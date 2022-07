Akční film z Prahy uspěl. Netflix natočí dalšího Gray Mana s Goslingem

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) navrhne dnes vládě zvýšit v novele letošního státního rozpočtu schodek proti schválené podobě rozpočtu o 50 miliard na 330 miliard korun. Řekl to v Senátu při projednávání konvergenčního programu. V březnu Sněmovna schválila letošní rozpočet se schodkem 280 miliard korun. Připomněl, že původní návrh letošního rozpočtu předložený tehdejší vládou Andreje Babiše (ANO) počítal se schodkem téměř 380 miliard.

Do novely rozpočtu s vyšším schodkem zahrnul například poměrnou část vládních výdajů určených na boj s vysokými cenami energií. Pro letošek to podle něj bude 16,5 miliardy korun. Návrh zahrnuje i příspěvek 5000 Kč na dítě do 18 let v celkovém objemu osm miliard. Do schodku se promítne i nákup plynu do státních hmotných rezerv za osm miliard korun.

Výdaje novelizovaného rozpočtu vzrostly o 115,1 miliardy Kč, zatímco příjmy v důsledku vývoje aktuální ekonomické situace a loňské ziskovosti firem očekává ministerstvo financí o 65,1 miliardy Kč vyšší.