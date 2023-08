Kvůli stávce. Warner Bros. odkládají Dunu 2 i animovaného Pána prstenů

Filmové studio Warner Bros. odložilo plánované pokračování velkorozpočtového sci-fi Duna. Místo letošního listopadu jej kina uvedou příští rok v březnu, oznámila firma. Důvodem je pokračující stávka hollywoodských scenáristů a herců, kvůli níž by se hlavní hvězdy nemohly zapojit do propagace.

Rozhodnutí pozdržet jeden z nejočekávanějších titulů podzimní sezony znamená špatnou zprávu pro provozovatele kin, kteří se nejen v USA a Kanadě celý rok snaží vrátit na úroveň z předpandemických let. První díl Duny získal šest Oscarů. Premiéru měl na vrcholu koronavirové epidemie v roce 2021, přesto celosvětově utržil 402 milionů dolarů, v přepočtu skoro devět miliard korun.

Pokračování nazvané Duna: Část druhá, které opět natočil Denis Villeneuve, bude mít premiéru 15. března 2024. Tentýž den chtěli Warner Bros. původně uvést jiný akční spektákl - Godzilla x Kong: The New Empire, ten se nakonec do biografů dostane 12. dubna. A kvůli tomu postihl odklad i třetí titul od téže společnosti, animovaný film Lord of the Rings: The War of the Rohirrim ze světa Pána prstenů, jejž místo dubna diváci uvidí až v prosinci 2024.

Ve druhé části Duny, což je adaptace stejnojmenné knihy Franka Herberta líčící mezigalaktický boj o nadvládu nad jednou planetou, se opět objeví slavní herci Timothée Chalamet, Javier Bardem, Stellan Skarsgård, Josh Brolin nebo populární herečky Rebecca Ferguson a Zendaya. Nikdo z nich by se však nemohl účastnit propagace snímku, neboť to stávkujícím hercům nedoporučuje jejich odborová organizace.

Největší hollywoodský protest za desítky let odstartovali 2. května scenáristé, herci se přidali 14. července.

Podle serveru Deadline.com je v tomto světle pochopitelné, že ve Warner Bros. přistoupili k odkladu. Duna se podle časopisu může stát podobně komerčně atraktivní značkou jako Hvězdné války a založit svět, v němž by se další roky odehrávalo více filmů, seriálů či počítačových her a ke kterému by bylo možné vyrábět reklamní předměty jako hračky. Aby se to však podařilo, firma musí soustředit všechny síly na propagaci druhého dílu a zapojit do ní hvězdy. Jen čtveřice herců Zendaya, Timothée Chalamet, Florence Pugh a Austin Butler mají na Instagramu, Facebooku a Twitteru dohromady téměř 260 milionů sledujících. Florence Pugh a Austin Butler ztělesnili v druhé Duně postavy, které se neobjevily v prvním dílu.

Warner Bros. nejsou prvním studiem, jež přistoupilo k odkladu očekávaného díla. MGM už před několika týdny stáhlo drama Rivalové právě s herečkou Zendayou z programu Benátského filmového festivalu a uvede jej až v dubnu.

Sony na příští rok odložilo další díl Krotitelů duchů neboli Ghostbusters, zatímco plánovaný animovaný titul Spider-Man: Beyond the Spider-Verse uvede později než začátkem roku 2024.

Už dříve Sony Pictures upravilo také okolnosti, za nichž zveřejní komediální drama Peníze těch tupců. To vypráví o amatérských investorech, kteří na Wall Street začali organizovaně navyšovat hodnotu obchodu s videohrami GameStop. Snímek měl mít premiéru 22. září v několika tisícovkách amerických a kanadských kin. Místo toho jej Sony nakonec 15. září nasadí do omezeného počtu biografů v New Yorku a Los Angeles, načež přidá další začátkem října.

Celková návštěvnost kin v USA a Kanadě se ani letos nevrátila na úroveň z posledního předpandemického roku 2019, a to navzdory komerčnímu úspěchu letních hitů Barbie a Oppenheimer. Ten první již celosvětově utržil téměř 1,3 miliardy dolarů, asi 28,8 miliardy korun.

Jak připomíná agentura AP, k dalším nejočekávanějším akčním podívaným letošního roku patří superhrdinští Marvels od Walt Disney Company nebo Hunger Games: Balada o ptácích a hadech, což je prequel neboli vyprávění předcházející příběhu původního díla, v tomto případě sci-fi dystopické sérii podle knižní předlohy. Za Hunger Games stojí firma Lionsgate. Oba snímky se do kin mají dostat v listopadu.

Na prosinec pak Warner Bros. plánují Wonku s hercem Timothéem Chalametem v roli majitele továrny na čokoládu a vynálezce sladkostí známého z dětských knih Roalda Dahla.

Několik dnů před Vánoci má mít premiéru i superhrdinský Aquaman a ztracené království v hlavní roli s Jasonem Momoaou.