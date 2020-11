Plán je investovat do Arabů. Netflix začíná egyptským seriálem o nadpřirozenu

Netflix ve čtvrtek uvede svůj první egyptský seriál. Jmenuje se Paranormal a představuje milník ve strategii, kterou americká streamovací videotéka zvolila pro expanzi na Blízkém východě.

Seriál vychází z knižní série dnes již nežijícího egyptského spisovatele a lékaře Ahmeda Khaleda Tawfika o doktorovi, který je nucen přehodnotit svá celoživotní vědecká přesvědčení.

Tawfikových oceňovaných knih se v arabštině prodalo přes 15 milionů výtisků.

"Plán je investovat do arabských tvůrců, do arabských seriálů a filmů, do arabského obsahu. Kromě Paranormalu jsme již oznámili čtyři projekty," vypočítává Ahmed Sharkawi, který má v Netflixu na starosti vývoj původního arabského a afrického obsahu, to znamená filmů, seriálů či minisérií.

Hrdina Paranormalu, který bude od čtvrtka k vidění také v Česku, se jmenuje Refaat Ismail. Skeptický hematolog s temným smyslem pro humor a skálopevným vědeckým přesvědčením je nucen přehodnotit vše, v co dosud věřil, když se začne setkávat s nevysvětlitelnými nadpřirozenými jevy.

Seriál začíná v roce 1969, ale protože se doktor setkává s duchy z minulosti, postupně cestuje v čase. S univerzitní kolegyní Maggie, hranou Razane Jammalovou, která na sebe upozornila účinkováním v krátkém filmu rapera Kanyeho Westa nebo ve snímku Carlos režiséra Oliviera Assayase, hrdina vstupuje do nadpřirozeného světa, aby své blízké uchránil před nebezpečím.

"Je to můj životní projekt. Ty romány jsem zbožňoval od dětství," vypráví Amr Salama, jenž seriál koprodukoval s Mohamedem Hefzym a slouží jako takzvaný showrunner, tedy vedoucí scenárista a osoba odpovědná za každodenní tvorbu. "Snažili jsme se podle těchto knih natočit seriál od roku 2006 a teprve teď to vyšlo," dodává.

Egyptu se kdysi přezdívalo Hollywood Blízkého východu. Dodnes se v této severoafrické republice se zhruba 100 miliony obyvatel natáčejí arabské filmy i seriály, které pak sleduje celý region.

"Seriál uvádíme na globální platformě, takže tím se to naprosto odlišuje od všech příležitostí, jaké se nám zatím naskytly. Můžou se na nás dívat lidé z jiných zemí nebo kontinentů, kteří mluví jinými jazyky," shrnuje Ahmed Amin, představitel hlavní role.

Netflix chce do konce roku dotočit 150 rozdělaných filmů nebo seriálů. Cílem je v každém čtvrtletí roku 2021 nabídnout víc původního obsahu než letos.