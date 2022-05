Když ministr znásilní svou asistentku. Netflix uvádí minisérii o sexu bez souhlasu

Ministerstvo financí by mělo mít pouze při spolupráci s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) pravomoc vyžádat si od bank a družstevních záložen výpis transakcí a získávat také informace v centrální evidenci účtů. Vyplývá to z návrhu zákona o spolupráci České republiky s OLAF a z novel zákonů o bankách, spořitelních úvěrových družstvech a o centrální evidenci účtů. Změny dnes schválila vláda, vyplývá z informací na vládních internetových stránkách.

Ministerstvo financí (MF) v materiálu upozorňuje na to, že jde o normy, které je třeba přijmout kvůli novelizovanému nařízení EU. Normy musí ještě projednat Parlament a podepsat prezident.

"Navrhovaná právní úprava je nezbytná pro určení příslušného orgánu nadaného pravomocí informace požadované úřadem OLAF v rámci jeho vyšetřování získávat a dále je úřadu OLAF předávat. Navržená právní úprava je také nezbytná k zabránění negativních finančních dopadů, které by České republice mohly hrozit, pokud by porušila povinnost spolupracovat s úřadem OLAF," uvádí podklady na jednání vlády.