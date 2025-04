„Nejlepší píseň, jakou jsme kdy natočili.“ Podívejte se na nový klip Linkin Park

Rocková kapela Linkin Park vydala novou skladbu Up From The Bottom a k ní i nový videoklip. V nedávném rozhovoru pro americký týdeník Billboard prohlásil Joe Hahn z Linkin Park, že nová skladba Up From The Bottom je tou „nejlepší písní, jakou kdy natočili“. A klip, který k ní vznikl, zase jeho kolega z kapely Mike Shinoda neváhal označit za „jeden z nejlepších videoklipů, které kdy měli“.

Nový videoklip americké rockové kapely Linkin Park k písni Up From The Bottom. | Video: Linkin Park / Youtube