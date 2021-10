Duna utržila víc než Sebevražedný oddíl a Godzilla, o pokračování ale rozhodnuto není

Německý soud poslal na deset let do vězení Jennifer Wenischovou, bývalou členkou teroristické organizace Islámský stát (IS). Žena čelila obžalobě, že nechala v Iráku zemřít žízní pětiletou jezídskou holčičku. Informovala o tom agentura DPA. Státní zástupci žádali, aby byla žena odsouzena na doživotí za vraždu a válečný zločin.

Třicetiletá Wenischová, která pochází z Dolního Saska, byla odsouzena za činy, které se odehrály v Iráku, kde působila v řadách teroristické organizaci Islámský stát. Její tehdejší manžel přivázal na řetěz pětiletou jezídskou holčičku a nechal ji umřít žízní. Podle soudu žena nic neučinila, aby dívku zachránila. Pár také využíval matku dívky jako domácí otrokyni.

Soud ženu uznal vinnou z členství v teroristické organizaci v zahraničí, z účasti na pokusu o vraždu a pokusu o válečný zločin a ze zločinu proti lidskosti. Bývalý manžel Wenischové je souzen za smrt a týrání dívky ve Frankfurtu nad Mohanem, rozsudek se očekává na konci listopadu.

Podle agentury AFP byl proces v Mnichově prvním soudem za hranicemi Iráku ohledně zločinů, kterých se na náboženské menšině jezídů dopustila teroristická organizace Islámský stát. Ta v roce 2014 obsadila severní Irák, kde jezídi žijí, a zůstala tam až do roku 2017, kdy se jí z oblasti podařilo vytlačit. Do příchodu IS žilo v horách v okolí Sindžáru na půl milionu příslušníků jezídské menšiny. Islamisté následně tisíce jezídských mužů brutálně zavraždili a tisíce žen a dětí unesli a zotročili. Na 360 000 jezídů před islamisty uprchlo. OSN tažení IS proti jezídům označila za genocidu.