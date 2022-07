Recenze: Gosling versus česká policie. The Gray Man je nejlepší akční film Netflixu

Sedí uprostřed cely a tváří se jako vždycky. Herec Ryan Gosling s výrazem hodného pejska dokáže divy. Z vězně se však během chvilky stává agent CIA. A bez ohledu na to, že v novém spektáklu Netflixu nazvaném The Gray Man už po pár desítkách minut likviduje centrum Prahy, stejně by mu za ten pohled člověk nejraději dal lízátko.

