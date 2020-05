Festivaly vítají uvolnění kulturních akcí, pro divadla jsou omezení stále přísná

Pořadatelé letních hudebních festivalů nebo divadelních představení pod širým nebem spíše vítají další vlnu uvolnění podmínek pro konání kulturních akcí. Pro divadla, zejména ta menší, jsou však nadále omezující povinné rozestupy mezi diváky. Pražské Národní divadlo zvažuje, že na představení naplánovaná do konce současné sezony prodá více vstupenek, než kolik původně počítalo.

Podle některých pořadatelů může být problémem to, že lidé mají obavy a nekupují vstupenky ani na akce, na které již mohou. Vláda tento pátek uvedla, že od 25. května se může shromáždit 300 lidí, od 8. června 500 lidí, a od 22. června dokonce až 1000 lidí.

Národní divadlo v Praze uvede od 10. do 14. června výjimečně pět představení pro omezený počet diváků: dvakrát činohru, dvakrát balet a jednou operní koncertní gala. Kromě prvního benefičního představení prodá na všechny zbylé večery 100 lístků. Ředitel Jan Burian říká, že pokud vláda rozhodne o dalším uvolnění podmínek, divadlo počet vstupenek navýší.

"Současné navýšení počtu diváků v hledišti pro nás neznamená nic," tvrdí šéf Švandova divadla Daniel Hrbek. "Při zachování předepsaných rozestupů při jejich rozsazení se do Velkého sálu Švandova divadla s 300 sedadly stále vejde jenom 111 diváků, tedy pouze o 11 lidí víc nad původně povolenou stovku. Naše plány se tak nemění, hrát začneme od 25. května," vysvětluje Daniel Hrbek.

Pro pořadatele hudebních festivalů United Islands of Prague a Metronome Prague Davida Gaydečku není povolení většího počtu účastníků akce stoprocentní jistotou, jak to bude v září. Právě na 17. až 19. září odsunul původně červnový festival Metronome. "Ale je to velice nadějná zpráva, že se to postupně rozvolní a že se na akcích budeme moci sejít ve větších počtech," doufá Gaydečka.

Také festival United Islands je přesunutý na září, konkrétní termín zatím nemá. "Řešíme, aby byl průběh akce možný za různých situací, podle toho, jak to v ten moment bude. Ale působí to na nás, že kapacity porostou a budou dostatečně velké, aby to v klidu proběhlo," říká Gaydečka. "Problém způsobuje to, že doteď byla společnost ze strany krizového štábu spíše strašena a neprodávají se vstupenky," dodává Gaydečka.

"Pro nás je to dobrá zpráva, chceme hrát," říká za pořadatele Letních shakespearovských slavností Pavel Turner. Slavnosti začnou o měsíc později, až 22. července, a budou kratší. Pořadatelé se rozhodli letošní ročník uspořádat bez premiéry plánované na 24. června. Komedii Bouře v režii tandemu Skutr tak diváci uvidí až příští rok.

Shakespearovy hry jsou připraveny k uvedení na tradičních scénách v Praze, Brně, Ostravě a v Bratislavě. Předprodej vstupenek má začít v červnu.

Majitel Divadla Kalich Michal Kocourek věří, že i za stávajících restrikcí bude finančně a provozně možné uskutečnit letošní ročník Hvězdného léta pod žižkovskou věží v Praze. "Jakkoli nás tak zásadně omezená kapacita hlediště posune na samou mez ekonomické provozuschopnosti letní scény. Nicméně chceme hrát, protože současná situace, kdy herci sedí doma a diváci se nemohou kulturně vyžít a zrelaxovat, nám přijde už neúnosná," říká Kocourek.

Jeho divadlo epidemiologická nařízení respektuje. Sám ale nad některými omezeními pro kulturní akce kroutí hlavou. "Nechápu je za stavu, kdy lidé budou vedle sebe tělo na tělo plavat v bazénech, potit se v saunách, cvičí v posilovnách, tlačí se na farmářských trzích nebo tráví čas hromadně v obchodních centrech," upozorňuje.

"Letní scénu pod žižkovskou věží plánujeme otevřít od začátku července, Divadlo Kalich zatím není možné za stávajících podmínek provozovat," dodává.