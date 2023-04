Místo druhého rande musí zachránit svět. Chris Evans hraje amerického „českého Honzu“

Na farmářských trzích je všechno s příběhem, dokonce i zákaznice. Jedna to pozná hned v úvodu nového filmu Ghosted. Když si mladá žena chce koupit pokojovou květinu, prodavač z nezávazné konverzace usoudí, že na to nemá dost dobrý „příběh“. A raději jí nabídne kaktus. Na podobně hřmotných metaforách už se poveze celý zbytek romantické akční komedie, která je k vidění na Apple TV+.

Spor o "kaktus" oba pohledné lidi svede na rande a do peřin. Jenže pak se věci ve snímku režírovaném Dexterem Fletcherem pochopitelně zkomplikují. Farmář Cole, jehož se směsí přitroublosti a bezradnosti hraje Chris Evans neboli Captain America z Avengers, se nedočkává odpovědí na své textovky. Rodiče ho konejší, mladší sestra se mu směje, neboť ho má prokouklého a ví, že poslat po prvním rande 12 zpráv za dva dny není normální.

Naštěstí si Cole v kabelce své známosti zapomněl inhalátor, takže může na dálku vypátrat jeho polohu. Zjišťuje, že přístroj se aktuálně nepohybuje nikde v okolí americké farmy kdesi na předměstí Washingtonu, ale v centru Londýna. A tak se farmář, který nikdy nevytáhl paty z domova, rozhodne učinit to, čemu říká romantické gesto, byť správnější slovo by dnes znělo stalking: rozhodne se na druhém konci světa překvapit ženu, jež neodpovídá na jeho zprávy.

Jenže brzy se ukáže, že tajemná Sadie není kurátorka umění, jak Coleovi nakukala, ale tajná agentka. A pak, jak už to bývá, hrdinové místo druhého rande musejí zachránit svět.

Ghosted je typická žánrová jednohubka - i když případnější kulinářský příměr by zněl rychlokvaška - z produkce online platforem. V duchu spousty podobných snímků od Netflixu a dalších působí, jako by režisér zfilmoval hned první nástřel scénáře, který nikdo neměl vůli dotáhnout.

Přitom samotný námět scenáristů Rhetta Reese a Paula Wernicka, podepsaných pod Zombielandem nebo Deadpoolem, není nijak originální. Ana de Armas tu dostala roli, která působí jako náprava toho, jak málo času měla v předloňské bondovce Není čas zemřít. Tajná agentka s trochu rozházeným osobním životem asi nemůže být větší klišé. Chris Evans to vyvažuje, neboť jeho farmář působí jako něco, co mohlo opravdu vzniknout jen na papíře.

Tento chlápek je takový americký "český Honza", co se stará jen o rodinný byznys. Sice je vzdělaný v historii, o níž píše knihu, ale ve všech nebezpečích, do nichž ho nechtěně dostanou špionské eskapády napříč světem, působí jako naivní, leč enormně pohledný jelimánek. Naštěstí údajně na střední škole zápasil, takže se brzy vpraví do role muže, který svými pěstmi dokáže čelit zabijákům.

Nad podobnými zkratkami lze jistě přivřít oči, který akční film jich není plný? Jenže to by Ghosted nesmělo troskotat na všem, co je v podobné žánrové tvorbě zásadní. Zaprvé nefunguje chemie mezi hrdiny, a jelikož nepřeskočí jediná jiskra, přinejmenším do půle filmu působí celý ten známý romantický motiv "co se škádlívá, rádo se mívá" legračně.

Od druhé scény se neustále opakují a variují věty na téma, jak mezi oběma doslova jde cítit to obří sexuální napětí, nejčastější věta zní "Měli byste skončit někde na hotelu". Vtip má spočívat v tom, že už se to dávno stalo. Ale bohužel nejsmutnější fór je, že se divákům musí urputně říkat něco, co se ve skutečnosti na plátně neděje.

Režisér Fletcher jako by zapomněl na celkem elegantní scény svých jinak v lecčem problematických hudebních filmů Bohemian Rhapsody a Rocketman. Tentokrát jak akční scény, tak tu - povážlivě jedinou - milostnou natočil jako reklamu. U akce hraje líbivá nevzrušivá muzika, v posteli se decentně a cudně převalují před kamerou bílé peřiny.

Díky tomu, že je Ghosted nakonec dost odlehčený film plný hvězd ve větších i menších rolích, a protože ústřední dvojice nakonec přeci jen začne působit přesvědčivěji, není to taková katastrofa. Jde jen o další příklad toho, jak si v dnešní době áčkové hvězdy běžně odskakují z bondovek či marvelovek do tuctových televizních filmů s trochu lepším rozpočtem, než v televizi bývalo zvykem.

Ghosted si nahodile půjčuje z akčních a špionážních filmů od děl Alfreda Hitchcocka po sérii John Wick. Mihne se tu herec Tim Blake Nelson v roli sadistického mučitele s oblibou ve hmyzu působícím extrémně bolestivé kousance, Adrien Brody hraje dalšího z řady padouchů s legračním akcentem.

Příběh se pohybuje mezi Amerikou, Evropou i Pákistánem, nakonec docela v tempu. Po útrpném začátku se dotáhne na nevzrušivý průměr. Což je to nejhorší možné.

Mnohé snímky z produkce Netflixu jako Vyproštění či Old Guard: Nesmrtelní byly sice nevyrovnané, ale obsahovaly originální nápady, případně nezapomenutelné akční scény. Ghosted od konkurenčního Applu je bohužel stejný jako jeho název, odkazující k tomu, když s vámi někdo bez vysvětlení přestane komunikovat. Prostě takový ten film, který jste si náhodou či omylem pustili k sobě do obýváku, není na něm nic zásadně hrozného, ale stejně během společných chvilek neustále přemýšlíte, jak se ho co nejefektivněji zbavit.