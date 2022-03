Nedistancovala se od Putina. Nětrebková zřejmě navždy končí v Metropolitní opeře

Slavná ruská sopranistka Anna Nětrebková raději oželela všechna budoucí vystoupení v newyorské Metropolitní opeře, než aby se zřekla prezidenta Vladimira Putina a jeho války na Ukrajině, píše agentura AP. Podle ní tak přední světová scéna přišla o jednu ze svých komerčně nejatraktivnějších hvězd.

"Je to velká umělecká ztráta pro Met i operní svět jako takový," říká šéf newyorské opery Peter Gelb. "Anna je jednou z největších pěvkyní v naší historii. Ve chvíli, kdy Vladimir Putin zabíjí nevinné občany na Ukrajině, ale neexistuje jiná cesta," dodává. Met již oznámila, že v chystané inscenaci Pucciniho opery Turandot místo Nětrebkové symbolicky zazpívá ukrajinská sopranistka Ljudmila Monastyrská. Už tento týden Met zahajovala představení ukrajinskou hymnou.

Peter Gelb zkraje týdne oznámil, že Metropolitní opera nebude spolupracovat s umělci, kteří nadále podporují Vladimira Putina. Od té doby se newyorská opera několikrát snažila přimět Nětrebkovou, aby se od Putina distancovala. To se ale nepodařilo, popsal AP nejmenovaný účastník jednání.

Podle deníku New York Times je již nyní vyloučené, že by se Nětrebková objevila v programu této či následující sezony. Peter Gelb rovnou naznačuje, že zákaz bude definitivní. "Těžko si představit okolnosti, za kterých by se do Metropolitní opery mohla kdykoliv vrátit," řekl deníku. Nětrebková v Met za posledních 20 let účinkovala ve více než 200 představeních.

Padesátiletá pěvkyně v minulosti od Vladimira Putina převzala cenu pro národního umělce a vyzývala Rusy, aby jej volili. Roku 2011 na dotaz časopisu Newsweek popřela, že by byla jeho milenkou. "Kéž by to byla pravda, ale kdy by se to mohlo stát? Setkali jsme se jen dvakrát, oficiálně a krátce. Je to nesmírně přitažlivý chlap, plný síly a mužné energie," řekla Newsweeku.

V roce 2014 podpořila Nětrebková anexi ukrajinského Krymu a tentýž rok z ruské strany přejela do okupovaného Doněcku, kde se vyfotila s lídrem proruských separatistů a předala mu šek na milion rublů.

Uplynulý víkend sopranistka napsala, že "chce, aby válka skončila", ale zdůraznila, že "není politická osoba" a že nehodlá veřejně vyjadřovat své názory a hanět vlast. Vladimira Putina nezmínila. "Není správné nutit umělce nebo kterékoliv osobnosti, aby veřejně projevili politický názor a zřekli se vlasti. To by mělo být každého svobodné rozhodnutí," dodala.

V úterý pak na Instagram přidala svoji fotku s ruským dirigentem Valerijem Gergijevem, dalším blízkým přítelem Vladimira Putina, který se od války na Ukrajině odmítl distancovat. Rovněž sdílela příspěvek, který kritiky Nětrebkové na Západě vulgárně označil za "opovrženíhodný lidský odpad" a "stejné zlo, jako jsou zaslepení agresoři". Nětrebková od té doby oba příspěvky smazala, líčí New York Times a americký rozhlas NPR.

Za nedostatečný její postoj označil také šéf Bavorské státní opery v Mnichově, který proto Nětrebkové zrušil vystoupení. V úterý pěvkyně sama oznámila, že ruší i plánovaná účinkování v milánské La Scale, Curyšské opeře nebo Labské filharmonii v Hamburku.

Umělecký ředitel Curyšské opery Andreas Homoki již předtím naznačil, že od Nětrebkové bude vyžadovat jasnější vyjádření než to, které poskytla, aniž by zmínila Vladimira Putina. Zároveň ale Homoki řekl, že mu "nepřijde vhodné soudit rozhodnutí a chování občanů represivních zemí podle toho, jak na ně nahlížíme my z pohodlí našich západních demokracií".

Padesátiletou Nětrebkovou odřízla Metropolitní opera krátce poté, co podobně nadobro přerušila spolupráci s osmašedesátiletým dirigentem Valerijem Gergijevem. Šéf newyorské opery Peter Gelb zdůrazňuje, že Met "nepodniká žádný umělecký hon na čarodějnice" a nevyžaduje distanc od války od všech ruských umělců. Pouze nechce nadále spolupracovat s těmi, kteří Vladimira Putina podporují i navzdory válce.