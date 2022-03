„Jak dlouho si budou přát.“ Kyjevský balet se přesunul do pařížského exilu

Kvůli ruské invazi na Ukrajině smějí členové Kyjevského městského baletu zůstat v Paříži, jak dlouho si budou přát. Ve čtvrtek to oznámila starostka francouzské metropole Anne Hidalgová.

Jak píše agentura AFP, když Rusko minulý čtvrtek zahájilo vojenské tažení na Ukrajinu, Kyjevský městský balet vedený Ivanem Kozlovem byl právě na turné po Francii. Uváděl tam inscenaci Čajkovského Louskáčka.

"Členové souboru vyjádřili přání, zda by ve Francii zatím mohli zůstat," informovala pařížská starostka. "Na mou žádost je Théâtre du Châtelet bude hostit tak dlouho, jak si budou přát," dodala v narážce na jedno z nejznámějších pařížských divadel, které existuje od 19. století a pojme okolo 2000 lidí.

Actuellement à Paris, le Kyiv City Ballet a exprimé son souhait de rester pour le moment en France afin de continuer à travailler, à répéter et à faire vivre leur art. À ma demande, le @theatrechatelet les accueillera en résidence, autant de temps que le ballet le souhaitera. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) March 3, 2022

Deník Le Figaro v této souvislosti připomíná, že dvaašedesátiletá členka francouzské socialistické strany Hidalgová, která je od roku 2014 historicky první ženou v čele Paříže, se zřejmě hodlá ucházet o přízeň voličů v nadcházejících prezidentských volbách. Socialisté ji jako svou kandidátku vybrali již vloni na podzim. Francouzi si nového prezidenta zvolí v dubnu.

Kyjevský městský balet není jediný, který byl v době ruské invaze na Ukrajinu v zahraničí. Ve středu večer nedaleko francouzské obce Arcachon odehrál své poslední tamní vystoupení Kyjevský velký balet, který před pěti lety založili Alexandr Stojanov s Jekatěrinou Kucharovovou.

Soubor se ve středu rozloučil Čajkovského Labutím jezerem a sklidil potlesk vestoje. Někteří diváci mávali ukrajinskými vlajkami, na závěr tanečníci zapěli ukrajinskou hymnu. Představitelka hlavní dvojrole, Kateryna Didenková, zpívala se slzami v očích a zaťatou pěstí ve vzduchu, popisuje agentura AFP.

Trailer z inscenace Čajkovského Louskáčka v podání Kyjevského městského baletu. | Video: Kyjevský městský balet

Až do poslední chvíle před vystoupením všech 20 členů Kyjevského velkého baletu na svých telefonech sledovalo zprávy o dění na Ukrajině. "Necítíme se nejlépe, jsme vystresovaní, vystrašení, zděšení tím, co se doma děje," říká pětadvacetiletý tanečník Vladislav Bondar, který v Labutím jezeře ztvárnil Rudovouse. "Moji rodiče jsou naštěstí v oblasti, kde je zatím klid a bezpečí. Ale čas od času slyší střelbu a výbuchy," popsal.

Soubor hned po zahájení války opustili dva tanečníci, kteří mají na Ukrajině šestiměsíční dítě. Hlídali ho příbuzní, rodiče se ho tak vypravili vyzvednout.

Úzkost teď cítí například šestadvacetiletá tanečnice Ksenija Dronovová. "Na jevišti se musím soustředit na výkon a usmívat se, i když teď mi do smíchu vůbec není," říká. Její rodina pochází z Doněcku na východě Ukrajiny, který už osmým rokem okupují proruští separatisté. "Zůstali tam a nemůžou odjet. Můj bratr kvůli diagnóze potřebuje brát inzulin. Drží se. Je naživu," dodává tanečnice.

Ani soubor Kyjevského velkého baletu se nyní nechce vrátit zpět na Ukrajinu, od čehož je zrazují i jejich rodiny.

Tanečníci v nejbližších dnech odletí do polské Varšavy, kde je čeká deset vystoupení, další plán nemají. Mohli by zamířit do Německa nebo jiných evropských zemí. Finanční podporu už jim nabídla Opéra Garnier, jeden ze dvou pařížských operních domů, dodává agentura AFP.