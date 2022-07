Když byli Targaryeni na vrcholu moci. Seriál ze světa Hry o trůny ukáže 17 draků

Příběh královského rodu Targaryenů včetně éry, kdy se těšil nejvyšší moci, odvypráví nový televizní seriál z fantasy světa Hry o trůny. Ságu nazvanou Rod draka tvůrci představili na setkání příznivců popkultury Comic-Con v kalifornském San Diegu.

Rod draka, jenž bude od 22. srpna k vidění na českém HBO Max, se odehrává 200 let před událostmi z Hry o trůny, jejíž osm řad se do roku 2019 stalo jedním z nejsledovanějších televizních seriálů všech dob a získalo rekordní počet cen Emmy. Právě na tento úspěch chce televize navázat prozatím deseti epizodami Rodu draka. Ty odvypráví generační spory v dynastii Targaryenů, oznámil na Comic-Conu výkonný producent Ryan Condal.

"Seriál začíná v době, kdy jsou Targaryeni na absolutním vrcholu moci, kdy jsou nejbohatší a mají největší vliv. Také vlastní nejvíc draků, co kdy měli," popisuje. Na obrazovce se mihne alespoň 17 draků, z nichž každý má vypadat trochu jinak a mít jinou osobnost. "Uvidíme události těsně před tím, než růže královského rodu začne odkvétat," přirovnává producent.

Takzvaní dračí páni Targaryeni se kdysi usídlili na vulkanickém ostrově zvaném Dračí kámen, kde si postavili pevnost z černého kamene s věžmi vytesanými do podoby draků. Rod se však postupně vyčerpal vnitřními spory, mezitím přesídlil do pevnosti Rudá bašta v Králově přístavišti.

Osmačtyřicetiletý Angličan Paddy Considine ztvární krále Viseryse Targaryena, "vlídného muže s dobrou povahou, který se snaží udržet mír", popisuje herec. "Je to dobrý člověk, ale špatný král v tom ohledu, že se snaží potěšit všechny," naznačuje.

Devětatřicetiletý Matt Smith známý ze seriálu Doctor Who ztělesnil králova mladšího bratra, arogantního prince Daemona Targaryena. "Mají hodně složitý vztah," naznačuje Smith, který má za sebou pro změnu složité natáčení. V Portugalsku si vážně poranil krk a spoustu scén odehrál v bolestech. Ještě tři měsíce poté, co štáb na místě dokončil práce, musel chodit na pohybovou terapii.

Třicetiletou Emmu D’Arcyovou autoři obsadili do role princezny a dračí jezdkyně Rhaenyry Targaryenové, kterou král jmenoval následnicí trůnu. "Bojuje s tím, co znamená být ženou a outsiderkou. Strašně se bojí toho, aby ji mateřství neuzavřelo do jasně dané společenské role, a tím víc si uvědomuje, že kdyby byla muž, nic z tohohle ji netrápí," líčí D’Arcyová.

2:26 Seriál Rod draka uvede české HBO Max 22. srpna. | Video: HBO Max

Kromě toho se seriál zaměří na další princeznu Rhaenys Velaryonovou, které naopak král cestu na trůn odepřel. Hraji ji Eve Bestová. "Měla být královna. A trochu ji štve, že se královnou nestala. Stejně jako fakt, že jí to všichni neustále připomínají," říká Bestová.

Seriál začne v určitém bodě, načež se posune v čase o deset let dopředu, aby divák pochopil, co předcházelo sporům v rodině.

Rod draka vychází z knihy Oheň a krev, kterou napsal autor ságy George R. R. Martin. V českém překladu Petra Kotrleho, Michaly Markové a Richarda Podaného ji vydalo nakladatelství Argo. Spisovatel některé části televizní Hry o trůny kritizoval. Z Rodu draka však už viděl devět z deseti epizod a říká, že jsou "dost úžasné", oznámil na Comic-Conu.

"Tyhle knihy a tyhle postavy jsou jako moje děti. Když dáte své děti k adopci, zajímáte se, jak se k nim budou chovat druzí, jestli je ještě poznáte," přirovnává Martin. Po zhlédnutí prvního dílu zaslal tvůrcům nadšené esemesky "s víc vykřičníky, než kolik jich v životě do té doby viděli". Ze seriálu je "opravdu hodně šťastný" a přirovnává ho k temné shakespearovské tragédii.

