Není všem rolím konec. Daniel Day-Lewis se po sedmi letech vrací k filmu

Sedm let poté, co odešel do důchodu, se sedmašedesátiletý britský herec Daniel Day-Lewis vrací k filmu. Držitel tří Oscarů bude účinkovat v režijním debutu svého syna Ronana Day-Lewise. Natáčení už začalo v Manchesteru.

Jak píše deník Guardian, otec se synem společně napsali také scénář. Film nazvaný Anemone "zkoumá složité vztahy mezi otci, syny a bratry, stejně jako dynamiku rodinných vztahů", uvedla produkční společnost Focus Features. Mezinárodní distribuci filmu, v němž dále účinkují Sean Bean nebo herečka Samantha Morton, zajistí Universal. Šestadvacetiletý Ronan Day-Lewis je filmař a malíř. Žije v New Yorku, dosud režíroval krátké filmy a hudební klipy, doplňuje server The Hollywood Reporter. Daniel Day-Lewis a Juliette Binoche ve filmu Nesnesitelná lehkost bytí. | Foto: The Saul Zaentz Company Daniela Day-Lewise, kterého časopis Time roku 2012 na obálce označil za nejlepšího herce na světě, znají čeští diváci díky filmové adaptaci románu Milana Kundery Nesnesitelná lehkost bytí. V ní se roku 1988 objevil po boku Juliette Binoche. Snímek se ale dočkal rozpačitého přijetí, spisovatel ho odmítl a další adaptace svých děl zakázal. Prvního Oscara herec získal krátce nato za roli ochrnutého irského spisovatele a malíře, jenž dovede komunikovat pouze prostřednictvím jedné nohy, ve filmu Moje levá noha z roku 1989. Kvůli němu Day-Lewis na mnoho týdnů přestal chodit a pohyboval se pouze na invalidním vozíku. Intenzivně se také stýkal s ochrnutými lidmi v ústavu pro handicapované. Při natáčení prý odmítal z role vystoupit, a tak s nikým nehovořil. Členové štábu jej na vozíčku museli přenášet přes kabely, umisťovat před kameru nebo ho krmit. Vše bylo součástí Day-Lewisovy herecké metody. Díky ní prý nahlédl, nakolik nepříjemným situacím ochrnutí lidé čelí a co běžně zažívají. Daniel Day-Lewis jako Řezník Bill ve filmu Gangy New Yorku. | Foto: Miramax Films Do širokého povědomí se londýnský rodák zapsal rolí bílého lovce a statečného přítele indiánů Sokolí Oko ve výpravném eposu Poslední Mohykán. I kvůli tomuto projektu podstoupil náročnou přípravu, mimo jiné se učil žít v přírodě, kde lovil zvířata i ryby. V době natáčení prý nesundaval pušku, brilantně ovládal tomahawk, dovedl postavit kánoi a ulovenou zvěř sám stahoval z kůže. V 90. letech jej režisér Martin Scorsese obsadil do snímku Věk nevinnosti odehrávajícího se v 19. století. Před natáčením Day-Lewis dva měsíce chodil po New Yorku v dobovém oblečení s cylindrem a holí. Se stejným umělcem Day-Lewis spolupracoval ještě jednou, začátkem tisíciletí na titulu Gangy New Yorku. Aby přesvědčivě ztvárnil násilného vůdce zločinecké bandy, při natáčení prý brousil nože a poslouchal tracky rapera Eminema. Ty mu pomáhaly vybudit v sobě zlost. Druhého Oscara získal roku 2008 za figuru chamtivého ropného magnáta z počátku 20. století v dramatu Až na krev. Poslední sošku dostal o pět let později, kdy americká akademie ocenila jeho titulní postavu ve filmu Lincoln. Příprava na roli mu zabrala rok. Údajně za tu dobu přečetl přes sto knih, pracoval na tom, aby měl přízvuk jako rodák z amerického Kentucky, a úzce spolupracoval s maskéry. Jeden z nejžádanějších herců své generace si své role vždy pečlivě vybíral a mnoho nabídek odmítal, což během jeho kariéry vedlo až k několikaletým natáčecím pauzám. V roce 2017, kdy oslavil šedesátku a ztvárnil módního návrháře v dobovém dramatu Nit z přízraků, z osobních důvodů ukončil kariéru. "Daniel Day-Lewis již nebude dál hrát," uvedla tehdy jeho mluvčí. "Za celá ta léta je neskonale vděčný všem spolupracovníkům a divákům," dodala bez dalších detailů. Od té doby se Daniel Day-Lewis držel převážně v ústraní. Dnes je vedle Jacka Nicholsona jediným žijícím hercem, jenž kdy získal tři Oscary. Ze stále aktivních hereček dosáhly stejného úspěchu Frances McDormand a Meryl Streep.