Spider-Manův soused: Morbius umí vysát z těla všechnu krev, bohužel hlavně divákům

Dlouhovlasý muž s vizáží umučeného frontmana nějaké emo kapely kráčí nehostinnou pahorkatinou. Ve skutečnosti je to vědec a míří za hejnem okřídlených savců. Ne, to se komiksové studio Marvel nerozhodlo ukrást konkurenčnímu DC zvíře spojené s jejich přední postavou Batmanem. Do světa maskovaných superhrdinů jen vtrhlo to poslední, co v něm chybělo: upíři.

Když se roku 1971 v jednom příběhu o Spider-Manovi poprvé objevil doktor Michael Morbius, nebyl to první superhrdina inspirovaný vampýrskými mýty. Lovec upírů přezdívaný Blade už dávno existoval a vědec Morbius, který se pokouší léčit vlastní krevní chorobu experimentálními prostředky s poměrně děsivým výsledkem, zapadal do zástupu hororově působících padouchů, jimž musel čelit oblíbený Spider-Man. Byla to doba, kdy se vydavatelství Marvel snažilo oslovit nové čtenáře. V sešitcích se objevovali černošští hrdinové, kung-fu, feministky i upíři. A při pohledu na prvních pár scén nového komiksového snímku Morbius, který od čtvrtka promítají kina, se zdá, že někteří z těch hrdinů po několika dekádách opravdu neměli ožít na plátně. Související Bubák z kosmu a pár facek. Venom 2 si brakově hraje na horor, komiks i komedii Novinka vznikla nejspíš z prostého důvodu. Práva na zfilmování většiny komiksových postav Marvelu vlastní Walt Disney Company a obratně je zapojuje do světa kolem týmu Avengers - a to včetně Spider-Mana. Konkurenčnímu Sony zbylo především pár méně známých padouchů ze spidermanovského světa. Tak po dvou nepříliš povedených snímcích o Venomovi sáhlo k dalšímu temnému antihrdinovi Morbiovi. Tomu se teď povedl jediný, byť celkem husarský kousek. Zvládl být výrazně horší než oba venomovské filmy s hercem Tomem Hardym. Alespoň ten první vylíčil vnitřní, ale také skutečný boj protagonisty s podivným parazitem v celkem funkční nadsázce. Horor se mísil s komedií podobně jako v temnějších komiksových příbězích Maska, byť s filmem jako celkem už to bylo slabší. Jared Leto coby Morbius je však jen hrdinou laciného, humoru prostého a tuctového příběhu o zrodu monstra poháněného dobrými úmysly. Po skvělém konkurenčním a také velmi "emo" Batmanovi, který kromě svébytné interpretace hrdiny přišel hned se třemi silnými padouchy, je Morbius pravý opak. Utrápený film, v němž se prakticky nic nestane, plný předvídatelných scén, v nichž hrdina bojuje sám se sebou, případně se svým podobně nemocným kamarádem, který se také rozhodl smísit vlastní DNA s upíří. Tím, že jde o upíry nikoli z mytologie, ale skutečné savce z říše živočišné, stávají se protagonisté také velmi zvířecími tvory. Žádné pobledlé upírské šlechtice nečekejte. 0:54 Film Morbius promítají kina od tohoto čtvrtka. | Video: Falcon O to víc však Morbius působí dojmem laciných hororů, byť tentokrát bez pořádné béčkové porce krve, aby se mohla dívat též mládež. I když pokud se něco režisérovi Danielu Espinosovi povedlo, jsou to poměrně brutální akční scény, v nichž se postavy pohybují nadlidskou rychlostí v jakémsi digitálním víru. Ten umožňuje vyobrazit trhání těl bez nutnosti nechat po okolí stříkat tělní tekutiny. Zároveň je ta temnota ale nakonec sterilní a ubíjející, vrací se k estetice akčních scén z doby před dvaceti lety, kdy byly hrátky se zpomalováním a zrychlováním času pod vlivem stylotvorného Matrixu trendy. Související Recenze: Nový Batman se topí v temnotě. Film s Pattinsonem je opulentní i komorní 37 fotografií Superhrdinským snímkům od Marvelu bývá vytýkána neschopnost představit dostatečně silné padouchy. Jenže Morbius to nezvládne, ani když se tomu věnuje celých 105 minut. A to je zároveň největší tragédie snímku: vyobrazuje to, co by v jiném, povedenějším opusu bylo jen prologem, představením protagonisty, aby mohlo začít vyprávění. V Morbiovi nezačne. Zároveň nejde ani o film v duchu Jokera, který se soustředil na psychologické proměny postavy a posouval se k žánru psychologického dramatu ve snaze komentovat dnešní svět. Morbius takové ambice nemá. Je to jedna dlouhá, bolestínská píseň o utrpení. Když se o temné, utrápené hrdiny pokoušel Zack Snyder ve filmech jako Batman v. Superman, bylo to opulentní, přehnaně stylizované, sošné, a především mrtvolné. Jako by se v honu za efektností a komiksově vypadající přebujelostí zapomnělo na postavy. Režisér Daniel Espinosa v Morbiovi selhává ještě více. Kašle na opulentnost a stylizaci, zaměřuje se na postavy. A přitom ty by nám navzdory své rozervanosti nemohly být ukradenější. Morbius není ani opulentní, ani sošný, jen mrtvolný. Někdo z něj vysál všechnu krev, tak jako to hrdinové činí svým obětem, když si nezajdou do laboratoře či nemocnice pro pár dávek té umělé. Morbius Režie: Daniel Espinosa

Falcon, česká premiéra 31. března.