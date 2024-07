Pád podmořské utopie. Film podle hry BioShock natočí režisér Hunger Games

Francis Lawrence, režisér čtyř z pěti dílů dystopické ságy Hunger Games, natočí pro videotéku Netflix adaptaci počítačové hry BioShock. Na festivalu popkultury Comic-Con v kalifornském San Diegu to potvrdil producent Roy Lee. Film ale bude levnější a "osobnější", než se původně myslelo.

Jak připomíná server Variety.com, ságu Bioshock odstartovala hra vydaná roku 2007. Střílečka z pohledu první osoby se odehrávala ve fiktivním podmořském městě Rapture, které se mělo stát rajskou utopií, avšak vlivem extrémních ideologií a vědeckých pokusů se propadlo do chaosu, vysvětluje web Deadline.com.

Hra vyvinutá společností 2K Boston zaujala osobitými vizuálními nápady, jako byla děvčátka s obrovskými injekčními stříkačkami zvaná Little Sister chráněná mohutnými obrněnými monstry v potápěčském obleku řečenými Big Daddy.

Hráči oceňovali vyprávění plné zvratů, estetiku pracující s prvky retrofuturismu nebo dekorativního stylu art deco a celkový filozofický podtext příběhu, odkazující ke spisovatelům Aldousi Huxleymu, Georgi Orwellovi nebo Ayn Randové.

Krátce po vydání hry na filmovém BioShocku začal pracovat Gore Verbinski, režisér tehdy populárních Pirátů z Karibiku. V roce 2009 ale studio Universal projekt zrušilo kvůli příliš vysokému rozpočtu. V letech 2010 a 2013 se pak hra dočkala dvou pokračování. Dosud bylo všech tří titulů ze série BioShock celosvětově prodáno více než 40 milionů kusů.

Novou adaptaci v roce 2022 oznámila videotéka Netflix ještě v době, kdy její filmovou divizi vedl Scott Stuber. Toho ale letos nahradil Dan Lin, jenž namísto velkorozpočtových projektů dává přednost skromnějšímu přístupu.

"Nové vedení nám snížilo rozpočet. Film pořád děláme, bude ale komornější, osobnější," potvrdil tento týden producent Roy Lee.

Snímek natočí třiapadesátiletý Francis Lawrence, podepsaný pod čtyřmi z pěti dílů ságy Hunger Games. Režíroval jak ten druhý z roku 2013, tak loňskou Baladu o ptácích a hadech. Kromě toho je Lawrence autorem thrilleru Constantine s Keanu Reevesem v hlavní roli nebo sci-fi Já, legenda s Willem Smithem.

Samotná herní sága BioShock by měla v nejbližších letech pokračovat čtvrtým dílem.

Videotéka Netflix v posledních letech uvedla tři řady fantasy seriálu Zaklínač, který sice vychází z knižní předlohy, jeho popularitu však povzbudila právě počítačová hra.

V roce 2021 měla na platformě ohlas adaptace hry Arcane: League of Legends, jež se letos dočká druhé řady. Jiná animovaná série podle hry Castlevania měla na Netflixu již čtyři série a naposledy samostatnou pátou nazvanou Castlevania: Nokturno. Letos v říjnu se na platformě objeví také animovaný televizní seriál Tomb Raider: The Legend of Lara Croft podle stejnojmenné herní série.

Video: Trailer ze hry BioShock