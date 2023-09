Chlapec a volavka. První trailer představuje Mijazakiho poslední film

Premiéře zřejmě posledního filmu oscarového japonského animátora Hajaa Mijazakiho nepředcházela žádná reklamní kampaň. Ze snímku nazvaného Chlapec a volavka autor záměrně nezveřejnil ani trailer, ani fotografie, ani nezaplatil televizní reklamy. Chtěl, aby diváci byli překvapení tím, co uvidí. Pro západní diváky však zvolil jinou taktiku, a tak Mijazakiho novinku nyní představuje trailer.

Film Chlapec a volavka uvedou česká kina 23. listopadu. Vypráví o chlapci Mahitovi, kterému chybí matka, a tak se "vypraví do světa, v němž živé doprovázejí mrtví a kde smrt končí, aby život našel nový začátek", uvádí anotace. Ukázku, jež začíná animovaným záběrem zřejmě na Tokio bombardované za druhé světové války, doprovází hudba filmařova dlouholetého skladatele Joea Hisaišiho.

Snímek za prvních osm týdnů v japonských biografech utržil v přepočtu přes 1,1 miliardy korun, což z něj dělá osmý nejúspěšnější titul Studia Ghibli, uvedl server Variety.com. Režisér již dříve několikrát odcházel do důchodu a pak se z něj vrátil, tentokrát ale tvrdí, že Chlapec a volavka je jeho skutečně poslední dílo.

Dvaaosmdesátiletý Hajao Mijazaki je znám jako držitel Oscara za Cestu do fantazie z roku 2001, pro Studio Ghibli ale natočil také snímky Laputa: Nebeský zámek, Princezna Mononoke nebo Zámek v oblacích. "Od přelomu 70. a 80. let minulého století vytváří ty nejroztomilejší kreslené snímky široko daleko, a přitom to byl on, kdo žánru vydobyl uznání mezi dospělými diváky i porotami prestižních festivalů," napsalo Aktuálně.cz, podle něhož jsou Mijazakiho filmy něžné a nostalgické, dotýkají se japonských tradic a přitom promlouvají o celospolečenských, všeobecně srozumitelných tématech.

V listopadu režisérův život i dílo přiblíží kniha Mijazaki a jeho svět od japanistky Susan Napier, kterou v českém překladu vydá nakladatelství Paseka.