Fila: Žena, dva gayové a Afroameričanka. Netflix natočil progresivní komiksový film

Komiksový žánr se za dvě poslední desetiletí stal lídrem komerčních žebříčků. Zároveň se na filmy stále víc díváme v pohodlí domova, často na poměrně malých obrazovkách. Komiksové snímky většinou potřebují velký rozpočet a velké plátno. Jenže právě teď se v USA nedá chodit do kina.

Řešením je komiksový film na Netflixu. Už se uvažovalo o tom, že i superdrahé pokračování Wonder Woman 1984 půjde jenom do digitální distribuce, ale studio Warner Bros. nakonec raději odložilo premiéru v biografech na podzim.

Na internetu filmy stále nevydělávají dost, dosavadní rekord drží letošní Trollové: Světové turné s tržbami okolo 100 milionů dolarů, což se ale pořád nevyplatí u snímků s rozpočtem 200 milionů a víc. Netflix nicméně začal vyrábět i typy filmů, jimž se dosud nevěnoval. Už nějakou dobu nejde jen o středněrozpočtové inteligentní konverzačky, zkouší i akční tituly jako Vyproštění s Chrisem Hemsworthem nebo 6 Underground: Tajné operace s Ryanem Reynoldsem od krále akčních režisérů Michaela Baye.

Ekonomika Netflixu stojí na tom, že člověk s jedním účtem se nikdy nedívá na jediný film, ale vstřebává další a donekonečna si prodlužuje předplatné. Firmě to umožňuje produkovat spoustu titulů s průměrnou sledovaností, které se vlečou ve stínu těch hodně žádaných. Asi jako když se na jednom účtu přihřívají známí nebo rodinní příslušníci jako surikaty u infralampičky - existuje na to populární mem.

Právě zveřejněný snímek Old Guard: Nesmrtelní tedy reprezentuje novou éru Netflixu. V ní už nejde jen o to, produkovat kvalitní televizní tvorbu, hloubkou příběhů překonávající povrchnost hollywoodské kinoprodukce, ale zároveň o to, být i Hollywoodem v kapesním měřítku: mít podobnou akčnost a dynamiku.

Old Guard: Nesmrtelní vznikli adaptací méně známé komiksové řady od Grega Rucky, mnohonásobně oceňovaného padesátiletého autora, jenž se snaží dodávat postavám psychologickou hloubku, i když náměty jsou tradičně přehnané.



V tomto ohledu novinka zachází daleko v obou směrech, až se to trochu tluče. Příslušníci "staré gardy", o nichž film vypráví, žijí stovky či tisíce let a nemohou zemřít. Nebo alespoň nestárnou od chvíle, kdy je někdo poprvé zabije a oni se zregenerují zpět na původní úroveň. Tato schopnost může jednoho dne polevit, ale nikdo o sobě neví, kdy se mu to stane.

Zároveň jsou mezi sebou tyto bytosti na jisté úrovni telepaticky propojené a sdílí kusy svých snů i vzpomínek. Dovedou na dálku cítit jeden druhého nebo se nalézt, i když je ten druhý schovaný, případně když své schopnosti ještě nechápe a neumí využívat.

2:56 Film Old Guard: Nesmrtelní je na Netflixu k vidění s českým dabingem i titulky. | Video: Netflix

Zkrátka - tito věčně mladí starci a stařeny připomínají něco mezi upíry a Highlandery. Film nikdy neukáže, co by se stalo, kdyby jejich těla byla úplně dezintegrována nebo proteinově degradována, případně kdyby kusy těla byly příliš daleko od sebe. V zásadě ale libovolné probodnutí nebo průstřel na chvíli uvede protagonisty do stavu klinické smrti, z níž se terminátorovsky nebo deadpoolovsky rychle zmátoří.

Co za to může, není jasné, v pseudovědecké hatmatilce film chvíli cosi drmolí o telomerách, což je poslední dobou hit díky kosmonautice - zjistilo se, že právě délka telomer v buňkách ovlivňuje délku života, zatímco pobyt ve volném vesmíru naopak telomery zkracuje, takže dostat se třeba na Mars bude oříšek.

Pro autora předlohy Rucku ale není podstatná věda jako taková, spíš makropulovské téma nesmrtelnosti. Nejenže za dobu svého života nestárnoucí přijdou o všechny blízké a pocítí od nich nenávist a zášť, ale také mezi nimi vznikají zvláštní intenzivní vztahy, přátelství, která jsou nad běžné lidské chápání.

Světem i dějinami procházejí příslušníci staré gardy jako cizinci, kteří vědí mnoho o lidské povaze, ale sami už si za tu dobu nejsou jistí, zda patří na stranu dobra, či zla. Vidí jen ustavičně se opakující války, do nichž vstupují, protože mají posttraumatický syndrom a závislost na adrenalinu.



Členové gardy jsou sice svým způsobem superhrdinové, jejich schopnosti ale plynou převážně z toho, že měli dost času natrénovat boj se zbraněmi i bez zbraní a díky tomu si unikátně vycvičit reflexy. Nejsou však celkově silnější a flashovsky nebo spidermanovsky rychlejší, neumějí létat, skákat jako obří sarančata, nemetají hromy a blesky, nedokážou se zneviditelnit nebo procházet zdmi. Jen mají docela běžné schopnosti jako hrdinové jiných, rádoby realistických akčních filmů, které mohli reálně natrénovat. Plus si tedy nedělají velkou hlavu z toho, když "koupí" nějaký zásah.

