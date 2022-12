V nitru hory procitl troll. Novinka od Netflixu konkuruje hollywoodským velkofilmům

Vzkříšení Godzilly a King Konga ve filmech Kong: Ostrov lebek nebo Godzilla vs. Kong obnovilo zájem diváků i producentů o obří monstra. Jedno teď oživil norský režisér Roar Uthaug s pomocí Netflixu, kde je snímek nazvaný jednoduše Trol k vidění.

O natočení příběhu s mohutným horským trollem v hlavní roli uvažoval devětačtyřicetiletý Nor přes 20 let. Na trend v tomto případě reaguje spíš Netflix, který poskytl opulentní rozpočet. Bez něj by Uthaug nemohl konkurovat hollywoodským velkoprodukcím. A nutno dodat, že investované peníze jsou vidět v každém triky napěchovaném záběru.

Projekt vyrobila norská společnost Motion Blur, která důvěru streamovací platformy získala díky hororu Kadáver a seriálu Post mortem: Město, kde nikdo neumírá. Uthaug svou kompetenci pro režírování dražších akčních scén prokázal novou adaptací oblíbené videohry Tomb Raider z roku 2018. Ani pokud jde o obrazy destrukce, není nováčkem. Viz jeho sedm let starý katastrofický thriller Vlna.

Stejně jako autorova dosavadní díla je novinka založená na znalosti konvencí americké žánrové tvorby. Zároveň si ale uchovává národní rysy. Ačkoli se drží předvídatelné šablony, smysluplně ji ozvláštňuje motivy z norských pohádek či mýtů, díky nimž zápletka drží pohromadě.

K severským bájím odkazuje již prolog zasazený do minulosti. Folklorista vysoko v horách vypráví dceři o trollech. Snaží se ji přesvědčit, že v podobných příbězích bývá vždy zrnko pravdy. Dívka je skeptická, úplně však magické myšlení nezavrhuje. Tato otevřenost se jí bude hodit o 20 let později, kdy se odehrává zbytek filmu. Vyrostla z ní profesorka paleontologie. Jmenuje se Nora a zrovna s kolegy vykopává zkameněliny pravěkých ještěrů. Sice zůstává v kontaktu s dávnou minulostí, ale spoléhá spíš na hmotné důkazy než lidová vyprávění.

Poznatky je nucena přehodnotit poté, co se kus hory probudí k životu a vyrazí k norské metropoli Oslu. Národ propadá panice. Velitelství ozbrojených sil povolává Noru, aby poskytla odborné stanovisko. V očích premiérky a generálů však věda nemá stejnou váhu jako útočné vrtulníky a raketomety. Přírodu je třeba zkrotit, ne s ní vyjednávat.

Nora prosazuje mírové řešení. S vyjukaným úředníkem a chápavějším armádním kapitánem vyráží pro radu za otcem. Stařík žije ve špinavé, rozpadající se chatrči. Na první pohled nepůsobí dvakrát příčetně. Má ovšem jasno v tom, že trollové nejsou zlí. A dospělý horský obr, který sám od sebe neútočí na lidi, jen se brání, mu dává za pravdu.

V dávných časech jsme přírodu respektovali, argumentuje film, s technologickým pokrokem jsme se jí ale začali vzdalovat. Zdroj úžasu se proměnil ve zdroj surovin a materiálů. Troll představuje metaforické varování, že příroda možná v lidských očích ztratila kouzlo, ale ne schopnost se bránit. Dovede potrestat aroganci a chamtivost člověka.

K filmům o monstrech neboli kaidžu eiga, jak zní původní japonské označení žánru, apel na svědomí občanů a politiků patří. Již první Godzilla natočená roku 1954 vyjadřovala obavu ze zkázy, kterou může způsobit jaderná energie.

V novince environmentální étos prolíná severská mytologie. Její pochopení a přijetí může být klíčem k obnovení rovnováhy mezi člověkem a norskou krajinou, jejíž vznešenost zdůrazňují spektakulární letecké záběry.

Pro hrdinku jsou mýty terapeutickým nástrojem. Otcovy pohádky jí v minulosti pomohly zaplnit prázdno, které cítila po smrti matky. Ostatní musí o užitečnosti folkloru přesvědčit.

Různé přístupy k trollovi, respektive nespoutané přírodní síle, kterou reprezentuje, tvůrcům pomáhají prokreslit postavy. Ty navzdory archetypálnosti mají víc rozměrů, než je u tohoto typu filmů obvyklé. V případě Nory, ujasňující si vztah k otci, dokonce dochází k nepatrnému charakterovému vývoji.

Primárně ale hrdinové neslouží k tomu, aby nás dojímali. V úvodu jsou představeni jako tým, dál pokračuje každý po vlastní ose. Autorům to umožňuje stříhat mezi několika paralelními akcemi a lokacemi. Informace se k nám dostávají z různých zdrojů, pořád se něco děje, všichni bojují s časem a film neztrácí spád. Naopak se zdá, že nonstop graduje.

Konstantně vysoká je úroveň digitálních triků, na nichž se podílela hned čtyři skandinávská studia, protože režisér Uthaug chtěl zapojit lokální umělce. Ústřední monstrum vypadá ohromně v celcích i detailech, při pohledu na něj neztrácíme ze zřetele, že vzešlo z horského prostředí. Čím víc toho o tvorovi probuzeném z dlouhého spánku víme, tím větší vzbuzuje empatii. Překvapivým emočním centrem vyprávění se stává jeho kamenitá tvář.

Roar Uthaug má krom toho cit pro vizuálně poutavé akční scény, na něž je radost koukat. Sice se z velké části odehrávají v noci, díky dobře voleným úhlům a práci se světlem, barvami nebo odlesky jsou ale bezproblémově přehledné.

Zručný filmař natočil zábavnou žánrovou podívanou, která se vyznačuje hollywoodskou bravurou, a zároveň zůstal věrný svým kořenům. Navíc velkolepě dokládá, jak nám úcta vůči dědictví, i tomu přírodnímu, může zachránit život.