Podle Martina sice Rod draka obsahuje dost opulentních bitev a scén s draky, v jádru je to ale rodinné drama o lidech a mezilidských vztazích, o lásce a nenávisti, říká. Jmenovitě vyzdvihuje výkon Paddyho Considinea v roli krále Viseryse, jehož přirovnává ke králi Learovi. "Není tam žádná Arya jako ve Hře o trůny, kterou by si všichni zamilovali. Každá postava v Rodu draka má nějakou chybu. Všechno jsou to jenom lidi. Dělají dobré i zlé skutky. Pohání je touha po moci, žárlivost, staré křivdy. Jsou přesně takoví, jaké jsem je napsal," shrnuje George R. R. Martin.

Jeden z tvůrců, Miguel Sapochnik, řekl serveru Hollywood Reporter, že Rod draka v jádru vypráví o čtyřech protagonistech. "Máme krále Viseryse, jeho bratra Daemona, královu dceru Rhaenyru a její nejlepší kamarádku. Ta se stane královou manželkou, a tudíž královnou," popsal. "Už to je samo o sobě složité, když si vaše nejlepší kamarádka vezme vašeho otce," naznačuje.

Dle hollywoodského časopisu se novinka zaměří na feministická témata, mimo jiné chce ukázat, jak se patriarchální dynastie raději sama oslabí a padne, než aby předala moc ženě. "Je to příběh o tom, jak rychle může padnout říše. Dotýká se témat, která právě řešíme také v Americe, byť před 20 lety by nikoho nenapadlo, že to může zajít takhle daleko," doplňuje Casey Bloys, šéf obsahové divize HBO Max.

Britský deník Guardian však upozorňuje, že Rod draka to nebude mít snadné. Seriál musí zpět získat fanoušky, které rozlítila poslední, pro některé příliš uspěchaná řada Hry o trůny. HBO mezitím od Rodu draka sama odvedla pozornost oznámením, že chystá samostatný seriál zaměřený na oblíbenou postavu Jona Sněha.

Televize připravuje i další projekty, jež mají dějově předcházet Hře o trůny, jmenovitě Příběhy Dunka a Egga, Deset tisíc lodí a Devět plaveb. Vznikají též tři nebo čtyři animované příběhy. Rod draka bude mít navíc premiéru krátce před tím, než se v konkurenční videotéce Amazon Prime Video objeví další očekávané fantasy: velkorozpočtový seriál Pán prstenů: Prsteny moci.

Nejen kvůli tomu všemu bude Rod draka muset bojovat o pozornost. Guardian upozorňuje také na jedno setkání tvůrčího týmu, který se zabýval otázkou, zda se diváci v příběhu neztratí a jestli si například nebudou plést princeznu Rhaenyru s princeznou Rhaenys. Snaha jednu z nich přejmenovat však narazila u výkonného producenta Ryana Condala, doplňuje časopis Hollywood Reporter. Ten pro změnu zmiňuje scénu z natáčení, kdy si herec před kamerou nedokázal vybavit jména všech draků svého rodu.

"Čtu Martinovy knihy už 20 let. Náruživě jsem sledoval Hru o trůny od první epizody do poslední. Nic ji nepřekoná, tak jako žádná kapela nepřekonala Beatles. Beru tenhle seriál jako fanoušek, který může natočit to, co si vždycky přál vidět," popisuje producent Condal. Spisovatele Martina oslovil před devíti lety, kdy ho pozval na večeři. Od té doby se spřátelili a Martin mu nakonec sám nabídl, aby se televizního Rodu draka ujal.

Condal dnes přirovnává Targaryeny k rytířům Jedi ze sci-fi série Hvězdné války. "Také jste o Targaryenech vždycky slýchali, že jednou jich byla spousta a byli mocní, a tak jste to vždycky chtěli vidět. My vám to umožníme," slibuje producent.

A podle Hollywood Reporteru je totéž připravená udělat HBO. Když měla premiéru původní Hra o trůny, sledovalo ji v USA jen 2,2 milionu diváků. Nakonec se seriál vyšplhal až ke sledovanosti 19,3 milionu lidí. Pokud bude mít Rod draka dostatečně vysoká čísla, televize je připravená kývnout na pokračování, přičemž tvůrci mají dost materiálu na tři nebo čtyři řady. I pak by mohli pokračovat a například skočit daleko do budoucnosti, aby ukázali, co se s potomky rodu Targaryenů dělo dál, dodává Hollywood Reporter.