Přehodnotit Woodyho Allena. HBO uvede seriál o nařčení ze sexuálního obtěžování

Televize HBO koncem měsíce odvysílá dokumentární seriál Allen v. Farrow o rozpadu dvanáctiletého vztahu režiséra Woodyho Allena s herečkou Miou Farrowovou. Zaměří se na nařčení, že Allen sexuálně obtěžoval svou adoptivní dceru Dylan, a na jeho vztah s jinou adoptivní dcerou Soon-Yi Previnovou, kterou si později vzal, píše agentura AP.

Filmaři na projektu pracovali tři roky. Natočili rozhovory s Miou a Dylan Farrowovou, desítkami svědků nebo detektivy, kteří Allena vyšetřovali. Na základě zjištění, jež předkládá, filmoví kritici v seriálu "přehodnotí Allenovo dílo ve světle jeho soukromého života", slibuje HBO.

Allen, jeho žena Soon-Yi Previnová ani adoptivní syn Moses Farrow, který režiséra podpořil, se na seriálu nepodíleli.

Podle deníku New York Times filmaři přiblíží, co zažívala Farrowová, když zkraje 90. let minulého století obvinila slavného a mocného muže ze sexuálního zneužití. Dokumentaristé avizují, že získali dosud neznámé důkazy. "Když jsme se do případu ponořili, zjistili jsme, že je tam toho mnoho víc. Že veřejnost dosud neznala celý příběh," řekl deníku Kirby Dick, jeden z tvůrců.

Seriál tak například zahrne původní svědectví tehdy sedmileté Dylan Farrowové, které natočila její matka Mia Farrowová. Filmaři také zpochybní zprávu lékařů, kteří Dylan Farrowovou devětkrát vyzpovídali v průběhu sedmi měsíců a došli k názoru, že její svědectví je nevěrohodné.

Podle dokumentaristů lékaři po vydání konečné zprávy zničili průběžné poznámky. "Je šokující, že ty poznámky zničili. A je to jeden z důvodů, proč jsme se nikdy nedozvěděli celý příběh," míní Kirby Dick.

Woody Allen již tři dekády odmítá, že by svou adoptivní dceru Dylan sexuálně obtěžoval. V loňské autobiografii napsal, že "nikdy neudělal nic, co by se dalo byť jen vykládat jako obtěžování" a že je celá kauza "od začátku do konce vylhaná".

Případem se v 90. letech minulého století zabývali vyšetřovatelé v Connecticutu a New Yorku, nikdy ale Allena neobvinili. Dylan Farrowová doteď trvá na tom, že byla obtěžována. Nařčení znovu zopakovala v éře #MeToo, kterou svými články o filmovém producentovi Harveym Weinsteinovi odstartoval její bratr, novinář Ronan Farrow.

"Když se tím případem začnete zabývat zblízka, zjistíte, že neustále slyšíte jen Allenovu verzi příběhu. Neustále se vrací jedna perspektiva a jeden narativ," řekla New York Times další autorka dokumentu Amy Zieringová.

Podle ní je cílem seriálu pomoct "pochopit tyto zločiny a také pochopit, jak jsme se na nich všichni podíleli, a tím opravdu myslím nás všechny, i nevědomky", uvedla.

Podle ní je nefér, když lidé zpochybňují tvrzení Mii Farrowové. "Fakt, že v této společnosti obecně vyslovujeme podezření vůči matkám, nebo je kritizujeme, jen svědčí o mizogynii. Lidi by nejradši všechno hodili na matky. K tomuto narativu, kdy z Farrowové děláme hysterku nebo šílenou ženu, jsem byla od začátku skeptická, protože je mizogynní," argumentuje Zieringová.

Podle New York Times na kameru Farrowová říká, že se Woodyho Allena stále bojí, a vyslovuje obavu z toho, co režisér udělá, až seriál uvidí. "Farrowová se na tom vůbec nechtěla podílet. Udělala to jen pro svou dceru Dylan," dodává dokumentaristka.

První epizodu seriálu Allen v. Farrow uvede HBO 21. února, další vždy o týden později. Autory projektu jsou Kirby Dick, Amy Zieringová a Amy Herdyová, kteří dlouhodobě točí o nařčeních ze sexuálního obtěžování. Tématu se věnovali ve filmu z armádního prostředí The Invisible War z roku 2012 nebo v loňském On The Record, zaměřeném na zakladatele hudebního vydavatelství Def Jam Records Russella Simmonse.