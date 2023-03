Oscary dostal film Všechno, všude, najednou. Češi neuspěli, koberec nebyl červený

Neobvyklý příběh čínských imigrantů, kteří provozují prádelnu v USA a své rodinné problémy řeší na ploše více dimenzí, nadchnul Hollywood. Akční sci-fi komedie nazvaná Všechno, všude, najednou v noci na pondělí získala sedm Oscarů včetně cen za nejlepší film, scénář a režii.

Nezávislý snímek pětatřicetiletých režisérů Daniela Kwana a Daniela Scheinerta zároveň vynesl tři herecké sošky představitelům protagonistů Michelle Yeohové, Ke Huy Quanovi a Jamie Lee Curtisové.

Yeohová ztvárnila vystřesovanou a unavenou šéfku krachující prádelny, která při návštěvě finančního úřadu zjistí, že v alternativní realitě disponuje superschopnostmi. "Ráda bych ukázala všem klukům a holkám, kteří vypadají jako já a právě se koukají, že tohle je symbol naděje a příležitostí. Tohle je důkaz, že si můžete splnit své sny," řekla šedesátiletá malajsijská rodačka, která Oscara za nejlepší herecký výkon v hlavní roli převzala jako první Asiatka. "A dámy, nikdy nikomu nedovolte, aby o vás řekl, že jste za zenitem," dodala herečka, jež proslula v bondovce Zítřek nikdy neumírá nebo filmu Tygr a drak.

Její kolega z filmu Ke Huy Quan jako kluk účinkoval ve druhém dílu Indiana Jonese a Chrámu zkázy nebo snímku Rošťáci, pak ale na desítky let zmizel ze zraků veřejnosti. V jedenapadesáti teď dosáhl na Oscara pro mužský herecký výkon ve vedlejší roli. Při přebírání sošky před největšími hollywoodskými hvězdami se vietnamský rodák rozslzel a svého Oscara políbil. "Moje cesta začala na lodi. Strávil jsem rok v uprchlickém táboře. A nějak se mi podařilo skončit před zraky celého Hollywoodu," shrnul. Svůj comeback označil za nepravděpodobný. "Takovéhle příběhy najdete jenom ve filmech. Nemůžu uvěřit, že se mi tohle stalo. Tohle je americký sen," poděkoval herec.

Třetí oceněnou za Všechno, všude, najednou je čtyřiašedesátiletá Jamie Lee Curtisová, která proslula hororovými filmy jako Halloween. Oscara za ženský herecký výkon ve vedlejší roli získala díky roli pracovnice finančního úřadu. Poděkovala svým již nežijícím rodičům, rovněž na Oscary kdysi nominovaným hercům Tonymu Curtisovi a Janet Leighové. "Právě jsem dostala Oscara," oznámila jim dojatě.

Sošku za mužský herecký výkon v hlavní roli si odnáší Brendan Fraser. Ve filmu Velryba ztvárnil extrémně obézního učitele, jenž se snaží znovu nalézt cestu ke své odcizené dospívající dveři. "Jsem vám hrozně vděčný," řekl herec na jevišti losangeleského Dolby Theatre, kde se galavečer konal.

Cenu pro nejlepší cizojazyčný film a tři další obdržel remake protiválečné klasiky Na západní frontě klid od Netflixu. Režisér Edward Berger vyzdvihl talent představitele hlavní role, mladého Felixe Kammerera, který s ním přišel na jeviště. "Tohle byl tvůj první film a ty jsi celé tohle břímě nesl jako nic," poděkoval Berger. Snímek se natáčel převážně v Česku, žádný ze čtyř nominovaných Čechů v technických kategoriích však nakonec cenu nedostal. Neuspěla ani maskérská dvojice s Češkou Lindou Eisenhamerovou, ani tým s Viktorem Müllerem a Kamilem Jafarem nominovaný za vizuální efekty, ani zvukařský kolektiv s Čechem Viktorem Prášilem.

Oscara za dokument si odnáší snímek Navalnyj o otravě ruského opozičníka Alexeje Navalného a jeho uvěznění poté, co se roku 2021 vrátil do Moskvy. Podle agentury AP k vítězství mohla přispět nechuť Západu k trvající ruské válce na Ukrajině. "Můj muž je ve vězení proto, že říkal pravdu," oznámila na jevišti disidentova manželka, ekonomka a aktivistka Julija Navalná. "Alexeji, sním o tom, že jednou přijde den, kdy budeš na svobodě a kdy bude svobodná také naše země," dodala.

Nejlepším animovaným titulem je Pinocchio Guillerma del Tora, za nejlepší píseň hlasující vybrali Naatu Naatu z indického filmu Rrr. Galavečera, který skončil nad pondělním ránem středoevropského času, se poprvé v dějinách Oscarů účastnil takzvaný pohotovostní tým. Pořadatelé jej sestavili po loňském incidentu, kdy herec Will Smith na jevišti udeřil komika Chrise Rocka. Kauza v USA poškodila obraz Oscarů, Smith má kvůli ní na deset let zákaz ceremoniál navštívit.

Na začátku večera nad divadlem přelétly dvě americké stíhačky a moderátor Jimmy Kimmel se na jeviště snesl, jako by z nich skočil s padákem. Šlo o odkaz na akční snímek Top Gun: Maverick, který však z večera odešel takřka s prázdnou, získal jen sošku za zvuk.

Komik Kimmel se v úvodním monologu vrátil právě k Smithově loňské facce Rockovi. "Pokud dojde k násilí nebo čemukoliv nečekanému, dělejte to, co jste dělali vloni - nic. Případně můžete útočníka poplácat po rameni," vyčetl Kimmel hollywoodským hvězdám. "Kdo se zvedne a rozpoutá násilí, dostane Oscara pro nejlepšího herce a bude mít prostor přednést devatenáctiminutovou řeč," žertoval, avšak od publika za to sklidil rozpačité úsměvy.

Na jeviště uvedl nečekaného hosta: oslici Jenny, se kterou se v nominovaném filmu Víly z Inisherinu přátelí vesničan hraný Colinem Farrellem.

V pořadí 95. udílení Oscarů v USA přenášela televize ABC. Pořádající Akademie filmového umění a věd se již roky potýká s klesajícím zájmem diváků. Předloni se díval rekordně nízký počet 10,5 milionu lidí, vloni už to bylo 16,6 milionu, což je ale pořád druhý nejhorší výsledek v historii. Sledovanost letošního ceremoniálu organizátoři teprve oznámí. Podle deníku New York Times ve hře není málo, akademie žije z příjmů z reklamy a při nižší sledovanosti se může jednat o stovky milionů dolarů. Nejsledovanější byl ceremoniál v roce 1998, kdy jej sledovalo 57,2 milionu lidí.

Namísto tradičního červeného koberce se hvězdy v šatech od předních návrhářů tentokrát prošly po světlejším koberci barvy šampaňského. Za netradiční změnou stál stejný tým, který připravuje slavnostní fundraisingový večer Met Gala. V průběhu udílení zazpívali Rihanna, Lady Gaga nebo Lenny Kravitz. Vítěze jednotlivých kategorií vybralo zhruba deset tisíc hlasujících herců, producentů, režisérů a dalších lidí z oboru.