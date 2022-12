“Nová Meryl Streep”. Měla jsem syndrom podvodníka, říká hvězda Stranger Things

Emotivní scéna ze čtvrté řady Stranger Things, kde kamarádi zachrání Max díky písni Running Up That Hill od Kate Bush. | Video: Netflix

Zachráněná kamarády

Dnes dvacetiletou rudovlasou herečku, která v letošní čtvrté řadě Stranger Things opět ztvárnila dívku Max a na Instagramu ji sleduje 25 milionů lidí, agentura AP právě zařadila mezi kulturní hvězdy pomalu končícího roku.

"Tím, že jsem se k Stranger Things přidala až ve druhé řadě, jsem nad vším měla od začátku trochu nadhled. Líbilo se mi, že jsem do party přišla jako ta nová, i když popravdě jsem měla taky ten největší syndrom podvodníka," říká. Na mysli má pocit, kdy se člověk obává, že není dost dobrý a že jej okolí každou chvíli odhalí jako podvodníka.

Sadie Sink má samozřejmě k podvodnici daleko, píše agentura AP. Kolegyně ze seriálu Winona Ryder ji označila za "novou Meryl Streep". A také v příběhu Stranger Things má postava Max čím dál důležitější roli mezi partou spolužáků, kteří se snaží zabránit nadpřirozeným příšerám v průniku do tohoto světa.

V letošní čtvrté řadě ji kamarádi zachraňovali před zlým monstrem zvaným Vecna tím, že Max do sluchátek pustili skladbu Running Up That Hill od zpěvačky Kate Bush. Hit z roku 1985 se díky emotivní sekvenci vrátil do hitparád po celém světě a nakonec se stal jednou z nejposlouchanějších písní roku na Spotify. "Můžeme to číst jako snahu empatických blízkých odvrátit sebevraždu dívky, která se v nespravedlivém světě potýká s depresemi," interpretovalo scénu Aktuálně.cz.