Film Old Guard: Nesmrtelní je zároveň vlajkovou lodí současného hollywoodského liberálního progresivismu. Partu vede žena, která rozhodně nepotřebuje muže - v androgynní, čahounské, ramenaté formě ji hraje do "depešácké" černoty stylizovaná Charlize Theronová, s krátkým sestřihem a vždy v kalhotách.

Do party dále náleží dva gayové, jejichž láska je tak hluboká, že to nelze parodovat a jde jim jen závidět, ať má člověk jakoukoli orientaci. Pak je tu duchaplný, lehce nihilistický Francouz a během expozice přibude školená vojačka, Afroameričanka, kterou zabíjení nebaví, ale chce pomáhat utlačovaným ženám v islámském světě. Takto shrnuto to může působit lehce parodicky, což se film snaží překrýt tím, že postavy mluví v lakonických, drsňáckých větách s trochou tajemna a nedořečenosti.

I když nás to může trochu štvát, je nutné se ptát, jaká v tomto fikčním světě fungují pravidla. Divák se vydrží koukat dál a dál, až je najednou konec - a to se přitom film teprve začal rozjíždět a klidně by vydal na druhý díl. Inu, závislácké návyky z Netflixu.

Režii dostala na starost jedenapadesátiletá Afroameričanka Gina Prince-Bythewoodová, která doposud točila romantické vztahové filmy jako Láska a basket, Tajný život včel nebo Beyond the Lights. Její angažmá byl značný risk, asi jako když autora psychologických dramat a jemných komedií Anga Leeho kdysi nechali zfilmovat zeleného hromotluka Hulka. I druhou kameramankou Old Guard byla žena, Tami Raikerová, a střihačkou zase Terilyn A. Shropshireová, obě bez zkušenosti s akčním žánrem.

S ohledem na to - a také na rozpočet, pouhých 70 milionů dolarů, z nichž většina padla na náročné přesouvání se mezi lokacemi v Evropě, Maroku a Londýně - to jako první cvičení nedopadlo špatně. Není to ohňostroj kreativity jako série John Wick, v žádném případě to nemá na současné asijské akční špičky a ve filmu nikdy nevysvitne nějaký nový nápad a poetika, jakou kdysi měla série o Jasonu Bourneovi, Matrix nebo ještě dřív hongkongský baletní mistr John Woo. Ale o to nejspíš ani nešlo.

Film Old Guard: Nesmrtelní má cíl být krmivem, rychlou poživatinou netflixovského menu - což se mu daří, protože v tuto chvíli je v top 10 nejsledovanějších titulů všech dob. Zároveň tu není jen akce pro akci. Cílem je v populární povrchní formě říct něco o tom, jaké je nebýt povrchní, jak nežít jen okamžikem, jaké je mít dlouhou historickou paměť a jak je zároveň možné ze stáří lehce zešílet nebo věkem zcyničtět.

To všechno ve snímku nějak zazní, je to vidět nebo si to lze domyslet. Nechybí ani aktuální výpad proti nelidskému farmaceutickému průmyslu, jenž sice hodlá lidem prodlužovat život, ale za cenu utrpení pokusných subjektů.

A mohli bychom se povznést ještě k větší abstrakci a vidět Old Guard coby příznak toho, že hollywoodské hvězdy nechtějí stárnout. Charlize Theronové už je 44 let. Před pěti lety sice zářila v Mad Maxovi coby rebelka Furiosa a před třemi lety v Atomic Blonde: Bez lítosti jako tajná agentka, jenže tato kariéra pozdní akční hvězdy nemůže trvat dlouho. Theronová už ostatně vyjádřila zájem natočit pokračování Old Guard co nejdříve. Jak jsme se přesvědčili u Roberta De Nira v nedávném snímku Irčan: ani nejlepší digitální omlazování nezvládne víc než vyhladit vrásky na obličeji, pohybům pružnost ani vitalitu nedodá.

Old Guard je film na hranici zábavy a nudy, zajímavého a banálního zamyšlení, solidního řemesla a machy. Kdyby to měl být standard nejsilnějšího hráče na trhu on-line filmové zábavy, asi bychom takovou budoucnost neuvítali a raději bychom si nechali zkrátit telomery.

Ale důsledně vzato - posunula se úroveň populární zábavy nějak výrazně od dob Highlandera z 80. let? Co měl navíc? Atmosféričtější exteriéry? Hudbu od kapely Queen? Výrazně lepší herce? Jsou to skutečně ty prvky, které ho vynášejí výš, nebo u nás pamětníků převažuje nostalgie?

Vždyť to, co byl dřív vrchol videoklipové dynamiky, dnes působí vláčně. Ale můžeme si klidně povzdechnout s jiným memem: "Mami, můžeme si vzít Highlandera domů?" - "Ne, doma už máme Highlandera!" Highlander doma: Old Guard na Netflixu.