Zářila všude, kde se objevila. Vezměte život do svých rukou, dokud můžete, vzkazovala

Josef Martínek

Zprávy o zdravotním stavu Anny Slováčkové sledovala česká veřejnost s mimořádným zájmem, nadějemi, ale i obavami. Mladá zpěvačka se s onkologickým onemocněním potýkala šest let a 6. dubna 2025 ve věku pouhých 29 let vydechla naposledy. Pro mnohé se její statečný boj stal životní inspirací. Neméně pozitivní poselství se ale snažila otisknout i do svých písní.