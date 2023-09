Jednu sekci festivalu v Torontu vyhrál krátký film Darji Kaščejevy z FAMU

Snímek Electra režisérky Darji Kaščejevy, posluchačky pražské FAMU, tuto neděli zvítězil v sekci krátkých filmů na prestižním festivalu v kanadském Torontu. Autorka byla už s předchozím krátkometrážním dílem Dcera nominovaná na amerického Oscara a získala studentskou cenu Akademie filmového umění a věd USA.

Ve snímku Electra sleduje Kaščejeva příběh mladé ženy, která se zkoumáním vlastních vzpomínek snaží vymezit vůči matce a pochopit komplikovaný vztah k otci. Autorka stejně jako u předchozího snímku Dcera pracovala s loutkami, které kombinovala s pixilací, což je technika využívající herce jako objekty pro animaci.

Hlavní diváckou cenu torontského festivalu, jenž skončil tuto neděli, si odnáší satirický film American Fiction neboli režisérský debut scenáristy a spisovatele Corda Jeffersona. Ten se podílel na sériích Boj o moc nebo Watchmen. Jeho novinka s hercem Jeffreyem Wrightem v hlavní roli se zaměřuje na způsob, jakým běloši vnímají díla černošské kultury.

Hrdina, afroamerický spisovatel, zažívá obrovský úspěch, když napíše úmyslně hloupý román o "černošském stylu života". K tomu ho donutí pracovníci nakladatelství, kteří mu opakují, že jeho tvorba není "dost černošská".

Výsledkem je román plný toho, co autor považuje za největší stereotypy o lidech s tmavou barvou pleti. Film vznikl adaptací knihy dnes šestašedesátiletého spisovatele Percivala Everetta z roku 2001.

Festival v kanadském Torontu bývá někdy považován za předzvěst Oscarů. V minulosti tuto nejprestižnější americkou filmovou sošku získaly v Torontu oceněné tituly Země nomádů, Králíček Jojo nebo Zelená kniha.

Letos tomu může být jinak, kvůli probíhající stávce hollywoodských scenáristů a herců byl festival hůře obsazený, napsal server Variety.com, přestože jeho kritik zároveň označuje American Fiction za "jeden z nejlepších režisérských debutů od dob Americké krásy" natočené Samem Mendesem v roce 1999.

Na rozdíl od festivalů v Cannes nebo Benátkách nerozhoduje o vítězi v Torontu odborná porota, nýbrž diváci, a to již od roku 1978. V letošním hlasování publika se za vítězném American Fiction na druhém místě umístilo komediální drama The Holdovers režiséra Alexandera Paynea zasazené do 70. let minulého století. Protagonista, zakřiknutý učitel, v něm o Vánocích dohlíží v internátu na žáky, kteří se nemohou vrátit domů.

Na třetím místě skončil film Chlapec a volavka japonského režiséra Hajaa Mijazakiho. Na festivalu se představil též snímek Hranice od Agnieszky Hollandové, jejž koprodukovala česká společnost Marlene Film Production.