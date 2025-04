Slováčková začínala jako Krtečkův hlas, psala vlastní písně. Zářila i v Semaforu

Většina lidí ji znala především jako dceru saxofonisty Felixe Slováčka a herečky Dagmar Patrasové. Anna Julie Slováčková ale byla i talentovanou zpěvačkou, psala si vlastní písňové texty, hrála v muzikálech, v divadle a vydala dvě vlastní desky.

Narodila se 22. srpna 1995 v Praze do umělecké rodiny. Vyjma otce a matky se umění věnoval i její dědeček Karel Patras, který byl profesorem AMU a sólovým harfenistou České filharmonie. Babička Věra Patrasová byla zase zpěvačkou filharmonického sboru. I takové zázemí přispělo k tomu, že později nastartovala poměrně úspěšnou kariéru.

Dětská role v pohádce a hlas Krtečka

Už od 4 let navštěvovala ZUŠ, kde se učila na klavír pod vedením prof. Věry Svárovské a studovala zde i zpěv u Jany Durczákové. Chodila do jazykové školy na angličtinu a němčinu. Účinkovala v pořadech své matky Dagmar Patrasové a zahrála si v pohádce Zimní královna. Také od tří let propůjčovala svůj hlas Krtečkovi výtvarníka Zdeňka Milera na audionahrávkách s Markem Ebenem. V roce 2012 byla televizní reportérkou dětského pořadu KiWi Junior na TV Barrandov.

Zpívala s Big Bandem, psala si vlastní texty

Anna byla známá především jako sólová zpěvačka českého popu. V roce 2016 založila vlastní pop-rockovou kapelu, se kterou vydala několik singlů a debutové album Aura. Její hudební tvorba zahrnovala skladby s hlubokými texty, které si sama psala. Do povědomí posluchačů se asi nejvíc zapsaly skladby Nepopsaná, Slunečnice nebo Spoutaní.

Pravidelně vystupovala s Big Bandem svého otce, hostovala s významnými orchestry jako Orchestr Karla Vlacha nebo Komorní filharmonie Pardubice. Zároveň moderovala hudební pořad Mixxxér show na TV Óčko.

V roce 2016 se zúčastnila druhé řady soutěže Tvoje tvář má známý hlas a o dva roky později se stala sólistkou hudebního projektu Film Music Tour, kde společně s Milanem Peroutkou, Moravia Brass Bandem a Chuheiem Iwasakim objeli několik českých měst a celé tour po prvních úspěšných koncertech v roce 2019 zrekapitulovali. Její koncerty byly známé svou energií a autenticitou.

Právě tehdy ji ale postihla vážná nemoc - rakovina prsu, kterou překonala díky chemoterapii a operaci. Své zkušenosti zúročila v písni I když jsme plešatý, kterou nazpívala společně s písničkářem Pokáčem a která byla součástí projektu na podporu onkologicky nemocných dětí. V říjnu 2023 oznámila, že se jí rakovina vrátila. V září téhož roku pak vydala svoji druhou desku s příznačným názvem Osudová. "V té desce jsem se snažila zachytit co nejvíc sebe samu, je to taková moje duše na CD," řekla Anna Julie Slováčková o svém posledním albu.

Gerda v muzikálu i na prknech Semaforu

Její první zkušeností na divadelních prknech bylo studentské představení Swingujeme, rejdíme v Divadle Na Rejdišti. Tato raná zkušenost jí pomohla získat jistotu na jevišti a připravila ji na větší role.

Později excelovala v divadelních muzikálech, kde ztvárnila hlavní role: objevila se jako Gerda ve Sněhové královně, jako Alenka v Alence v kraji zázraků či jako Desdemona v muzikálu Janka Ledeckého Iago. Dále si v Divadle Kalich zahrála roli Rózi v muzikálu Krysař nebo Cordelii v Doktoru Oxovi. Její herecké výkony byly oceňovány nejen pro její pěvecké schopnosti, ale i pro přirozený herecký talent.

Televizní diváci ji znají v roli zdravotní sestry Radky ze seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 a účinkovala také na prknech divadla Semafor. Tam se objevila například v hrách Jiřího Suchého Skleněné prkno, Šest žen nebo Semafor má narozeniny. Anna Slováčková bohužel podlehla rakovině 6. dubna 2025 ve věku pouhých 29 let.