplomovou práci se režisérka, rodačka z Tádžikistánu, inspirovala Élektrou, v řecké mytologii dcerou mykénského krále Agamemnona a jeho manželky Klytaimnéstry, kterou v autorské vizi vycházející z loutkového filmu převedla do dnešního světa.

Protagonistka pětadvacetiminutového filmu se snaží vymezit vůči matce a pochopit smíšené pocity k otci. Postupně se však izoluje ve svém fantazijním světě "plném prsatých panenek, plastových částí mužských těl a zubařských nástrojů". Tady si buduje vztah k vlastnímu tělu a sexualitě.

"Pro strukturu vyprávění mě inspiroval průběh psychoterapeutické léčby," vysvětluje autorka. "Během sezení se klient točí kolem svých vzpomínek na traumatický zážitek. Přeskakuje z minulosti do přítomnosti, obrazy i vzpomínky se mění. Kombinací animační techniky pixilace společně s hranými scénami jsem mohla dokreslit tuto příběhovou mozaiku," dodává.

I díky úspěchům předchozího filmu Dcera se natáčení studentské Elektry proměnilo v česko-slovensko-francouzskou spolupráci. Hlavním producentem je česká společnost Maur film.

Tématem hraného absolventského snímku Osmý den od Petra Pylypčuka, druhého zařazeného do programu v Cannes, je dospívání v prostředí striktní náboženské sekty. Snímek inspirovala autorova osobní zkušenost. Sleduje příběh dospívající Anny, která se svým vrstevníkem Josefem utíká z náboženské komunity a čelí výzvám života za jejími hranicemi.

"Je to výpověď o střetu svobodné vůle a ideologické indoktrinace, které jsou vystaveny děti vyrůstající v tomto toxickém a patriarchálním prostředí," říká Petr Pylypčuk. "Osmý den pracuje s tématy domácího násilí, pokřivených mezilidských vztahů, sexuality a individuality," doplňuje. Po osmi letech se jedná o první film katedry režie FAMU uvedený v Cannes.

Tam letos pražská škola představí také jeden nesoutěžní snímek v programu Cannes Focus Script pro projekty ve vývoji. Bude jím dílo nazvané Gone polského režiséra Piotra Jasińského ze zahraniční katedry FAMU International.

Mezi roky 2011 a 2021 bylo do sekce Cinéfondation z FAMU vybráno pět filmů. V roce 2009 ji vyhrál hraný bakalářský snímek Bába od Zuzany Kirchnerové. Výherce sekce má možnost prezentovat své dílo v rámci takzvaného L'Atelier Cannes, který upozorňuje profesionály na slibné projekty a tvůrcům dává možnost dosáhnout na mezinárodní distribuci. Roku 2008 v Cinéfondation soutěžil snímek Naus Lukáše Glasera. Přímo dva filmy v této prestižní soutěži měla FAMU naposledy v roce 2005, a to Slávek the Shit od islandského režiséra Grímura Hakonarsona a Svědomí od Jana Bohuslava.