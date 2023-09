"Když je pustíme, přijdou tisíce dalších." Trailer ukazuje film Hollandové o migraci

Po úspěchu na benátském festivalu, kde za něj tuto sobotu získala zvláštní cenu poroty, polská režisérka Agnieszka Hollandová zveřejnila první trailer z filmu Hranice. Více než dvouhodinové černobílé hrané drama se odehrává na polsko-běloruské hranici, odkud se roku 2021 uprchlíci snažili dostat do Evropské unie. "Když je pustíme, přijdou tisíce dalších," stěžuje si v traileru jedna postava.

Na výrobě snímku se podíleli Češi, kromě České televize ho koprodukovala Šárka Cimbalová ze společnosti Marlene Film Production, stříhal jej Pavel Hrdlička a epizodní roli v něm ztvárnil Milan Šteindler. Česká kina uvedou Hranice 19. října.

"Někomu by se mohlo zdát, že téma filmu je České republice velmi vzdálené, ale vzdušnou čarou je to od našich hranic jen něco málo přes 400 kilometrů," řekla producentka Cimbalová poté, co snímek v sobotu uspěl na benátském festivalu. "Když se něco takového děje na území mé země, něco musím udělat. Je to má povinnost. Nemohu v mých letech běhat po lese s baťohem, který váží třicet kilo, to neumím. Ale umím udělat film. A právě tenhle film dává hlas těm, kteří hlas nemají," doplnila Hollandová.

Příběh se soustředí na několik postav. Jednou je ovdovělá psycholožka Julie, která se po přestěhování stane nedobrovolnou účastnicí dramatu na polsko-běloruské hranici. Kvůli tomu se zradikalizuje, opustí pohodlný život a začne s dalšími aktivisty pomáhat uprchlíkům. Hraje ji Maja Ostaszewská.

Paralelně film sleduje osud prchající syrské rodiny, která končí na hranicích, a mladého polského pohraničníka Jana, jehož manželce se má právě narodit dítě. "Taky máte děti. Který otec by na takovou cestu vzal své dítě?" ptá se pohraničníků v traileru jejich nadřízený.

Film v Polsku nedlouho před volbami vzbudil ostrou kritiku ze strany vládnoucích národních konzervativců, ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro jej minulý týden přirovnal k nacistické propagandě. Ústavní soudkyně a někdejší poslankyně vládnoucí strany Krystyna Pawlowiczová zase obvinila Hollandovou z toho, že její "hloupý, falešný, neodpovědný, odporný pamflet štve Poláky proti jejich obráncům".

Režisérka, které se zastaly mnohé osobnosti polské kultury, vyzvala ministra k omluvě, jinak se chce bránit právní cestou. "Nemůžu být lhostejná vůči tak otevřenému a brutálnímu útoku," citoval ji ve čtvrtek deník Gazeta Wyborcza.